【クマガイ電工】イメージモデル・原田龍二さん、大阪の人気バンドPOTを起用した新コラボCM、11月からTV、全国のビジョン広告、YouTubeで順次放映開始！「沸いてるか～い！！」

クマガイ電工株式会社

湯沸かしヒーター「沸かし太郎」やヒーター付きベスト「ぬくさに首ったけ」などヒートテクノロジーの分野で市場を席巻するクマガイ電工株式会社（本社：大阪府八尾市 代表取締役：熊谷康正）。かねてからイメージモデルを務めていた俳優・原田龍二さんと、大阪を中心に人気が高まるバンド・POTを起用したテレビCMを制作。11月よりテレビ大阪、テレビ愛知で放映スタート、全国のビジョン広告やYouTubeでも順次CM放映開始します。

観客をあおるボーカル役の俳優 原田龍二さん沸き上がるライブ会場と、ステージ上の原田さん ＆ POTのメンバー

◆CMの視聴はコチラ

・15秒Ver.

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=2adU12gkPok ]

・30秒Ver.

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=aQI_pS-KIOM ]

・メイキング映像(+30秒Ver.）

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=c_i1sgqnu-w ]

◆CM概要

出演者 ： 原田龍二、POT

放送開始日： 2025年11月1日（土）～

放送媒体 ：

TVCM

テレビ大阪→大阪、京都、兵庫、奈良、徳島

テレビ愛知→愛知、長野、岐阜、静岡、三重

街頭ビジョン

◎東京・EWNO・GS新宿ビジョン・六本木誠志堂ビジョン・あだちスマイルビジョン

◎大阪・EDION VISIONなんば・トンボリステーション

◎福岡・博多どんたくビジョン

その他YouTube CMなど

「温まってるかーい！？」「沸いてるかーい！？」「原田と言ったら！？」

「「「「クマガイ電工！！！♪」」」」

大盛り上がりのライブ会場、ボーカル役の原田さんが満杯のお客さんに向かってあおりを叫ぶこのCM。”フロアを沸かす“バンド、POTを大抜擢し、原田さんがなんとボーカル役。メイキングビデオの中でも原田さんが「社長、チャレンジャーですね～」と言っているとおり、斬新かつユニークなコラボが実現しました。

イメージモデルとしての起用も3年目を迎え、原田さんと同社の”絆“を再認識するように、「原田と言ったら～、クマガイ電工！」と高らかに歌い上げて締めくくっています。

そんな原田さんの手元にはマイク代わりに「沸かし太郎」、POTメンバーの衣装には「ぬくさに首ったけ」を取り入れるなど、随所にクマガイ電工商品を散りばめた演出もこだわりポイント。

また、このCMのために書き下ろしたというPOTの楽曲、「YASUMASA」（社長の名前を使用）にも注目してもらいたいです。

原田龍二さんインタビュー

フロアを沸かすバンドPOTと、風呂を沸かすクマガイ電工、このコラボを考えた人、すごいですよね（笑）。実は僕も若い頃バンド活動していた時期もあって、POTさんの一員になって久々にその時のパッションを味わうことができ、非常に楽しい撮影でした。

私自身も冬の野外ロケやYouTubeの撮影などの際には『ぬくさに首ったけ』が手放せないですし、いつなんどき起こるかわからない災害時、ガスが使えない状況でも使える『沸かし太郎』、CＭを通してぜひみなさんに知って使っていただければうれしいです。

原田龍二（ハラダ リュウジ）

俳優。1970年10月26日生まれ、東京都出身。A型。

1990年、『第3回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』で、準グランプリを受賞。92年、ドラマ『キライじゃないぜ』で芸能界デビュー。95年公開『日本一短い「母」への手紙』で、『第19回日本アカデミー賞』新人俳優賞を受賞。03年、『水戸黄門』の5代目助さん役に抜擢される。映画『大奥』や、NHK大河ドラマ『利家とまつ～加賀百万石物語～』、ドラマ『相棒』などに出演。2023年よりクマガイ電工のイメージモデルにも就任し、全国の電車内広告をはじめ、様々な広告展開に起用されている。

公式サイトhttp://bro.co.jp/concept.html

ＰＯＴインタビュー

今回、クマガイ電工さんからオファーをいただいて、曲を作ったのですが、「フロアを沸かす」と「風呂を沸かす」そのコンセプトは非常に作りやすくて、いい曲ができて、最高のライブＣＭを作れたと思います。原田さんとお会いする前は少し緊張していたのですが、会ってお話したりライブ撮影する間、度肝抜くくらい（笑）面白い方で、本当に楽しく撮影できました。これからもガンガンライブ活動していきますので今後ともよろしくお願いします！

ＰＯＴ（ポット）

2009年に大阪で結成した４人組ロックバンド。

メンバーはよしくん（vo,g）、よっぴー（vo,b）、織田（vo,g）、まこと（ds）。リリースツアーや大型フェスなど精力的なライブ活動を展開し、地元を中心に人気を獲得。ポップでキャッチーでハッピーな楽曲に、フロントマン３人が交互にメインヴォーカルをとるスタイルが特色。

公式サイトhttp://pot-osaka.com/

■クマガイ電工株式会社 概要

昭和40年（1965年）に電気接点材料の製造販売会社として創業。その後技術の応用と発想の転換から自社ブランド『SUNART」（サンアート）』を開発し、数々の製品を市場に送り出している大阪府八尾市のメーカー。

主力商品は、水と電源と容器さえあればどこでも手軽かつ安全に湯沸かし・保温ができる多用途加熱＆保温ヒーター「沸かし太郎」、湯沸かし・保温と浄化・抗菌を維持するバス保温クリーナー「湯メイク」、10秒で感熱するヒーター入り防寒用品「ぬくさに首ったけ」「あんよのこたつ」など。

２０１１年、「大阪ものづくり優良企業賞」特別賞を受賞。



会社名：クマガイ電工株式会社

所在地：大阪府八尾市西久宝寺190番地の１

代表者：代表取締役社長 熊谷 康正

創業：１９６５年12月20日（設立：1972年6月1日）

事業内容：電気用品の企画・開発～製造・販売、その他、アッセンブリーなど

会社HP：https://www.kumagai-dk.jp/