来年1月に解散の「カラフルダイヤモンド」のラジオ特番が放送！ FM AICHI「カラフルダイヤモンド Our Diamond Days」は11月2日（日）19時から！

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）では11月2日（日）19:00～20:00に、特別番組「カラフルダイヤモンド Our Diamond Days」を放送いたします。

番組のパーソナリティは、名古屋を拠点に活躍するBOYS AND MENの弟分であり、「LOVEあいちサポーターズ あいちエンターテイメント大使」も務めるボーイズユニット「カラフルダイヤモンド」。

2023年5月にボイメンエリア研究生のメンバーで結成され、同年8月にシングル「あまキュン」でデビュー。FM AICHIで毎週月～木曜21:55～22:00に放送中のラジオ番組「カラフルダイヤモンド MEETS MY AICHI EXTRA」をはじめ、テレビや舞台などで活躍してきましたが、2026年1月11日に「COMTEC PORTBASE」で行われるライブ「Shining Live THE FINAL CARAT」で、その活動にピリオドを打ちます。

番組では「カラフルダイヤモンド」のメンバー、設楽賢、國村諒河、高垣博之が、研究生時代から現在までの活動やエピソード、解散に至るまでの経緯、ラストアルバムである「COLORFUL DIAMOND THE BEST」のこと、ラスト・ライブのこと、メンバーの今後の活動のことなど、1時間たっぷりお話していきます。放送はラジオ放送の他、スマートフォンアプリのradikoでは、放送後1週間以内なら「タイムフリー」機能で聴く事が可能です。

ファンにとっては聴き逃せない1時間。ぜひお楽しみください。

- メンバーからのコメント設楽賢國村諒河高垣博之

みんなー！カラフルダイヤモンドがFM AICHIさんの特番に出演させていただきます。ありがとうございます！そして「特番」という言葉が「特別番組」の略称であることもここで知りました！今までの軌跡や解散までの経緯、これからの夢、この特番を通して過去・現在・未来を全てキャッチできます。ぜひご清聴よろしくお願いします！

COMTEC PORTBASEにて1/11(日) 解散ライブ、最上級のキラッキラアイドルをお届けします！カラダイの本気を五臓六腑に沁み渡らせるぜ！

（カラフルダイヤモンド 設楽賢）

あと5時間くらい語れる！と思いました！笑 それくらい話したいことがたくさんありすぎて、歴史の長さを感じる1時間でした。番組ではここでしか聴けない話がどんどん出てきます。解散についてもちゃんとここまで話したのは初めてかも？真面目な話からおもしろい裏話まで話が止まらなかったです。きっとこの番組を聴いてもらうと、僕たちの過去も今も知ってもらえると思うし、未来が楽しみになると思います！ジュエルの皆だからこそわかる話もあります。その時その時を思い出しながら聴いてください♪

（カラフルダイヤモンド 國村諒河）

カラフルダイヤモンドの特番ということで"カラフルダイヤモンド"について今まで話してなかったこととかも結構話しているので僕たちのことを好きな人は全員聴いてほしいです！

（カラフルダイヤモンド 高垣博之）

- 番組概要

タイトル：カラフルダイヤモンド Our Diamond Days

放送日時：2025年11月2日（日）19:00～20:00

出演：カラフルダイヤモンド（設楽賢、國村諒河、高垣博之）

放送局：FM AICHI（名古屋FM80.7MHz / 豊橋FM81.3MHz）



番組をradikoで聴く→https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20251102190000(https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20251102190000)

※放送後1週間以内はradikoのタイムフリー機能を使って聴く事が可能です。

詳しくはradikoのホームページをご確認下さい。