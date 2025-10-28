【超高還元のワンニキ祭】開催決定！オリパワン×ローリエコラボプレゼント企画も大反響！
オンラインオリパサイト「オリパワン」（https://oripaone.jp）は、10月29日（水）に人気イベント「ワンニキ祭」を開催予定です。
さらに、10月24日（金）に実施したローリエコラボプレゼント企画が大反響！
今週もオリパワンでは、ファンの皆さまに楽しんでいただけるイベントを多数展開してまいります。
10/29（水）ワンニキ祭 開催予定！
オリパワンの代名詞ともいえる大人気イベント「ワンニキ祭」を10月29日（水）に開催予定！
今回も超高還元の激アツガチャを多数用意しています。
これまでワンニキ祭はゲリラ開催が多く、タイミングが合わず参加できなかった方も多かったかもしれません。
この機会に、ぜひ29日は、オリパワンでワンニキの奇跡を体験してください！
※開催スケジュールは変更になる場合があります。最新情報は公式Xをご確認ください。
「オリパワン×ローリエ」コラボプレゼント企画に多数のご応募ありがとうございました！
10月24日（金）、オリパワン公式Xにてローリエさんとのコラボプレゼント企画を開催しました！
抽選で1名様にリザードンex SAR PSA10をプレゼントする豪華企画で、今回も非常に多くのご応募をいただきました。
ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました！
今後も皆さまにお楽しみいただけるスペシャルなプレゼント企画を検討しております。
プレゼント情報や新企画は、オリパワン公式Xにて随時発信中です。
フォローして最新情報をお待ちください！
オリパワン公式X：https://x.com/oripaone
オリパワン中の人：https://x.com/oripaone_naka
オリパワンとは
「オリパワン」は、カードファンに向けたオンラインオリパ（オンラインくじ）サービスです。
自宅にいながらガチャ感覚でカードを楽しめる点が人気で、アド確定イベント・高還元率ガチャ・独自演出など、常にワクワクを届けています。
最新情報はこちらから
イベントやキャンペーンの最新情報は、公式サイト・公式Xで随時発信中！
今後の大型コラボやプレゼント情報もお見逃しなく！
オリパワン公式サイト：https://oripaone.jp
公式X
会社概要
社名： 株式会社KECAK
設立： 2024年4月1日
代表者： 原 徹也
所在地： 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目7番8号 VORT秋葉原IV 2F
資本金： 1,000,000円
URL： https://kecak.jp/