大田区・鵜の木／在宅看護・リハを支える新たな仲間へ ― 11月 会社説明会のご案内
東京都大田区を中心に、在宅療養を支える「訪問看護・訪問リハビリ」を提供している大田ケア訪問看護ステーションでは、今後の事業拡大および体制強化を見据え、2025年11月に会社説明会を実施いたします。
説明会では、会社の概要、今後の展望、そしてともに働く仲間・職場環境についてお話しいたします。事務所見学も随時受け付けており、「転職はまだ具体的に考えていないけれど、まずは話を聞いてみたい」という方もお気軽にご参加いただけます。
【説明会詳細】
実施期間（所要時間30～45分程度）：
・11月3日（月）13:00～
・11月6日（木）19:30～
・11月13日（木）11:30～
・11月17日（月）20:00～
・11月20日（木）11:30～
・11月28日（金）19:30～
その他日程もご希望承ります。
参加方法：事務所／オンラインいずれも対応
対象職種：看護師、理学療法士（PT）、作業療法士（OT）、言語聴覚士（ST）、事務職
勤務先：鵜の木／大岡山（2026年3月支所設立予定）
【会社概要】
名称：大田ケア訪問看護ステーション
事業内容：訪問看護、訪問リハビリテーション
所在地：東京都大田区鵜の木3-11-3 メゾンビラ鵜の木1F／大岡山（予定）
【参加お申込み・お問い合わせ】
説明会・見学ともに、下記URLまたはお電話にてお気軽にお申込みください。
https://otacare.com/news/20251025/
TEL：03-6715-0360（受付：8:45～17:45）
私たちはご利用者さま・ご家族さまの在宅生活を支えるチームづくりを大切にしています。医療・リハビリ分野のプロフェッショナルとして、また地域に根ざした働き方をお探しの皆さま、一度お気軽にご連絡ください。ご参加を心よりお待ちしております。
https://otacare.com/