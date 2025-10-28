【病院経営者・幹部・大学関係者 対象】11月19日（水）第93回勉強会 AIを味方にする医療経営　主催：日本の医療の未来を考える会

集中出版株式会社

2008年創刊の医療情報誌・月刊『集中』（B5/毎月1日・50,000部発行）は、病院経営者や医師の為の情報誌として、厚生行政、医薬品、医療機器企業の動向等、病院の経営に役立つ医療情報を提供しています｡また弊社は、日本の医療が抱える諸問題について毎月テーマを挙げ、国会議員団・医療機関経営者・医療関連企業の幹部の皆様が集い、情報交換をする定例勉強会「日本の医療の未来を考える会」を主催しています（医療従事者は参加費無料/2025年1月現在登録者約2,000名）。

今回は、急発展を続ける生成AIをテーマに取り上げます。講師には人工知能学会会長であり慶應義塾大学理工学部教授の栗原聡先生をお迎えします。生成AI が社会・産業・医療にもたらす変革、医療分野における方向性、そして日本が取るべき戦略についてお話し頂きます。当日は、実演を交え理解を深める構成で、生成AI を経営判断や実務効率化にどう活かすか、実践的な視点を得られる絶好の機会です。また、質疑応答や講演後の懇親会を通じて、講師と直接交流を深めて頂けます。ぜひご参加下さい。

テーマ：AIを味方にする医療経営

講 師：栗原 聡 先生（慶應義塾大学理工学部管理工学科 教授）

日 時：2025年11月19日（水）16:30～18:30 （受付16:00～16:30）

16:30～18:00 講演

18:00～18:30 懇親会（立食形式、講演者も参加）

会 場：衆議院第一議員会館１F「国際会議室」（東京都千代田区）

対 象：医療機関の経営者（理事長、院長）及び幹部（部長職以上）

大学の経営者（理事長、院長、医学部長、教授）

企業会員（経営者・幹部・部長職以上）

※初参加、及び所属・役職に変更がある場合、お名刺２枚をご提出頂きます。

申込締切：11月12日（水） ※先着順。会場参加は定員になり次第受付終了

参加費：医療従事者および当勉強会企業会員は無料

※企業会員以外で参加をご希望の方は、初回に限り10,000円（税込/1名様）で体験参加が可能です。

医療従事者申込フォーム： https://forms.gle/FF2HK9Q7qRcorirp7

企業（体験参加）申込フォーム： https://forms.gle/uW8AxVfpA2FAGDk1A

※体験参加は1回のみとさせていただきます。継続して参加をご希望の場合は

下記のフォームより企業会員へのご入会をお願い致します。

企業会員入会お問い合わせフォーム :https://forms.gle/o2A4V3Kw58KeW2QAA

日本の医療の未来を考える会：http://www.iryounomirai.com/

医療情報誌 月刊『集中』とは

病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。



【媒体概要】

媒体名：集中／Medical Confidential

定 価：年ぎめ購読料18,000円（税込1冊1,500円）

判 型：B5判

発売日：毎月末



【定期購読のお申込】

https://www.medical-confidential.com/subscription

【集中出版グループについて】

月刊『集中』10月号集中出版株式会社：医療情報誌『集中』の発行

月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、

・出版物の企画、制作、コンサルティング

・広告宣伝の企画、広告代理業

・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング

・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等

URL： https://www.medical-confidential.com/

・『集中』を応援する医師544人はこちら

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2504_544Dr.pdf

集中出版株式会社：「癒しと安らぎの環境」フォーラムの運営

日野原重明先生を名誉会長、岩崎榮先生を会長として建築家の安藤忠雄先生、写真家の稲越功一氏、東京大学の建築学教授の長澤泰先生など20名のメンバーと共に「アートや音楽を取り入れる事で医療施設を癒しと安らぎの環境」になって欲しいと2002年から開始した活動。癒しと安らぎの環境作りに熱心に取り組む医療法人を顕彰するために「癒しと安らぎの環境賞」を創設し、多大な社会貢献をなした医師、医療従事者に対し感謝の意を表し、毎年「医療集中大賞」を顕彰。

University Cambridge Japan Consulting Supervisor：日英医学交流

2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。

日本オフィス：

東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル６F

UKオフィス：

Suite 219 23 King Street Cambridge CB1 1AH UK

First Floor Office, 3 Hornton Place, Kensington, London, W8 4LZ UK