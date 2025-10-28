MonotaROとカウネット両社長が購買の未来について対談！「調達購買『未来』フォーラム2025」を2025年11月19日（水）にオンライン開催

株式会社カウネット

コクヨグループでEコマースサービスを提供する株式会社カウネット（本社：東京都港区／代表取締役社長：宮澤典友 以下「カウネット」）は、間接材購買の現在から未来への展望、また、間接材一括購買管理システム「べんりねっと」をご利用いただいている企業様の事例などをご紹介するWebセミナー「調達購買『未来』フォーラム2025」を2025年11月19日（水）に開催します。

昨今、調達購買の現場は、物価高騰や人手不足といった複雑化する課題と、AIに代表される技術革新の波を受け、大きな変革期を迎えています。本セミナーでは、B2Bの購買の未来像とその実現に向けたロードマップを共有し、今本当に取るべき行動について考えます。

オープニングセッションでは、2,830万点の品揃えを誇る事業者向けECの株式会社MonotaRO 取締役兼代表執行役社長の田村咲耶氏をお迎えし、カウネット代表取締役社長の宮澤典友とともに、両社の創業25周年を記念した特別対談「調達購買、変革の現在地と未来へのロードマップ ～AI本格活用の時代へ～」を実施します。

物価高騰と人手不足という二重の課題に直面する調達購買の現場では、「コスト最適化」と「業務効率化」が喫緊の経営課題となっています。両社が事前に実施した間接材購買に関する調査（*1）では、購買管理者の最大の関心事がコスト削減に集中していること、商品選定から社内承認まで購買の基本プロセスにおいて多大な時間を要していることが明らかになりました。

一方、企業がAIに期待する機能は、現在最も手間のかかる「商品選定」「社内申請・承認」「見積取得」と業務効率化に繋がる回答が多く、AI活用による課題解決が強く求められています。

対談では、10～20年後の購買部門が「企業変革に大きく貢献する戦略的部門」へと進化し、全社デジタル化の起点として機能する未来像を描きます。データに基づく成果の可視化によって、間接材購買が持つ真の価値と可能性を経営層に示し、組織全体の変革を牽引する展望を語ります。

続く顧客登壇セッションでは、「べんりねっと」をご利用いただいている企業のご担当者様をお迎えし、「購買コスト削減」「業務効率化」をテーマとした実践事例をご紹介いただきます。

最後に、これまでのセッションで紹介した課題に対し、「べんりねっと」がどのように貢献できるか、具体的なサービスや機能とともに解説します。また、購買課題や「べんりねっと」に関するご質問にお答えするQ&Aコーナーも設けています。

■Webセミナー概要

セミナータイトル：調達購買『未来』フォーラム2025

開催日時：2025年11月19日（水）13:00～15:50

配信形式：Zoomを利用したオンライン配信

対象：消耗品・間接材の購買・管理のご担当者様

総務・購買・経理・DX関連部署のご担当者様

参加条件：無料・事前申込制

Webセミナー詳細サイト：https://bit.ly/4mUftPt

取材をご希望の場合：

貴社名・媒体名・ご芳名・ご連絡先（電話番号・メールアドレス）を記載の上、11月14日（金）までにkaunet_pr@kaunet.netまでメールにてお申し込みください。 お申込み後に、当日の視聴URLをご案内させていただきます。

取材に関する注意事項：

※本セミナーは原則として取材いただけますが、顧客登壇セッションにつきましては登壇企業様のご意向により取材および記事化をご遠慮いただいております。何卒ご理解賜りますようお願いいたします。

※事前にお申し込みいただいた方限定でアーカイブ配信を予定しております。

■Webセミナーに関するお問い合わせ先

株式会社カウネット セミナー事務局

MAIL：seminar@benrinet.com

（*1）

MonotaRO調査：

年商100億円以上の企業担当者407名を対象に実施（2025年4月17日～5月16日）

カウネット調査：

企業の総務部・調達購買部・経理部担当者403名を対象に実施（2025年8月19日～21日）

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

＜べんりねっとについて＞（https://www.benrinet.com/(https://www.benrinet.com/)）

間接材の購買先を一元管理できる大規模・中堅企業向けクラウド型購買管理システムです。豊富な実績（約5,700社以上の企業が導入）を元にお客様の課題を見極め、機能（充実の購買管理機能）、モノ（幅広い品揃え）、運用ノウハウにより的確なソリューションをご提案。持続可能な購買管理の仕組みをご提供します。

＜カウネットについて＞（https://www.kokuyo.com/kaunet/(https://www.kokuyo.com/kaunet/)）

カウネットでは、テクノロジーとクリエイティビティで、全ての働く人に価値ある体験を生み出す取り組みを推進しており、超大企業から中小事業所まで、規模に関わらずお使いいただけるＥコマースプラットフォームを提供しています。クラウドで管理購買システムとしてお使いいただける「べんりねっと（https://www.benrinet.com/(https://www.benrinet.com/)）」、素早く簡単にネットで購入いただける「カウネット（https://www.kaunet.com/(https://www.kaunet.com/)）」は、長年にわたり多くのお客様のご支持をいただいております。