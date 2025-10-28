GATES株式会社、未来環境エネルギー計画株式会社と太陽光発電事業において業務提携

GATES Inc. Forms Business Alliance with Mirai Kankyo Energy Keikaku Inc. in the Solar Power Generation Sector

Strengthening Collaboration with Local Energy Operators to Promote Renewable Energy and Expand the Secondary Solar Power Market

GATES株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：関野雄志）は、太陽光発電のセカンダリー物件販売事業の更なる拡大のため、再生可能エネルギー設備の開発・保守・地域連携の経験を多数持つ未来環境エネルギー計画株式会社（本社：徳島県板野郡北島町、代表取締役：吉村長治）と業務提携を行いました。

Tokyo, Japan - GATES Inc. (“GATES” or the “Company”) announced that GATES Inc. has entered into a business alliance with Mirai Kankyo Energy Keikaku Inc. (Mirai Kankyo Energy Keikaku Inc.(https://mirai-ecoene.com/)), a company with extensive experience in renewable energy facility development, maintenance, and community collaboration, to further expand its secondary solar power property sales business.

■本業務提携について

今回の提携は、未来環境エネルギー計画株式会社が長年培ってきた再生可能エネルギー設備の施工・保守に関する知識と高度な技術を活かし、太陽光発電セカンダリー物件専門の取扱事業者として大手信販系金融機関とのローン提携を持つGATES株式会社が、そのノウハウを活用し仲介・販売を行うものです。



セカンダリー物件として中古の太陽光発電設備に改めてスポットライトを当てることで、 太陽光発電投資の販売事業の拡大と、再生可能エネルギーやエネルギーソリューションの更なる普及を目指します。

■未来環境エネルギー計画株式会社について

未来環境エネルギー計画株式会社は、再生可能エネルギーの普及と持続可能な社会の実現を目指し、太陽光発電システムの設計・施工・メンテナンスを中心に事業を展開しています。

太陽光発電架台やフェンスの輸入販売・施工、パネル洗浄などのトータルサポートを行うほか、蓄電池を組み合わせた自家消費型電源システムの導入支援にも力を入れており、太陽光関連機器の中古売買や、事業系施設の省エネルギー調査・施工、住宅向けゼロエネルギーハウスの推進など、多角的にサービスを提供しております。



今後も環境負荷の低減と地域共生を重視しながら、再生可能エネルギーの可能性を広げる取り組みを積極的に推進してまいります。

■会社概要

▶GATES株式会社（GATES Inc.）

社 名 ： GATES株式会社（GATES Inc.）

本 社 ： 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー34階

代表者 ： 代表取締役社長 関野 雄志

創 業 ： 2012年12月

資本金 ： 1億円

事業内容 ： 【GATES Auction】

・不動産投資・賃貸事業

・太陽光発電設備の買取・販売

・不動産リノベーション・再販

【GATES Funding】

・米国不動産事業

・不動産クラウドファンディング

WEBサイト：https://gatestokyo.co.jp/

▶未来環境エネルギー計画株式会社

本社所在地： 徳島県板野郡北島町鯛浜字川久保87番地1

代表者 ： 代表取締役 吉村 長治

設立 ： 2017年2月

事業内容 ： ・太陽光発電システム設計・施工・メンテナンス

・太陽光発電 架台・フェンス 輸入販売・施工

・太陽光発電パネル洗浄業務

・太陽光発電＆蓄電池による自家消費型電源システム

・太陽光発電システム、太陽光発電モジュール、ＰＣＳ等機器の中古品売買

・事業系工場等の省エネルギー調査・施工業務

・住宅ゼロエネルギーハウス導入支援 他

WEBサイト： https://mirai-ecoene.com/