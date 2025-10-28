ありそうでなかった！？　アニソン60年の歴史と進化を探る『アニソン大全　--「鉄腕アトム」から「鬼滅の刃」まで』が11月4日刊行！

株式会社 祥伝社

日本のアニメ作品が世界中で愛され、アニソンもまた世界中で鳴り響いている現在。

国内外の音楽ヒットチャートを見ると、上位はアニメタイアップ曲が席巻、アニソンに特化したフェスも数多く開催されています。

まさに現在は「アニソン黄金期」です。

そんな熱狂の原点、ここに至るまでの過程を、数々の名曲を紹介しながら探究した１冊が本書です。ロック、ポップス、歌謡曲、童謡などのジャンルに特化し、その歴史や進化をまとめた書籍はありますが、「アニソン」に特化したものはほとんどありません。

まさに「ありそうでなかった」１冊！

▼ ここがポイント！ ▼

(1)1960年代から2020年代までのアニソン通史！

……1963年放送のTVアニメ「鉄腕アトム」を原点に、以降10年ごとに区切った全７章構成。「懐かしのアニソン」だけでなく、2025年現在の最新アニソンまでを網羅。

(2)超有名曲から「知られざる１曲」までたっぷり紹介！

……〈マジンガーZ〉〈翔べ！ガンダム〉〈おどるポンポコリン〉〈残酷な天使のテーゼ〉〈そばかす〉〈紅蓮華〉など誰もが口ずさめる名曲だけでなく、アニソン史に大きな変革をもたらした知られざる１曲をご紹介。

(3)歌唱、楽曲制作・・・クリエーターの変化にもご注目！

……リスナーの評価軸が「この人が歌っている」から「この人が作っている」へと変化しつつある昨今。それが特に顕著なのがアニソン界です。レジェンドからいま最もホットなクリエーターまでを取り上げています。

【目次】

第１章 １９６０年代 ――「鉄腕アトム」とアニソンの誕生

第２章 １９７０年代 ――アニメブームによる変革

第３章 １９８０年代 ――アニソンとユースカルチャーの融合

第４章 １９９０年代 ――Ｊ-ＰＯＰ全盛時代とアニソンのニューウェイヴ

第５章 ２０００年代 ――現代アニソンの勃興 第６章 ２０１０年代 ――円熟を迎えたアニソンの黄金期

第７章 ２０２０年代 ――アニソンの現在、そして未来

大人気アニソンシンガー オーイシマサヨシさん絶賛！

ソロやユニット活動のほか、多くのアーティストへの楽曲提供も行なう、現代アニソンシンガーのトップランナー オーイシマサヨシさん。

「アニソンの歴史全てがこの本に詰まってます！

まるでアニソン歴史書。僕も一冊買って勉強します！」

▼本書に登場する楽曲（一部）

［オバＱ音頭］［原始少年リュウが行く］［マジンガーＺ］［キャンディ キャンディ］［エースをねらえ！］［ヤマトより愛をこめて］［銀河鉄道999］［翔べ！ガンダム］［哀 戦士］［ラムのラブソング］［CAT’S EYE］［愛・おぼえていますか］［デリケートに好きにして］［うしろゆびさされ組］［Get Wild］［めざせポケモンマスター］［おどるポンポコリン］［世界が終るまでは…］［残酷な天使のテーゼ］［輪舞 -revolution］［Give a reason］［約束はいらない］［Shooting Star］［さくらんぼキッス ～爆発だも～ん～］［鳥の詩］［翼はPleasure Line］［INVOKE］［READY STEADY GO］［明日へのbrilliant road］［Let Me Be With You］［innocent starter］［ETERNAL BLAZE］［ハッピー☆マテリアル］［ハレ晴レユカイ］［射手座☆午後九時Don’t be late］［星間飛行］［オルフェ］［only my railgun］［紅蓮の弓矢］［君の知らない物語］［irony］［GO！GO！MANIAC］［マジLOVE1000％］［Snow halation］［Crow Song］［oath sign］［紅蓮華］［コネクト］［ようこそジャパリパークへ］［オリオンをなぞる］［RE：I AM］［アイドル］［Plazma］［ミックスナッツ］［ライラック］［走れSAKAMOTO］［Bling-Bang-Bang-Born］

【書誌情報】

タイトル：アニソン大全 ーー「鉄腕アトム」から「鬼滅の刃」まで

著者：澄川龍一

定価：1980円

発売：2025年11月4日

判型：四六判

発行：祥伝社

【プロフィール】

澄川龍一（すみかわ・りゅういち）

音楽ライター。1978年北海道札幌市出身。2002年にタワーレコード株式会社入社、主に洋楽CDシングルバイヤーに携わる。その後bounce編集部を経て、07年からはフリーライターとしてアニメ音楽を中心にインタビュー、執筆活動を開始。10年からはアニメ音楽誌「リスアニ!」編集・執筆に関わり、2016年に編集長就任。現在は音楽ライターのほか、大学・専門学校での講義、イベント司会、音楽プロデュースなど幅広く活動。2025年4月からは音楽メディア「AMJ -Anime Music Journal-」をYouTubeにてスタート。本書が初の単著となる。

