ビジネスインテリジェンスのためのバイブコーディングプラットフォーム「Squadbase」がODSC AI Westカンファレンスでローンチ

株式会社Queue

社内向けAIアプリのセキュアな共有・運用を実現するクラウドプラットフォーム Squadbase を提供する株式会社Queue（本社：東京都、代表取締役CEO：柴田直人） は、2025年10月28日～30日に米カリフォルニア州サンフランシスコ空港近郊で開催される世界最大級のAIカンファレンス 「ODSC AI West 2025（Open Data Science Conference West 2025）」 にて、

新プロダクトコンセプト 「Vibe Coding Platform for Business Intelligence（以下、Vibe Coding for BI）」 を正式ローンチいたします。

■ ODSC AI West 2025について

ODSC AI Westは、AI・データサイエンス分野の実務者・研究者・企業リーダーが一堂に会する、

世界最大級の技術カンファレンスです。

生成AI、大規模言語モデル（LLM）、AIセーフティ、MLOps、データエンジニアリングなど最先端のテーマを網羅し、300時間を超える講演・ワークショップが実施されます。OpenAI、Anthropic、Google DeepMind、Meta、HuggingFace、LangChainなど世界を代表するAI企業が多数登壇予定です。

会期：2025年10月28日～30日

会場：米・サンフランシスコ空港近郊（対面およびオンラインのハイブリッド形式）

■ 「Vibe Coding for BI」正式ローンチについて

従来のBIツール（Tableau、Power BIなど）は、「ダッシュボードをつくること」自体が目的化し、

新しいKPIやデータソースの追加に数日を要するなど、変化に追いつけない意思決定プロセスを生んでいました。

Squadbaseが提供する「Vibe Coding for BI」 は、データアナリストが自然言語でAIエージェントと会話するだけでダッシュボードを構築・更新・共有できる次世代BIプラットフォームです。

SQLの記述や複雑な設定は不要。AIエージェントがデータ構造を理解し、意図に沿った可視化を自動生成します。

さらに、生成されたSQLやグラフをユーザーがその場で確認・修正できる「Human-in-the-loop」設計により、分析プロセスの透明性と信頼性を両立します。

これにより、「分析を待つBI」から「会話しながら創るBI」へというパラダイムシフトを実現します。

■ 「Vibe Coding for BI」がもたらす変革

■ ODSC AI West登壇情報

- 自然言語によるBI開発体験：プロンプトからKPI・チャートを生成。分析の構築スピードを数日から数分へ。- 即時共有・安全な運用：ロールベースのアクセス制御・認証・ログ監視を自動化し、社内外の共有を安全に実現。- 人間中心のデータ活用：誰もがデータと対話し、意思決定を自ら行える"クリエイティブなBI"体験を提供。

代表取締役CEOの柴田直人は、同カンファレンス内にて

「Rebuilding BI with Vibe Coding」（バイブコーディングでBIを再構築する）をテーマに登壇。

既存BIの構造的限界と、AIエージェントによる新たな創造的ワークフローについて講演いたします。

「データを"見る"だけのBIから、AIと"創る"BIへ。

Squadbaseは、意思決定をリアルタイムに再構築するための基盤です。」

- 柴田直人（Naoto Shibata） 株式会社Queue 代表取締役CEO

■ 今後の展望

Squadbaseは、ODSC AI Westでのローンチを皮切りに、北米市場での販売およびパートナーシップ展開を本格化いたします。

今後は「Excelからダッシュボードへ」という体験をさらに磨き上げ、主要なデータスタック（Salesforce・Snowflake・Stripeなど）との連携を強化。

「Vibe Coding for BI」カテゴリのグローバルスタンダード化を目指します。

■ Squadbaseについて

Squadbaseは、社内AIアプリやBIダッシュボードをセキュアに共有・運用できるクラウドプラットフォームを提供しています。

CI/CD、自動認証、ログ監視、ユーザー分析、フィードバック収集までを一元化し、"安全かつ創造的なAI活用" を組織全体へスケールさせます。

サービスサイト：https://www.squadbase.dev/ja

■ 会社概要

会社名：株式会社Queue

所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-10 第二東邦ビル4階

設立：2016年11月

代表者：代表取締役CEO 柴田直人

事業内容：AIアプリ運用プラットフォーム「Squadbase」の開発・提供

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Queue 広報担当

E-mail：contact@queue-inc.com