【SISI】パナソニックくらしビジョナリーファンドから第三者割当増資による資金調達を実施。協業に向けたパートナーシップを発表

株式会社SISI

敏感肌を思う機能性スキンケアブランド「SISI(シシ)」を展開する株式会社SISI(シシ)(本社：東京都渋谷区、CEO：澤田 実加、以下、SISI)は、パナソニック株式会社(本社：東京都港区、CEO：品田 正弘、以下、パナソニック)とSBIインベストメント株式会社が共同で運営するコーポレートベンチャーキャピタルファンド(通称：くらしビジョナリーファンド)から第三者割当増資による資金調達を実施しました。併せて、パナソニックとSISIは、美容商材の新規開発を中心とした協業に向け、パートナーシップの覚書を締結いたしました。

出資の背景

創立5年目を迎えた株式会社SISIはこれまで、「敏感肌を思う機能性スキンケア」を掲げたプロダクトの開発を行い、公式オンラインストアをはじめ、ECモール、百貨店、ドラッグストアなど多様な販売チャネルを通じて展開してきました。さらに、専門家による遠隔肌解析サービス「SISI LAB」を通じて、多くのお客様に寄り添いながら理想的な肌体験のサポートを提供してまいりました。

一方パナソニックは、これまでビューティ・ヘルスケア領域において、家電製品の開発を通じ、多くの人の美容や健康の悩みに向き合い、事業を展開してきました。

このたびのパナソニックによる出資により、SISIが培ってきた化粧品事業の知見やSISI LABに蓄積したデータと、パナソニックの持つ美容家電製品やモノづくりの知見・技術力を融合させ、新たなプロダクトやソリューションを通じた顧客体験、顧客価値の創出を目指します。第一弾として、美容商材の新規開発をテーマに協業を行い、次世代の美容体験の共創に挑戦いたします。

SISIは今後も、スタートアップならではのスピード感と柔軟性を活かしながら、信頼できるパートナーシップにもとづいたオープンイノベーションを推進し、スキンケアプロダクトの展開にとどまらずお客様の暮らしを変える新しい価値を創造してまいります。

両社のコメント

◆株式会社SISI 代表取締役 澤田 実加 コメント

「このたびのパナソニックからの出資をとても嬉しく思っております。SISIは創業以来、『美容をイノベーションして、より良い人生を提供し続ける』というミッションを掲げ、常に新しい価値の創造と、美とテクノロジーの融合に挑戦してまいりました。パナソニックが長年培ってきた先進的な技術力と豊富な知見を掛け合わせることで、これまでにない新しい価値の共創が可能になると確信しています。両社の強みと想いを融合し、美と暮らしの未来を共に切り拓くことで、お客様一人ひとりの人生をより豊かで彩りあるものにしていきたいと考えています。」

◆パナソニック株式会社 CVC推進室 室長 郷原邦男 コメント

「ビューティ・ヘルスケア領域のスタートアップは、オンライン中心に展開されているD2Cブランドが多い中、SISIはオンライン販路に加え、様々なオフライン販路を通じてお客さまから支持を獲得しています。卓越した商品企画力・マーケティング力に加えて、何よりお客さまを裏切らない・信頼に足るプロダクト・サービスを世の中に生み出すという実直な姿勢・強い意志に感銘を受けました。今回の出資を起点に、両社の持続的な成長と社会へのお役立ちを推進してまいります。」

会社概要

・会社名：株式会社SISI

・所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-13 NIB SHIBUYA 3F

・代表者：代表取締役 澤田実加

・コーポレートサイト：https://sisi.tokyo/shop/base_info

ブランド情報

・ブランド名：SISI（シシ）

・公式サイト：https://sisi.tokyo/

・Instagram：@sisi.tokyo