ジョンロブ阪急メンズ大阪店リニューアルオープン

株式会社ジョンロブジャパン

阪急メンズ大阪店 2025年10月29日リニューアルオープン



この度、2025年10月29日にジョンロブ阪急メンズ大阪店が、ニューコンセプトストアとしてリニューアルオープンいたします。

新店舗には、これまで以上にゆったりとお寛ぎいただきながらパーソナルオーダーをお楽しみいただける、半個室仕様のサロン空間を新たにご用意いたしました。

店内中央には、印象的なステンレス製のカプセル什器が設置されており、カプセル内の引き出しに収められた、様々なレザーサンプル・カラーチャート・ソール・バックル等のパーツを選びながら、お客様がご自分だけの一足をつくりあげる「バイリクエスト」をご堪能いただけます。ジョンロブの「バイリクエスト」は、現行モデルやアーカイブコレクションからお好みのスタイルをパターンオーダーしていただけるサービスです。

ジョンロブのルーツである、フルオーダーの「ビスポーク」で特別な1足をオーダーいただくことも可能です。

また、リニューアルオープンを記念して、阪急メンズ大阪店限定モデルを2型発売いたします。

WILLIAM NEW STANDARDは、従来よりも厚みを抑えたクラシックラバーソールを採用することで、より汎用性の高い一足に。シリーズ初となるカーフとスエードの特別なコンビネーションで仕上げています。

軽さと快適な履き心地で人気のブーツPEAKには、天然ムートンのシアリングを施し、阪急メンズ大阪店限定色として、ブラックカラーをご用意しました。

WILLIAM NEW STANDARDWILLIAM NEW STANDARD

素材： カーフ/スエード

色： ブラック

ラスト： 0015

ソール： クラシックラバーソール

価格： \251,900(税込)

発売日： 2025年10月29日

PEAKPEAK

素材： カーフ/スエード

色： ブラック

ラスト： 0322

ソール： クラシックラバーソール

価格： \224,400(税込)

発売日： 2025年1０月29日

店舗情報/限定モデルお問合せ先：

ジョンロブ 阪急メンズ大阪店 １F

〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町7-10

TEL：06-6313-8605