最短2ヵ月で実現！BtoB企業のリード獲得に特化した「Webサイトスピード構築プラン」を10月28日(火)より提供開始【タービン・インタラクティブ（Hakuhodo DY ONEグループ）】

株式会社タービン・インタラクティブ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：田伏 毅浩 Hakuhodo DY ONEグループ）は、この度、迅速にWebサイト立ち上げBtoBマーケティングを強化したい企業を対象に「Webサイトスピード構築プラン」の提供を開始します。

本プランはHubSpotを活用し、リード獲得に特化したWebサイトを提供します。通常4か月程度の構築期間から最短2ヵ月に短縮して提供。企業の迅速なマーケティング基盤構築を強力に支援します。

「Webサイトスピード構築プラン」提供の背景

近年、市場環境や生活者の行動の変化に伴い、企業がWebサイトを短期間で立ち上げたいというニーズが急増しています。一方で、専門知識を持つ人材不足や開発リソースの制約から、機能実装やコンテンツ制作におけるスピードと品質の両立が難しいという課題が顕在化しているケースも少なくありません。

この課題を解決するため、当社はHubSpotを活用した、これまでの豊富なノウハウを詰め込んだテンプレート・モジュールと、運用ノウハウに基づきBtoBマーケティングに活用できるWebサイトを最短で構築するプランを提供します。これにより、通常4か月程度かかる構築工期を最短2か月まで短縮し、BtoBマーケティング基盤の早期立ち上げを実現します。

「Webサイトスピード構築プラン」の概要

本プランは、HubSpotを活用し、当社のHubSpot構築およびマーケティング支援のノウハウをもとに、最小構成でWebサイトを構築・公開するプランです。

構築期間

最短2か月

サイト規模

最大30ページ

「Webサイトスピード構築プラン」の特徴

本プランの導入を想定する企業例- 早期にリード獲得のためのWebサイトを構築したい企業（現行の企業サイトや採用サイト等のリニューアルを含む）- 新製品や既存製品のデジタル領域での露出を高め、見込み客からの問い合わせを増やしたい企業- 特定の製品・サービス・注力事業部門に特化したBtoBマーケティング基盤を迅速に構築したい企業- 初めてリード獲得・BtoBマーケティングに取り組む企業- コストを抑えながら短期間でWebサイトの構築とデジタル領域での展開を実現したい企業1. スピーディーな構築

初回のヒアリングでご要望をお伺いし、キックオフ時には当社のこれまでのBtoBマーケティング・Webサイト制作のノウハウに基づく最適なサイトマップ・テンプレート・モジュールをご提示します。

BtoBマーケティングに必要なページ構成をあらかじめ用意しており、短期間での構築・ビジネス活用が可能です。

サイト完成イメージ

構築フローサイトマップテンプレート・モジュール2. 専門知識不要でも高品質なサイト運用

HubSpotのCMS（Content Hub）を活用し、HTML等の専門知識がない担当者でも直感的にWebサイトを編集できる環境をご提供します（ノーコード運用）。

製品情報の更新、新規追加なども、HubSpotの編集画面上で容易におこなえます。

3. マーケティング活用

HubSpotの初期設定は構築時に実施しますので、構築後すぐにマーケティング活用が可能です。

料金プラン

- リード獲得後の見込み客管理見込み客が資料ダウンロードやお問い合わせ等のフォームを送信した際は、HubSpotの顧客管理システムにデータを格納。見込み客をHubSpotで一元管理できます。- BtoBマーケティング施策の実行見込み客へのメール送信に必要なメールテンプレートをご用意しますので、すぐにでもメールマーケティングが開始できます。また、製品情報やサポート情報のメール発信はもちろん、見込み客を興味関心のあるカテゴリでセグメント分けし、興味関心のある製品に関するメールをカスタマイズして送信することもできます。- 顧客データの活用Webサイトからの問い合わせのみならず、展示会や営業担当者が直接獲得した名刺データをHubSpotにインポートし、一斉メール配信や、見込みの高いユーザー抽出・アプローチを行うことも可能です。- 運用・分析機能HubSpotにはWebサイトの閲覧動向を詳細に分析できる強力なレポート機能が備わっており、Webサイトトラフィックや見込み客への転換率、リード獲得状況が分かりやすくダッシュボード形式で確認可能です。これにより、マーケティング施策の現状把握や改善ポイントの検討が容易になり、マーケティングのPDCAサイクルを回しやすくなります。4.「Webサイトスピード構築プラン」に含まれる主な納品物- Webサイト一式（トップページ、製品ページ、製品詳細ページ、お問合せフォーム最大3種類など）- マーケティングメール（メールテンプレート1種類）- HubSpot操作マニュアル、設定資料（プロパティ設定、フォーム設定、ユーザー権限の一覧など）

BtoB企業向け「スピード構築プラン」：300万円～（税別）

※本プランは短期間でWebサイトを構築するため、仕様に制限があります。詳細は営業担当者にご確認ください。

※デザイン・システム・コンテンツ等、ご要望に応じてカスタマイズする場合は別途お見積りとなります。





キャンペーン実施中！

サービス開始記念！

先着5社限定で、通常300万円～（税別）のスピード構築プランを、200万円～（税別）でご提供いたします。

※構築内容や条件については、お問い合わせください。

※本キャンペーンは申込順となります。予定数に達し次第、終了いたします。

お問い合わせ

お申し込み・お問い合わせはこちら :https://www.turbine.co.jp/inquiry/form/service_website_speedplan?utm_campaign=26989357-2025_Web%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E6%A7%8B%E7%AF%89%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3_PRTIMES&utm_source=PR&utm_medium=PRTIMES&utm_content=PRTIMES

BtoBマーケティングのための「Webサイトスピード構築」にご興味がございましたら、こちらからお気軽にお問い合わせください。

会社概要

株式会社タービン・インタラクティブについて

株式会社タービン・インタラクティブは、Hakuhodo DY ONEグループ属するHubSpotソリューションパートナー企業です。

BtoB企業のマーケティング・セールス・カスタマーサクセス領域における戦略コンサルティングからWebサイト・システム構築、マーケティングオートメーション（MA）の導入・運用支援まで、一気通貫で提供しています。

1999年4月に設立、2015年には世界No.1シェアのマーケティングオートメーション「HubSpot」の国内パートナー契約を締結。2019年には「HubSpot」プラチナパートナーに昇格しています。



会社名 ：株式会社タービン・インタラクティブ

所在地 ：愛知県名古屋市中区丸の内3丁目20-22 桜通大津KTビル3F

設立 ：1999年4月

代表取締役：田伏 毅浩

事業内容 ：マーケティング戦略に関するコンサルティング

Webサイトの企画設計・構築・運営

マーケティングオートメーションの設計・実装・運用支援

ミッション：顧客伴走型グロースパートナーとしてBtoB企業の課題解決に寄り添い、解決を目指す。