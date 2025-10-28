【開業2周年】コクヨの賃貸住宅「THE CAMPUS FLATS TOGOSHI」、生マフィン専門店新登場＆新規入居者特典キャンペーンを開始

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、住みながら、いつかやりたかったことを試せる『プロトタイプする暮らし』をコンセプトに掲げた賃貸住宅「THE CAMPUS FLATS TOGOSHI（ザ・キャンパス フラッツ トゴシ）」において、開業2周年を機に11月1日（土）より、1Fフードスタンドに生マフィン専門店「muf (マフ)」がオープンします。また同日より、対象のルームプランをご契約の方に入居翌月の賃料1か月分が無料になるキャンペーンを開始します。

写真：生マフィン専門店「muf (マフ)」の店舗外観



１. 概要

「THE CAMPUS FLATS TOGOSHI」は、東京・戸越のコクヨ社員寮をリノベーションして2023年9月1日にオープンしたコクヨ初の賃貸住宅です。『プロトタイプする暮らし』をコンセプトに、全40戸の賃貸住宅と、趣味や副業などの「いつかやりたかったこと（プロトタイプ）」を試せる8つのスタジオ、フードスタンドなどを備え、オープンから現在まで、20代から30代を中心に60代までの多様な入居者が集い、個人の挑戦を後押しするイベントや活動を実施しています。同所は、地域とつながり、街に開かれたスペースを通して新たなコンテンツを創生し、地域のコミュニティ形成や交流を促進しています。

２. フードスタンドリニューアルの詳細

「THE CAMPUS FLATS TOGOSHI」のフードスタンドは、生マフィンとお花のカフェ「muf (マフ)」が新登場してリニューアル。グルテンフリーのもちもち生マフィンや、カフェドリンク、夜にはアルコールのご用意も。ワンコインで気楽に購入できるお花も販売することで地域や入居者に新たな暮らしとコミュニケーションを提供します。FLATS住民の方には、11/1～11/30の期間中、生マフィンプレーンを半額にてご提供。以降も住民限定サービスをご用意いたします。

・正式店舗名：muf｜生マフィンと時々、お花。

・オープン日：2025年11月1日（土）

・営業時間： 10:00～20:00(金-土のみ22:00)

・休業日：年末年始

・店舗SNS：https://www.instagram.com/muf_togoshi

３. 新規入居者特典キャンペーンの詳細

今回、「THE CAMPUS FLATS TOGOSHI」の新規入居者向けキャンペーンとして、入居初期費用（賃料1か月分相当）が無料となるキャンペーンを実施します。『プロトタイプする暮らし』をコンセプトにしたコクヨ初の賃貸住宅で、趣味や副業などの「いつかやりたかったこと（プロトタイプ）」する暮らしを体感ください。入居条件や詳細は下記よりお問い合わせください。

・名称：新生活応援キャンペーン はじめてのシェア生活でも安心プラン

・対象：D・Eのルームタイプをご契約の方で入居期間が4か月以上の方

・内容：入居翌月の賃料1か月分を無料

・対象期間：2025年11月1日～2026年3月31日までに契約された方

【お客様のお問い合わせ先】THE CAMPUS FLATS TOGOSHI内覧申込フォーム

https://business.form-mailer.jp/lp/891498ff247506

4. THE CAMPUS FLATS TOGOSHIの概要（https://flats.the-campus.net/）

施設名：THE CAMPUS FLATS TOGOSHI（ザ・キャンパス フラッツ トゴシ）

所在地：〒142-0041 東京都品川区戸越6丁目19-16

交通：東急大井町線「戸越公園駅」より徒歩3分、都営浅草線「中延駅」より徒歩7 分、東急池上線「荏原中延駅」より徒歩11分、JR湘南新宿ライン・横須賀線「西大井駅」より徒歩12分

構造・規模：鉄筋コンクリート造・地下1階、地上5階建て

敷地面積：484.38平方メートル 延床面積：1,467.70平方メートル

竣工年：1990年9月、改修年：2023年8月

用途：寄宿舎（賃貸住宅）、店舗、他

戸数：40戸、5タイプ、10.3～25.4平方メートル

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室

https://www.kokuyo.co.jp/support/