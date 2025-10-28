ジョンロブ阪急メンズ大阪店リニューアルオープン
阪急メンズ大阪店 2025年10月29日リニューアルオープン
この度、2025年10月29日にジョンロブ阪急メンズ大阪店が、ニューコンセプトストアとしてリニューアルオープンいたします。
新店舗には、これまで以上にゆったりとお寛ぎいただきながらパーソナルオーダーをお楽しみいただける、半個室仕様のサロン空間を新たにご用意いたしました。
店内中央には、印象的なステンレス製のカプセル什器が設置されており、カプセル内の引き出しに収められた、様々なレザーサンプル・カラーチャート・ソール・バックル等のパーツを選びながら、お客様がご自分だけの一足をつくりあげる「バイリクエスト」をご堪能いただけます。ジョンロブの「バイリクエスト」は、現行モデルやアーカイブコレクションからお好みのスタイルをパターンオーダーしていただけるサービスです。
ジョンロブのルーツである、フルオーダーの「ビスポーク」で特別な1足をオーダーいただくことも可能です。
また、リニューアルオープンを記念して、阪急メンズ大阪店限定モデルを2型発売いたします。
WILLIAM NEW STANDARDは、従来よりも厚みを抑えたクラシックラバーソールを採用することで、より汎用性の高い一足に。シリーズ初となるカーフとスエードの特別なコンビネーションで仕上げています。
軽さと快適な履き心地で人気のブーツPEAKには、天然ムートンのシアリングを施し、阪急メンズ大阪店限定色として、ブラックカラーをご用意しました。
WILLIAM NEW STANDARD
WILLIAM NEW STANDARD
素材： カーフ/スエード
色： ブラック
ラスト： 0015
ソール： クラシックラバーソール
価格： \251,900(税込)
発売日： 2025年10月29日
PEAK
PEAK
素材： カーフ/スエード
色： ブラック
ラスト： 0322
ソール： クラシックラバーソール
価格： \224,400(税込)
発売日： 2025年1０月29日
店舗情報/限定モデルお問合せ先：
ジョンロブ 阪急メンズ大阪店 １F
〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町7-10
TEL：06-6313-8605