エーアイセキュリティラボ、Webアプリケーション診断ツールの市場でベンダーシェア1位を獲得

クラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツール『AeyeScan』を提供するエーアイセキュリティラボ（https://www.aeyesec.jp/ 東京都千代田区 代表取締役社長：青木 歩）は、株式会社富士キメラ総研が調査した、2024年度国内セキュリティ検査ツールのWebアプリケーション脆弱性検査ツール市場において、全体シェア1位を獲得しました。さらに、クラウド部門においてはシェア率53.3％を獲得し、市場を牽引しています。

Webアプリケーション脆弱性検査ツール〈クラウド〉部門における市場占有率

これもひとえに、日頃よりAeyeScanをご愛顧くださっている皆さまのご支援の賜物と、心より感謝申し上げます。

『AeyeScan』は、これまで人手（手動）による実施が必要だったセキュリティ診断を、生成AI等の最先端技術の活用により自動化し、いつでも誰でも簡単に高精度な診断を行うことを可能としたクラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツールです。誰でも簡単に使えてセキュリティ専門家を必要としないという特徴から、IT事業者だけでなくエンドユーザー企業でのご利用も進み、有償契約300社以上の導入実績がございます。

>> プロダクトサイトはこちら(https://www.aeyescan.jp/)

アイティクラウド株式会社が運営するビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」のアワード「ITreview Best Software in Japan 2025」では、日本企業からの評価が高くビジネスの最前線で注目を浴びている製品の「Top100」に選出されるなど、導入いただいたお客様からサービス・サポート面でも高い評価をいただいております。

>> お客様からいただいたレビューはこちら(https://www.itreview.jp/products/aeyescan/reviews)

エーアイセキュリティラボは、今後も、生成AI等の最先端技術を取り入れたプロダクト・サービスを通じて、セキュリティに「あらたな答え」を提供し続けます。

■クラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツール「AeyeScan」について

これまで人手（手動）による実施が必要だったセキュリティ診断を、生成AI等の最先端技術の活用により自動化し、いつでも誰でも簡単・高精度な診断を実現した、クラウド型Webアプリケーション脆弱性診断ツールです。

プロダクトサイト：https://www.aeyescan.jp/

株式会社エーアイセキュリティラボ

「サイバーセキュリティ人材の不足を技術力で解消する」を理念に2019年4月に創業。生成AI等の最先端技術を取り入れたプロダクト・サービスを通じて、セキュリティに「あらたな答え」を提供し続けます。

代表者 ：代表取締役社長 青木 歩

所在地 ：東京都千代田区神田錦町 2-2-1 KANDA SQUARE WeWork

設立 ：2019年4月

業務内容 ：・情報セキュリティ関連事業（調査・コンサルティング）

・クラウド型Web診断サービス「AeyeScan」提供

URL ：https://www.aeyesec.jp/