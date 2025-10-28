「三井アウトレットパーク 岡崎」グランドオープン！注目のアウトレットモールにORIHICAが出店！

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』は、2025年11月4日(火)に愛知県岡崎市に新規オープンする商業施設「三井アウトレットパーク 岡崎」の2階に、「ORIHICA 三井アウトレットパーク 岡崎店」を出店いたします。重点出店地域である東海エリアにおいて愛知県では14店舗目となり、今回の出店によりORIHICAのさらなるマーケットシェアとブランド認知の拡大を図ってまいります。

■愛知県初となる本格的アウトレットモールで、ORIHICAのブランディング強化と認知拡大を目指す

この度ORIHICAが出店させていただく「三井アウトレットパーク 岡崎」は、 バラエティ豊かな約180店舗が出店する愛知県初となる本格的アウトレットモールです。海外ブランドやセレクトショップをはじめ、スポーツやアウトドア、雑貨といったライフスタイルを彩る店舗が揃うアウトレットゾーンと、地域の名産品や食が楽しめる公園型施設「OKAZAKI MARKET」から構成され、「ショッピング」だけでなく、開放的な空間でさまざまな「体験」を楽しんでいただけます。また、名古屋鉄道本線「本宿」駅からは徒歩圏内、東名・新東名高速道路や国道1号線からのアクセスにも優れ、交通利便性が非常に高い立地に位置しており、地元にお住まいの方はもちろんのこと、広域からの集客が見込まれます。今回の出店により、4月に出店した「ORIHICA ららぽーと安城店」との相乗効果を生み出し、幅広い層のお客様へORIHICAブランドの価値をご提供できると考えております。

本店舗では、アウトレット商品の集積コーナーを設置し、お客様が気軽に手に取りやすい売り場を展開しております。また、壁面や什器は「オリヒカブルー」を基調としたグラデーションを採用し、懐かしさと新しさを演出。好評をいただいているワイシャツを縦に陳列する新デザインのボックス什器を配したワイシャツコーナーでは、心地良い音楽を聴きながらレコードを選ぶような感覚で商品をご覧いただくという、ORIHICAならではの体験をご提供いたします。オープン特別セールも開催し、お客様にショッピングをお楽しみいただける環境を整えております。

ORIHICAは今後も200店舗達成へ向け積極的な出店を行い、マーケットシェアとブランド認知の拡大に注力してまいります。

【店舗情報】

店舗名： ORIHICA

三井アウトレットパーク 岡崎店

住所： 愛知県岡崎市舞木町字金森200

三井アウトレットパーク 岡崎 2階

電話番号：0564-83-7778

店舗面積：約46坪

営業時間：10:00～20:00

