『オープンオフィス 郡山フロンティア通り』2025年10月15日開業

三菱地所グループの日本リージャス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西岡真吾、以下リージャス）は サブフランチャイズ契約を結んだエリート株式会社（本社：福島県郡山市、代表取締役社長：金田義広、以下エリート）と連携し、2025年10月17日、郡山市内３拠点目となる『オープンオフィス 郡山フロンティア通り』を開業いたしました。

郡山市は、人口約31万人を抱える東北第二の都市であり、首都圏から東北新幹線で約80分というアクセスの良さに加え、JR在来線（東北本線・磐越西線・磐越東線・水郡線）が交差する交通の要所「郡山駅」を擁する中核都市です。県内最大の企業支店集積地として、多くの県外企業が拠点を構え「人」「モノ」「情報」がつながり、交流する「経済県都」「知の結節点」として成長を続けている郡山市。福島県全域をカバーするビジネスの中心地で「オープンオフィス 郡山フロンティア通り」はビジネスの成長をサポートします。

「オープンオフィス 郡山フロンティア通り」は、福島県郡山市の中心地に位置するフルリノベーション済みのインテリジェントビル「エリート57ビル」の1階と２階に開設いたしました。本センターは郡山駅から徒歩2分という駅近の立地で、近隣にはコインパーキングやタクシー乗場も整備されており、車利用時の通勤や来客のアクセスも抜群。

また、他のリージャス拠点「リージャス郡山駅前ビジネスセンター」「オープンオフィス郡山駅前１丁目」とも近接しており、利用シーンに応じた柔軟な働き方を支える環境が整っています。

また、センター周辺には商業施設や飲食店が充実しています。駅直結の大型商業施設「エスパル郡山」には、ファッション、雑貨、飲食店など多彩な店舗が揃っており、日常の買い物からランチ、カフェタイムまで幅広く利用可能。さらに、駅構内には「フードバザー（フードコート）」もあり、オフィス利用者にとっては、ランチ休憩や打ち合わせの選択肢が豊富で、日々の業務をより快適に進めることができます。徒歩圏内には「うすい百貨店」もあり、百貨店ならではの高品質な商品やサービスを提供しており、帰宅時の買い物や、来訪者へのおもてなしにも最適です。これらの施設が集積する郡山駅前エリアは、利便性の高さに加え、快適な都市機能がコンパクトにまとまっており、ビジネスでもプライベートにも最適なロケーションです。「オープンオフィス 郡山フロンティア通り」は、ビジネスと生活の両面で高い利便性を誇る、理想的なワークプレイスです。

プライベートオフィスミーティングルーム■郡山フロンティア通りのおすすめポイント5選- 郡山駅徒歩2分- 周辺施設充実（コンビニ、百貨店、商業施設）- 徒歩圏内に弊社の他拠点有（Regus､Openoffice）- インテリジェントビルへフルリノーベーション- 近隣にコインパーキング有■想定される利用シーンと業種別活用例

「オープンオフィス郡山フロンティア通り」は、コストパフォーマンスに優れたオフィスとして、以下のような多様な業種・働き方に対応可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115946/table/73_1_efc8929b5c87d0abb721ae74a2881d3f.jpg?v=202510290856 ]

リージャスの「オープンオフィス」は、スタートアップや個人事業主、フリーランスの方々に最適な、シンプルかつスマートなワークスペースです。安心・安全なセキュリティシステムにより、24時間365日いつでも自由に利用可能。電話、インターネット回線はもちろん、家具も完備されているため、契約後すぐに仕事を始められ、理想的なスタートを切ることができる環境が整っています。

■契約形態と柔軟性

契約は月単位から可能で、利用期間や人数の変動にも柔軟に対応。 また、全国のリージャス拠点との連携により、東京・大阪・名古屋など他都市との併用利用も可能です。

『オープンオフィス 郡山フロンティア通り』概要

開設日：2025年10月15日

住所：〒963-8002 福島県郡山市駅前1丁目9-15

エリート57ビル 1階・2階

アクセス：「郡山」駅 徒歩2分

総面積：148.23坪

オフィス部屋数：43室

ワークステーション席数：89席

会議室：1室

レンタルオフィスは24時間利用可能

（貸し会議室などの施設は9時～18時まで利用可能）

ホームページ： オープンオフィス郡山フロンティア通り(https://www.regus-office.jp/services/service-virtualoffice/opo-koriyama-frontier/)

［リージャスについて］

リージャスは、世界120カ国、4,000拠点以上のネットワークを持つ世界最大のワークスペースプロバイダーであるIWG plc（本社：スイス、CEO：Mark Dixon、以下 IWG）のビジネスモデルを日本に持ち込み、新しいワークスタイルを日本全国に普及させた、フレキシブルオフィス事業のリーディングカンパニーです。1998年に日本での事業を開始し、2023年2月から三菱地所グループとして更なる成長を目指し、現在までに国内50都市・195拠点以上にてフレキシブルオフィスを展開しています。

洗練された空間を提供する大人のコワーキング「Signature（シグネチャー）」、創造的なコラボレーションを実現する「SPACES（スペーシズ）」、 上質なワークスペース、多彩なロケーション、柔軟なプランを提供する「Regus（リージャス）」、働くをもっとシンプルに、を目指したコンパクトで機能的な「Openoffice（オープンオフィス）」の4つのブランドを運営することで、多様なお客様のニーズにフィットするフレキシブルオフィスソリューションを提供しています。

日本リージャス株式会社 会社概要

本社所在地：〒163-1030 東京都新宿区西新宿三丁目 7番1号

新宿パークタワー30階

代表者名：西岡 真吾

事業内容：フレキシブルオフィスの管理、運営

公式サイト：https://www.regus-office.jp

エリート株式会社 会社概要

本社所在地：〒963-8004 福島県郡山市中町11番10号

代表者名：金田 義広 事業内容：商業・オフィスビル、駐車場、

マンション等の開発、経営、賃貸ならびに管理

公式サイト：https://elite-bldg.com