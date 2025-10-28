大田区・鵜の木／在宅看護・リハを支える新たな仲間へ ― 11月 会社説明会のご案内

General Care合同会社

東京都大田区を中心に、在宅療養を支える「訪問看護・訪問リハビリ」を提供している大田ケア訪問看護ステーションでは、今後の事業拡大および体制強化を見据え、2025年11月に会社説明会を実施いたします。

説明会では、会社の概要、今後の展望、そしてともに働く仲間・職場環境についてお話しいたします。事務所見学も随時受け付けており、「転職はまだ具体的に考えていないけれど、まずは話を聞いてみたい」という方もお気軽にご参加いただけます。

【説明会詳細】

実施期間（所要時間30～45分程度）：

・11月3日（月）13:00～

・11月6日（木）19:30～

・11月13日（木）11:30～

・11月17日（月）20:00～

・11月20日（木）11:30～

・11月28日（金）19:30～

その他日程もご希望承ります。

参加方法：事務所／オンラインいずれも対応

対象職種：看護師、理学療法士（PT）、作業療法士（OT）、言語聴覚士（ST）、事務職

勤務先：鵜の木／大岡山（2026年3月支所設立予定）

【会社概要】

名称：大田ケア訪問看護ステーション

事業内容：訪問看護、訪問リハビリテーション

所在地：東京都大田区鵜の木3-11-3 メゾンビラ鵜の木1F／大岡山（予定）

【参加お申込み・お問い合わせ】

説明会・見学ともに、下記URLまたはお電話にてお気軽にお申込みください。

https://otacare.com/news/20251025/

TEL：03-6715-0360（受付：8:45～17:45）

私たちはご利用者さま・ご家族さまの在宅生活を支えるチームづくりを大切にしています。医療・リハビリ分野のプロフェッショナルとして、また地域に根ざした働き方をお探しの皆さま、一度お気軽にご連絡ください。ご参加を心よりお待ちしております。

