PeopleX、累計導入社数が3000社を突破

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役 CEO：橘 大地、以下：当社）は、当社グループ全体におけるサービス群の累計導入社数が3000社を突破したことをお知らせいたします。

累計導入社数が3000社を突破

当社は、「地球上で働くすべての人への支援を通して成功に導く（ピープルサクセス）」をパーパスに掲げ、誰もが個性や才能を発揮して活き活きと働くことのできる社会の実現に寄与すべく、AIを活用したプロダクト開発・サービス運営を行っています。

採用／育成・研修／マネジメント・人材管理／人材・組織開発／評価・報酬／昇降格・配置転換のすべての局面において、働く人と企業をご支援できるよう、複数サービスを展開しており、対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」などの拡充を進めているほか、2025年10月には、マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」、人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の提供を開始しました。

各サービスにおいて多くのお客様に恵まれ、この度、累計導入企業数が3000社を超える節目を迎えることができました。今後とも、グループ内の知見・経験、最先端のAI技術を最大限に活用し、採用、人材育成・活躍支援、組織開発と、幅広い領域における課題解決への貢献のために尽力してまいります。

当社の事業概要

対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」

「PeopleX AI面接」は、「候補者に寄り添う、対話型AI面接官」が特長のAI面接サービスで、公平・客観的な面接機会の提供、公正な採用選考の実現に寄与します。応募者は24時間いつでもどこからでも面接を受けることができ、企業は、より多くの面接の実施と面接対応の工数削減を同時に実現することができます。また、新卒採用・中途採用、パート・アルバイト採用と、幅広い採用目的のほか、社内の面談等にも対応することが可能です。

詳しくは、下記のデモ動画をご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=n6oP9dzPuSw

製品サイト：https://peoplex.jp/

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

「PeopleX マネジメントコンサルティング」は、組織課題の把握から、課題解決のための研修、その後のフォローアップまで、包括的にご支援するサービスです。当社で開発を行っているAI技術の活用により、社員・組織の現状や研修成果を数値の形で「見える化」し、効果の確実性に貢献する点が大きな特長です。AIによる研修前診断、診断結果を踏まえた研修の設計・実施、AIとのロールプレイング、AIによる研修後診断という流れで、マネージャーや新入社員など、研修対象者の学びの確かな定着・実践につなげます。

サービスサイト：https://peoplex-mc.jp/

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

「HR LIBRARY」は、人事・労務分野の書籍等をオンライン上で閲覧・検索できる定額制のWebサービスです。定番の名著から話題のベストセラーまで、実務の現場で信頼を寄せられる出版社の書籍を厳選して掲載しています。紙の出版物のレイアウトのままPCやスマートフォンなどで閲覧できるとともに、本文を横断的に検索することも可能です。インターネットを利用できる環境であれば、いつでもどこでもアクセスでき、知りたい内容をすぐに読むことができます。

サービスサイト：https://hrlibrary.jp/

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」

「PeopleWork」は、企業の持続的な成長のために、社員の活躍を支援するエンプロイーサクセスHRプラットフォームです。社員同士のコラボレーション基盤に加え、人材開発・オンボーディング、福利厚生、社内報・賞賛のためのアプリケーションが備わっており、入社準備から、業務遂行、異動・昇格まで、あらゆるシーンで社員が活躍するための幅広いソリューションを提供し、社員交流や社内コミュニケーションの活性化・組織力強化に貢献します。

製品サイト：https://peoplework.jp/

新しい時代に適合した人材紹介事業「PeopleAgent」

「PeopleAgent」では、入社前にカルチャーやスキルがマッチする企業・職務（ジョブ）と出会うことが「ピープルサクセス」のためには必要不可欠との考えのもと、幅広い求人をご用意し、スキルや報酬のデータ及びAIエージェントも活用しながら、IT/Web/DX業界のミドル・ハイクラス人材の転職をサポートしております。

サービスサイト：https://peopleagent.jp/

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AI育成サービス「PeopleX AIトレーニング」の開発

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

製品サイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/

製品サイト（PeopleX AIトレーニング）：https://peoplex.jp/ai-training/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

