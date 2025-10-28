レッドダイヤモンドにハンマープライス1.2億円、東西アンティーク、ジュエリー、高級時計、ブランドバッグ約480点を競売
落札価額合計 316,388,000円（金額には落札手数料のみ含む）
落札率 85.5％
画像付落札結果10/27-31限定公開 :
https://www.online-shinwa-auction.com/mem_goodslist?action=live&auctionSeq=5
落札結果（PDF） :
https://www.shinwa-auction.com/wp-content/uploads/2025/10/20251025js_s.pdf
Shinwa Wise Holdings 株式会社 (本社：千代田区丸の内 代表取締役：高橋 健治）の主要子会社である Shinwa Auction株式会社（本社：千代田区丸の内 代表取締役：高橋 健治）は、2025年10月25日（土）に西洋美術・Bags / Jewelry ＆ Watchesオークションを開催しました。落札価額合計は3億1,638万8,000円（金額には落札手数料のみ含む）、落札率85.5％の結果となりました。
主な落札結果
LOT.72
マイセン「ネプチューンの凱旋」
H48.0×W62.0×D23.6cm
底部に窯印
エスティメイト：50万円～80万円
ハンマープライス：240万円
LOT.113
ドーム「風雨樹林文花器」
H64.4×D19.3cm
底部にエナメルサイン
エスティメイト：150万円～200万円
ハンマープライス：480万円
LOT.130
ガレ「朝顔文テーブルランプ」
H77.6×D42.4cm
シェードとスタンド胴部に陽刻銘
エスティメイト：150万円～200万円
ハンマープライス：330万円
LOT.142
Puiforcat
鍍金シルバーカトラリー「ROYAL」130点
15.1 ～ 27.8cm
各商標・ホールマーク・刻印「E P」
鍵2本付
総重量約9702g
木製ケース付 (H36.7×W55.0×D38.0cm)
エスティメイト：50万円～80万円
ハンマープライス：200万円
LOT.220
HERMÈS「自転車」
全長165.0cm
色：ブラウン
エスティメイト：10万円～20万円
ハンマープライス：38万円
LOT.238
Patek Philippe「コンプリケーション クロノグラフ」
手巻き
ケースサイズ：39.0mm
手首回り：～ 19.0cm
ケース・尾錠：YG
Ref：5170J-001
保証書付
エスティメイト：500万円～700万円
ハンマープライス：580万円
LOT.477
タンザナイト ダイヤモンドリング
本体サイズ：21.8×26.4mm
リングサイズ：9号(+1-1）
打刻：Pt900 32.96 D2.81
重量：20.9g
中央宝石研究所ソーティング付
エスティメイト：80万円～150万円
ハンマープライス：210万円
LOT.481
レッドダイヤモンド
サイズ：5.84×4.50×2.92mm
重量：0.71ct
GIA COLORED DIAMOND REPORT付
ARGYLE PINK DIAMONDS Gem Analysis Report付
エスティメイト：1億2,000万円～1億6,000万円
ハンマープライス：1億2,000万円
美術品に限らずワイン、時計、宝石の整理・ご売却についてもお気軽にお問い合わせください。
作品画像・情報をお送りいただきますと概算査定価格をご報告いたします。
Shinwa Auctionではお客様の個人情報は非公開、厳秘で美術品をお売りいただけます。
▶出品・査定のお申込み :
https://www.shinwa-auction.com/course/satei01/
お電話でのお申し込みは03-5224-8620まで
会社概要
【 Shinwa Wise Holdings 株式会社 】
商号 Shinwa Wise Holdings株式会社
所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング 2階
資本金 2億2,000万円
役員 代表取締役 高橋 健治
目的（事業内容)：アート・高額品の流通にかかる事業及び文化関連事業の企業集団を擁する持株会社
お問い合わせ：info@shinwa-wise.com
【 Shinwa Auction 株式会社 】
商号 Shinwa Auction株式会社
※Shinwa Auction株式会社はShinwa Wise Holdings株式会社（2437：東証STD）のグループ企業です
所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング 2階
資本金 5,000万円
【お問い合せ先】
TEL.03-5224-8620
FAX.03-5224-8621
URL:https://www.shinwa-auction.com