家族の記念日から人生の節目まで。カラフル株式会社が「生涯プロデュース」型シニアサービスを開始

カラフル株式会社

介護の現場に、もっと「笑顔」と「感動」を。

家族・入居者・職員が心でつながる“新しい日常”をプロデュース。

結婚式・記念日を通じて人生の節目を彩ってきたカラフル株式会社（本社：横浜市、代表取締役：高山純一）は、2025年秋より、介護・福祉施設向けの新サービス「シニアプロデュース事業」を始動します。

結婚式・記念日プロデュースで培った“感動づくり”の力を、介護の現場へ。



第一弾は、社会福祉法人みどり共生会 ケアセンターメゾンヴェルト（神奈川県）で開催される秋祭りイベント（2025年11月9日）。

ご入居者とご家族、そして職員が笑顔でつながる“心の時間”をプロデュースし、介護の現場に日常の中での感動とつながりを届けます。

【背景と社会課題】

“感動の瞬間” ～カラフル株式会社のプロデュース実績～

日本の介護現場では、慢性的な人手不足が続き、職員の皆様は日々のケア業務に追われています。

その一方で、「入居者の笑顔をもっと見たい」「思い出を残してあげたい」という想いを持ちながらも、“特別な時間”をつくる余裕がないという現実があります。

また、コロナ禍を経て、面会制限や家族との距離が生まれたことで、「会いたいけれど会えない」「気持ちはあるのに形にできない」という声も多く聞かれるようになりました。

ケアの質を高めるだけでなく、“心の交流”を取り戻すことが今、求められています。

カラフル株式会社は、これまでに培った記念日・結婚式プロデュースの知見を活かし、「介護の現場にも感動をデザインする」ことをテーマに、入居者・ご家族・職員の三者が笑顔でつながる新たな仕組みづくりに挑戦します。

単なるイベントではなく、“感情のケア”を支えるプロデュースの仕組みとして、介護施設の新しい日常を目指します。

【サービス概要】

ご入居者・ご家族・職員が笑顔でつながるひととき。カラフル株式会社が介護の現場に“心の彩り”を届けます。

施設様の特性や入居者様の介護度に合わせて、柔軟にカスタマイズ可能な企画を提供します。

□ 誕生日・記念日プロデュース：家族を招いた小規模お祝いイベント

□ 施設行事サポート：夏祭り・敬老の日など季節イベントの企画・サポート

□ 写真共有・思い出づくり：協力会社・株式会社小野写真館のクラウドフォトサービス「撮っても楽だ」を活用

□ デジタル連携：デジタルサービスを活用し、ご家族とのつながりをより充実させる仕組みを構築

すべてのプログラムにおいて職員との連携を重視し、短時間・少人数・安心設計で安全に楽しめる構成となっています。

【理念：「生涯顧客化」への想い】

カラフル株式会社は創業以来、“人生の節目をプロデュースする”ことを使命としてきました。 本事業では、シニア世代との出会いを起点に、「生涯顧客化」＝人生を通じた関係づくりを目指します。

ご入居者様の笑顔をきっかけに、孫の七五三、娘や息子の結婚式、家族の記念日へと、“祝福が連鎖する未来”を創り出します。

【代表コメント】

私たちは“人生の節目をカラフルに”を掲げ、結婚式や記念日を通じて、人生の大切な瞬間をプロデュースしてきました。

今回のシニア向け事業は、その想いを“人生の晩年にも彩りを添える”挑戦です。

介護士の負担を軽減し、入居者様には生きがいと喜びを、そしてご家族には温かい心のつながりをお届けできるよう、一つひとつの施設と真摯に向き合いながら取り組んでまいります。

カラフル株式会社 代表取締役 高山純一

【今後の展望】

一人ひとりの人生に寄り添う“感動のプロデュース”をこれからも。

カラフル株式会社は、シニアプロデュース事業を通じて、

介護の現場に“笑顔と感動が循環する新しい日常”を創出してまいります。

今後は、以下のような展開を予定しています。

■ 1. 施設タイプ別モデルの構築

・特別養護老人ホーム、有料老人ホームなど、施設特性や介護度に応じた

「カスタマイズ型プロデュースモデル」を開発・全国展開予定。

・どの施設でも安全かつ負担なく導入できる仕組みを目指します。

■ 2. “日常の楽しみ”を取り戻す仕組みづくり

・クラウドフォトや季節行事など、「子どもたちの学びの場」にあるような

“日常のワクワク”を介護施設にも導入。

・入居者の笑顔と、職員のゆとりを両立できる文化づくりを推進します。

■ 3. サブスクリプション型サービスの導入

・ご家族との写真共有やイベントサポートを定期的に楽しめる

“サブスクリプション型シニアプロデュース”を準備中。

・施設と家族の双方が無理なく継続できるかたちで、

日常の中に“感動の瞬間”を積み重ねていきます。

■ 4. QOL × QWL の両立

・「入居者様のQOL（生活の質）」と「職員様のQWL（働く喜び）」を両立する

新しい介護のかたちを追求。

・感動が生まれ、笑顔が循環する“幸せな現場づくり”を目指します。

■ 5. 次世代ブライダルとの融合

・結婚式市場の変化を見据え、「子どもの記念日をきっかけに家族が集うお披露目会」など、

“シニアケアと次世代ブライダルの融合モデル”を構築。

・「祝福が連鎖する未来」を創り出していきます。

【実施概要】

職員の基本理念は「心に愛を持ってやさしい言葉と微笑みで」

・第一弾導入施設：社会福祉法人みどり共生会 ケアセンターメゾンヴェルト（神奈川県）

・実施イベント：秋祭り（2025年11月9日）

・協力企業：株式会社リングハート、株式会社小野写真館

・内容：クラウドフォト共有「撮っても楽だ」（株式会社小野写真館）活用、アイスクリーム提供（株式会社リングハートによる300食）、イベント企画協力（社会福祉法人みどり共生会 ケアセンターメゾンヴェルト）、笑顔がつながる温かな時間をプロデュースします

【会社概要】

会社名：カラフル株式会社

所在地：神奈川県横浜市中区大和町1-23-1 フェイン2階

代表者：代表取締役 高山純一

事業内容：結婚式・記念日・シニア向けプロデュース事業



※本サービスは、介護・福祉の現場に“感動のプロデュース”を取り入れる、業界でも先駆けとなる取り組みです。

現在、複数施設への展開準備を進めており、今後は導入事例や成果を公式サイトにて順次公開してまいります。

導入や取材に関するお問い合わせも随時受け付けています。

