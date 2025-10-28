株式会社ISTソフトウェア、コーポレートサイトを一部刷新 - 組織図ページのリニューアルと社内勉強会レポートの公開を開始、社員成長と透明性を推進

株式会社ISTソフトウェア

株式会社ISTソフトウェア（本社：東京都大田区蒲田5-37-1、代表取締役社長：瀬端 伸一）は、コーポレートサイトの一部を刷新し、より“見える化された組織体制”と“社員の成長を支える取り組み（人財育成）”を発信する新コンテンツを公開しました。

今回は、「組織図ページ」に各部門の特長をわかりやすく紹介するコンテンツを追加し、また、社内勉強会「ISTSWアカデミー（ISTSW-AC）」の開催レポートを新たに掲載しています。

ISTソフトウェアは、当社の組織体制や人財育成の取り組みを、よりわかりやすく、また積極的・継続的に社外へ発信してまいります。

◆見える化と共創を促進する新・組織図ページ

【刷新のポイント】

- デザイン性と視認性を両立した新しい組織図を導入- 各本部を色分けし、ひと目で全体構成を把握可能- 組織図下部に「事業本部ごとの得意分野・業種紹介コンテンツ」を新設- 部門や拠点の連携事例も紹介し、ISTソフトウェアの強みを発信

≪ 組織図ページはこちら▼ ≫

https://www.ist-software.co.jp/company/organization/(https://www.ist-software.co.jp/company/organization/)

◆社員が学び合い、成長する『ISTSWアカデミー』開催レポート公開

※ISTSWアカデミーレポート掲載ページ（一部）

【ISTSWアカデミーについて】

- 2022年から継続的に開催している社内勉強会- 最新技術情報や実務に活かせるノウハウ、新しい挑戦事例など幅広いテーマ- 今回、過去の開催レポートを公式サイトにて公開- レポートについては、今後も継続的に追加予定

≪ ISTSWアカデミー開催レポートについてはこちら▼ ≫

https://www.ist-software.co.jp/challenge/study/(https://www.ist-software.co.jp/challenge/study/)

今後の展望

ISTソフトウェアは、透明性の高い情報公開と社員の成長支援を両輪に、お客さま・パートナー企業さま・求職者の皆さまにとって、有益な情報発信を続けてまいります。

【会社概要】

・会社名 ：株式会社ISTソフトウェア IST Software.Co.,Ltd

・所在地 ：東京都大田区蒲田5-37-1 ニッセイ アロマ スクエア13F

・代表者 ：代表取締役社長 瀬端 伸一

・設立 ：1976年7月

・事業内容：

システムインテグレーション

データセンターを活用した情報処理サービス

自社パッケージ/ソリューションの企画・販売

サーバー/PC/ネットワーク機器などの機器販売

生成AI技術を用いたシステム開発/サービスの提供

・URL https://www.ist-software.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ISTソフトウェア

ITサービス企画本部 飛彈・河合

TEL ：03-5480-6711

E-mail：istsw-market@ist-software.co.jp