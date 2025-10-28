NUKEMとPaul Scherrer Institute、原子力分野の研究と協力推進に関する覚書を締結

株式会社ムロオシステムズ

ドイツの NUKEM Technologies Engineering Services GmbH（NUKEM） と、スイス最大の自然科学・工学研究機関であるPaul Scherrer Institute(PSI） は、原子力の安全性、科学および技術に関する協力を強化するための覚書（MoU）を締結しました。

両者は、原子力施設の最高水準の安全基準を遵守し、放射性廃棄物の安全な処理および処分における卓越性を追求することを共に目指しています。

この覚書は2025年9月25日、PSI Center for Nuclear Engineering and Sciences（NES）所長のProf. Dr. Andreas Pautz、PSI/NESホットラボ責任者のDr. Marco Streit、およびNUKEMの執行役員・マネージングディレクターである二宮暢昭氏によって正式に署名されました。

覚書の主な協力分野

● 科学的専門知識と研究支援：

PSIは、原子炉の安全性、核燃料、廃棄物処理、廃止措置などに関するフィージビリティスタディ、

技術評価、分析などの科学的支援を提供します。

● 試験および実験支援：

PSIは、NUKEMの依頼または共同で、特定の実験室試験やパイロットスケール試験を実施します。

● 学生交流および研修：

NUKEMは、PSIの学生、博士課程研究者、インターンに対し、応用原子力工学分野での実務経験を

積む機会を提供します。

この3年間の協定は、国境を越えた研究、技術開発、知識交流を加速させる協力関係の始まりを示すものです。

コメント

二宮暢昭氏（NUKEM 執行役員・マネージングディレクター）

「Paul Scherrer Instituteとの新たなパートナーシップにより、スイス・ドイツ・日本における原子力科学技術分野での協力が大幅に強化されます。本枠組みは、原子力研究におけるイノベーションを促進し、安全基準を高め、次世代の科学者および技術者の育成を支援するものです。」

Prof. Dr. Andreas Pautz（PSI/NES 所長）

「PSIとNUKEMの協力は、最先端の研究と信頼性の高いエンジニアリングの専門知識を融合し、ヨーロッパの原子力分野における卓越性を維持しつつ、超高安全燃料および原子炉技術の革新を推進します。」

Dr. Marco Streit（PSI/NES ホットラボ責任者）

「NUKEMが、材料試験、燃料分析、そして教育訓練施設としてのスイス・ホットラボの高い価値を認識してくれたことを嬉しく思います。」

この覚書は、両組織が安全・責任・国際協力の枠組みのもとで原子力技術の発展を推進するという共通の理念を体現するものです。

NUKEM Technologies Engineering Services GmbHについて

NUKEMは、65年以上にわたり、放射性廃棄物・使用済み燃料管理、原子力施設の解体・廃止措置の分野で最先端、及び高品質な技術を提供しています。長年の経験を活かし、世界各国で原子力関連プロジェクトを支援し、安全かつ効率的な廃棄物管理と施設解体を実現しています。株式会社ムロオシステムズの100%子会社として、グローバルな視点で原子力産業の安全と発展に貢献しています。

・ 本社所在地：Zeche Gustav 6, 63791 Karlstein am Main, Germany

・ 代表：トーマス・ザイポルト

・ 設立：1960年

・ URL：https://www.nukemtechnologies.de/

・ 事業内容：放射性廃棄物と使用済み燃料の管理、原子力エンジニアリング及びコンサルティング事業

株式会社ムロオシステムズについて

株式会社ムロオシステムズは、2006年に設立された日本のIT企業で、分散型計算力センターを中心としたITソリューションを提供しています。再生可能エネルギーを基盤とした電力開発プロジェクトにも注力し、環境技術分野での成長を目指しています。NUKEM Technologies Engineering Services GmbHの100％親会社として、原子力技術とITの融合を推進し、グローバル市場での競争力強化に取り組んでいます。

・ 本社所在地：東京都中央区日本橋本町4-15-1 タカコービル4階

・ 代表：潘 忠信

・ 設立：2006年

・ URL： https://group.muroosystems.com/

・ 事業内容：ITソリューション、再生可能エネルギー関連プロジェクト

本件に関するお問い合わせ

NUKEM Technologies Engineering Services GmbH

イヴォンヌ・アメンド（Yvonne Amend）

メールアドレス：yvonne.amend@nukemtechnologies.de

株式会社ムロオシステムズ

社長室 広報担当

メールアドレス：hp-info@muroosystems.com