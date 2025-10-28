クラウドファンディング開始18時間で完売。“自動巻取り”ショルダーベルト『巻き取り君』、10/20に再開―創業60年以上の墨田発・革製品メーカーが開発

株式会社渡喜商工

クラウドファンディング開始から18時間で完売（支援者60名・100本）。

追加生産体制を整え、10/20に再開しました。昭和34年創業の革製品メーカー・株式会社渡喜商工（東京都墨田区）は、長年の事業で培ったネットワークを活かし、エージェント連携のもと中国協力工場の技術を見極めて独自の生産拠点を確立。現地と直接の打ち合わせを重ね、精度と耐久性を高める仕様に磨き込みました。

自動巻取りショルダーベルト『巻き取り君』（実用新案 登録第3235475号）は、片手ですぐ長さを決められ、使わない時はスッと巻き取って“垂れない・絡まない”日常を実現します。

Makuake先行価格は6,148円～。

販売ページ：https://www.makuake.com/project/makitorikun/

■ Makuakeの成功

開始から18時間で完売（支援者60名・100本）。10/20にスピード再開し、直後から支援は伸長中です。

日常の不便を出発点に約2年、歯車形状とロック機構を磨き込みました。手応えはありつつも市場のニーズを知るためにまずクラファンで検証。“即完”の報告を受け即時に工場と増産体制へ移行し、4日後に再開。現在は次ロット準備を進行中です。

■ 製品のポイント

自動巻取りで“垂れない”。片手で長さが瞬時に決まる、新発想のショルダーベルト。

■ 解決する課題（問題→解決）

荷物を机に置くとベルトが床に垂れて汚れる。カフェの席や車内で足もとに絡む。デスク脇では床に触れて汚れやすく、カフェや車内では足もとで絡まる。移動のたびに毎回の長さ調整が面倒--そんな“毎日のちょっとした不便”が積み重なっていました。

『巻き取り君』は、長さを片手でサッと決めて、使わない瞬間はスッと自動で巻き取る。垂れない・絡まない・汚れないを日常の“当たり前”に変えます。

■ 利用方法

・通勤：改札や座席で“垂れない・絡まない”ビジネスバッグ

・旅行／出張：キャリーケース固定、預け荷物の絡まりリスク軽減

・子育て／アウトドア：ベビーカーやアウトドアチェアの長さ調整が一瞬

・意外性：ギター／ギターケース装着で取り回し改善

■ 開発ストーリー

昭和34年創業・墨田区の渡喜商工は、長年の事業で培ったネットワークを活かし、エージェント連携で中国協力工場の技術を見極めて独自の生産拠点を確立。現地と直接の打ち合わせを重ねて歯車形状・ロック機構を磨き込み、精度と耐久性を両立しました。社長自ら約2年の試作を主導し、巻取り機構を実用的なショルダーベルトとして完成させました。

■ 価格・販売情報

・販売チャネル：Makuake（先行） → その後、自社EC／楽天／Amazonで展開予定

・価格：6,148円～（先行）

・お届け時期（Makuake支援者）：2026年1月予定

・販売ページ：https://www.makuake.com/project/makitorikun/



■ 主な仕様

・長さレンジ：最短約25cm～最長約110cm／ベルト幅：約25mm

・重量：約90～100g／本体サイズ：約45×45×40mm

・素材：本体PC／内部歯車POM

・知的財産：実用新案 登録第3235475号

■代表コメント

株式会社渡喜商工 代表取締役 渡辺浩行

「毎日気になっていた“垂れる・絡む・汚れる”を解消するために、簡単に長さを調整でき、使わないときはコンパクトに収納できるものが欲しかった--けれど市販に理想は見つからない。『無いなら自分で作ろう。』墨田の小さな製造業でも工夫と改善を積み重ねれば、世界にない“当たり前”は作れる--その想いで2年かけて作り上げました」





【会社概要】

会社名：株式会社渡喜商工

所在地：〒131-0033 東京都墨田区向島4-26-18

代表者：代表取締役 渡辺浩行

事業内容：革製品の製造・卸売・販売（バッグ／財布／カードケース／キーホルダー／ジュエリーBOX 等）

沿革：

昭和34年 創業（渡喜商店）

1966年 千葉県館山市に縫製工場開設

昭和50年 株式会社渡喜商工設立

平成元年 館山支所開設

URL：http://www.wataki.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社渡喜商工 広報窓口（担当：渡辺浩行）

TEL：03-3626-3741 FAX：03-3626-3883

E-mail：hiroyuki.watanabe@wataki.co.jp



【注記】

・本リリースの日時・数値は発表時点の情報です。最新の販売状況や詳細仕様はMakuakeプロジェクトページをご確認ください。