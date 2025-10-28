【千葉ジェッツ】Bリーグ新記録となる開幕連勝記録を『９』に更新！Bリーグ10周年＆クラブ創設15周年イヤーに華を添える大記録！！
(C)︎CHIBAJETS FUNABASHI
千葉ジェッツは2025年10月25日(土)vs.サンロッカーズ渋谷戦GAME1に勝利し、B1開幕連勝記録を8連勝に10月26日(日)vs.サンロッカーズ渋谷戦GAME2に勝利し、B1開幕連勝記録を9連勝に更新いたしました。こちらの記録はBリーグ10周年＆クラブ創設15周年イヤーに華を添える大記録となります。
過去には平均入場者数1,000人程度で20連敗をも経験したチームが多くの人たちに支えられ、千葉県という地域と共に歩み、新アリーナ「ららアリーナTOKYO-BAY」への移転を追い風に競技面でもビジネス面でも大きな成長をする事が出来ました。今後もスポーツを通して千葉県全域を盛り上げていけるよう精進してまいります。
【千葉ジェッツ 2025-26SEASON 戦績】
１.2025年10月4日（土）AWAY vs.FE名古屋 82-79 【WIN】
２.2025年10月5日（日）AWAY vs.FE名古屋 102-76 【WIN】
３.2025年10月11日（土）HOME vs.仙台 99-78 【WIN】
４.2025年10月12日（日）HOME vs.仙台 80-67 【WIN】
５.2025年10月15日（水）AWAY vs.宇都宮 81-78 【WIN】
６.2025年10月18日（土）HOME vs.群馬 80-79 【WIN】
７.2025年10月19日（日）HOME vs.群馬 84-70 【WIN】
８.2025年10月25日（土）HOME vs.SR渋谷 84-63 【WIN】Bリーグ新記録達成！！
９.2025年10月26日（日）HOME vs.SR渋谷 95-72 【WIN】
次節は10月29日（水）AWAY vs.秋田戦となります。
また次回のホームゲームは11月8日（土）- 9日（日）vs.島根戦でチケット絶賛販売中！！
チケットはこちら▶ https://bleague-ticket.psrv.jp/games/CJ
(C)︎CHIBAJETS FUNABASHI
(C)︎CHIBAJETS FUNABASHI
(C)︎CHIBAJETS FUNABASHI
(C)︎CHIBAJETS FUNABASHI