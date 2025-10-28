ReGACY Innovation Group株式会社

ReGACY Innovation Group株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：成瀬 功一、以下：ReGACY）は、2025年11月25日（火）、東京・大手町にて、Tokyo Marunouchi Innovation Platform（TMIP）、BEYOND Expo、三菱地所株式会社と共同で、グローバルイノベーション＆AIサミット「Spark Asia」を開催します。





本イベントは、「生成AIの実装」「グローバル新規事業の創出」「アジア市場の投資・連携機会」をテーマに、国内外の大手企業、スタートアップ、VC・CVCが一堂に会するイノベーションカンファレンスです。アジア発のイノベーション連携を加速させる「Spark（火花）」の場として、グローバル展開を見据える事業担当者・起業家に、新たな知見と出会いを届けます。■ 開催概要

イベント名： Spark Asia: グローバルイノベーション & AIサミット

日時： 2025年11月25日（火）10:00～19:00（受付開始10:00）

会場： Global Business Hub Tokyo

東京都千代田区大手町1丁目9-2大手町フィナンシャルシティ グランキューブ3F

地下鉄「大手町」駅直結

申込締切： 2025年11月24日（月）12:00

※定員になり次第、締め切らせて頂きます。

詳細・申込： https://tmipguest251125.peatix.com

■ アジェンダ

午前の部：アジアのピッチセッション

１0:00～10:15 受付

10:15～11:05 インバウンドロードショー

11:10～12:00 アジア投資ピッチ



午後の部：生成AIの活用と新規事業グローバル展開の最前線

１４:00～14:30 受付

14:30～15:00 主催者紹介

15:00～15:30 パネル１.：リアルバリューを提供できるAIの活用

15:30～16:00 パネル２.：Hardware x SDGs x AI - 持続可能なAI開発

16:00～16:30 パネル３.：アジアのユニコーン企業の最新の取組とは

16:30～17:00 パネル４.：アジアのサプライチェーンを活用したグローバル展開

17:00～17:30 パネル５.：アジアスタートアップ海外進出最前線

17:30～18:30 大企業・自治体リバースピッチ

ネットワーキング

18:30～19:00 ネットワーキング

■ 登壇者Jason Ho氏BEYOND Expo Co-Founder

2016年、南カリフォルニア大学でビジネスと建設管理の学士号および修士号を取得。

マカオ特別行政区経済発展審議会の元メンバー。特に中国本土、香港、マカオの協力を促進する社会的な取り組みに積極的に参加。アジアのテクノロジーエコシステムの発展に注力し、現在は中華全国工商業聯合会青年委員会、北京市外国友好協会の常務理事、および中国宇宙基金会の理事を務める。さらに、2020年よりMacao Technology General Associationの会長を務める。



Dr.Gang LU氏

BEYOND Expo Co-Founder

シェフィールド大学で無線通信の博士号を取得。

2013年から2019年までTechCrunch Chinaを運営。テックメディアのTechNode Groupの創業者兼CEOも務める。イノベーションのグローバルエコシステムを構築する上での顕著な貢献により、グローバルテクノロジーセクターでアジア最も影響力を持つ一人として認定される。2017-18年にはUNIDO中国の「ナショナルアドバイザー」のとして、イギリス評議会のStudy UK Alumni Awardsで起業家賞を受賞。

田中章雄氏

Headline Asia 創業パートナー

アドビのアジアにおける元ベンチャー投資責任者。中華圏、日本、インドにおけるアドビのコポレートベンチャー投資を担当。マクロメディア日本法人の元CTOであり、アジアにおける投資およびM&A戦略の技術アドバイザーを務めてきた経験を持つ。2008年にHeadline Asia(旧:Infinity Ventures) を創業後, freee, WealthNavi, Yeahka など多数のベンチャーに事業早期より投資をし、また2021年度にはクリプトフィンテックに専門で投資するトークンファンドInfinity Ventures Cryptoを設立。

橋本 雄太氏

三菱地所 新事業創造部 主事

新聞社、コンサルティングファーム、鉄道会社を経て2021年に三菱地所(株)に入社。成長産業の共創をコンセプトとするCVC「BRICKS FUND TOKYO」を立ち上げ、成長領域のスタートアップに対する投資および成長支援に従事するとともにファンド全体の企画・運営に従事。前職ではアクセラレータープログラムやインキュベーションオフィスの立ち上げ、複数のスタートアップとの資本提携、新規事業開発などを経験。オープンイノベーションを通じた既存産業の変革と新産業創出を目指している。

武居 隼人氏

三菱地所株式会社 新事業創造部 副主事

2016年に東急株式会社へ入社後、グループ会社であるイッツ・コミュニケーションズへ出向。法人営業を経て2つの新規事業立ち上げプロジェクトに参画し主にオペレーション構築を担う。2019年に帰任後、東急アライアンスプラットフォーム、Shibuya Open Innovation Labの運営に従事、2022年からは運営統括を務めてオープンイノベーション推進を担う。2024年に三菱地所へ入社し、CVCであるBRICKS FUND TOKYO等を担当。

傅 浩丰(Haofeng Fu)氏

BEYOND Expo グローバルパートナー

ReGACY Innovation Group 中国子会社CEO

日中イノベーションプロデューサー。

現在当社の中国事業責任者として、大手化学メーカーや大手小売企業を含む日中の大手企業向けのオープンイノベーションやインキュベーションの創出支援など、多数のイノベーション関連プロジェクトを主導。当社に入社前は、日系大手経営コンサルティングファームに新卒入社し、経営戦略やマーケティング戦略などの業務に従事し、インバウンド事業の立ち上げをリードした後、ベンチャー企業に参画し、経営企画室長として経営戦略、上場準備、M&Aなどの業務を統括し、越境EC事業の立ち上げにも取り組む。その後、外資系コンサルティングファームを経て、サムライインキュベートに入社、中国イノベーション事業の立ち上げをリード。

今井 伴也（Tomoya Imai）

クリエイティブディレクター／プロダクトオーナー

映画・ミュージックビデオ・CMなど、日米で1,000本以上の映像制作に携わってきたプロダクションデザイナー／アートディレクターとして15年以上の経験を持つ、マルチクリエイティブプロフェッショナルです。受賞歴のある作品や国際的に評価されたプロジェクトにも多数参加しています。現在はReGACY Innovation Groupにてプロダクトオーナーを務め、AIを活用したビジネスイノベーションプラットフォーム「ReGACY Platform」の開発をリード。デザイン、テクノロジー、ストーリーテリングを融合させ、創造性と生成AIの力でイノベーションを量産し、社会課題の解決と意義ある変革の実現を目指しています。



本イベントに関するお問合せ

ReGACY Innovation Group株式会社

中国子会社CEO 傅 浩丰（Haofeng Fu）

Email: h.fu@regacy-innovation.com

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ReGACY Innovation Group株式会社について

2022年2月設立後、大手企業や自治体、教育機関等からのベンチャー創出やオープンイノベーションによる事業化に特化したサービス開発・展開を行っています。経営コンサルとベンチャーキャピタルの手法を統合することで探索から事業化・収益化までを一気通貫で共創支援が可能となり、レガシー組織に向けて総合的なイノベーションサービスを提供しています。

■会社概要

社名 ：ReGACY Innovation Group株式会社（英表記：ReGACY Innovation Group Inc.）

代表者：代表取締役 成瀬 功一

設立 ：2022年2月2日

所在地：東京都千代田区神田神保町1丁目24-1 CIRCLES神保町II 10階

ホームページ：https://regacy-innovation.com/

事業概要 ：

イノベーション戦略策定・実行管理、イノベーション組織・制度、CVC設立、新事業インキュベーション、オープンイノベーション、ベンチャー投資・M&A、プロダクト開発・ラボ事業、プライベートエクイティ事業