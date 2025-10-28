バナナが、植物が、楽器になる！？｜身近なモノを楽器に変身させる音楽ガジェット。スタイロフォンの新製品『スタイロセット』が日本上陸。

GLOBAL SPADE株式会社

イギリスの電子楽器ブランド「Stylophone（スタイロフォン）」の総代理店であるGLOBAL SPADE株式会社（所在地：東京都港区 代表取締役：山田 真弓）は、新製品「Stylosette（スタイロセット）」の国内正規取り扱いを開始したことをお知らせいたします。

自分だけの楽器をつくる、新感覚の遊び

果物・水・スプーン・人の手など、電気を通すものはほぼ何でも、本体につなぐだけで“触れば鳴るキーボード”にすることが出来ます。

素材の自由度は高く、チーズ／きのこ／植物／湿った土/ドーナツ／絵の具／鉛筆で描いた線やイラストといった意外なものも。

また、

・「お父さん＝ド」「お母さん＝レ」「友だち＝ミ」と人に音を割り当てて演奏

・家にあるものを色々試す“導電性素材さがしゲーム”

など、素材選び×アイデア次第で、ひとりでも大人数でも、これ一台で遊びのレシピは何通りにも。

マッシュルームとエリンギで演奏

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=aUTVYdyaA6I ]

直感的でシンプルな基本操作

タッチキーボード式の本体は、誰でも直感的に演奏可能。

横幅約10cmのコンパクトな筐体に、本格的なアナログシンセ回路を内蔵しています。

■3オクターブの音域

１オクターブのタッチキーに、オクターブ即時切替で2オクターブ演奏可能。

さらに音域を半オクターブシフトでき、3オクターブの音域を実現しています。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ErMNT2f-b5U ]■「弾く」というより「音で遊ぶ」。 2つのエフェクト機能

長さやリピート回数を調節可能なディレイ、

速さや深さを調節可能なビブラートを装備。



「鳴らす → 少し調整する」だけで、一気に“それっぽく”

つまみを回すだけで音が変化して、同じ音でも設定次第で全然違う雰囲気に。

わずか45gの本体・電池駆動・コンパクトな専用ケースでどこでも持って行ける携帯性も大きな魅力です。

他機材との連携

3.5mm出力に加えて、拡張端子（CV/LFO、Octave IN/OUT ほか）を搭載。

上級者も十分に楽しめる奥行きと完成度の高さを持っています。

連携のー例：

■スタイロセット2台で

→ ハーモニー演奏やユニゾン演奏が可能に。

■外部から音の“ゆらぎ信号”を送る

→ リズムマシンのテンポに合わせて音の“揺れ”を付与するなど、一定のテンポで音がリズミカルに変化。

■自動演奏でスタイロセットが勝手にメロディを奏でる

→ビブラートやディレイをリアルタイムで調整、さらに演奏中にリンゴやスプーンで追加の音を混ぜる。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=ep9mgJt8vqI ]

スタイロフォンとは？

1968年に販売開始された、ポケットサイズのシンセサイザー。

誕生以来、デビッド・ボウイなど数々の著名ミュージシャンや、世界中の子ども達から支持を得た。

現在も根強い人気があり、電子楽器としては異例の累計販売数400万台超を記録している。

近年は個性的なモデルを続々とリリース。

ユニークな電子楽器ブランドとして進化を続けている。

ライブでスタイロフォンを演奏するデビッド・ボウイ

提供背景

当社は以前より、「日常のなかで気軽に楽しめるエンターテインメントを届ける」をコンセプトに、魅力的な海外製品を多くの方々に届けられるよう努めてまいりました。

この度、非・楽器ユーザーも大いに楽しめる機能を搭載した本製品の魅力に共感し、取り扱いを決定しました。

また、作る→試す→直すのプロセスに自然に乗せられるため、お子様のSTEM教育※/自由研究などにも適しています

「なんか面白そう」から始まる、音楽や学習への興味のきっかけとなれば、と願っています。

※STEM教育＝作る×試す×直すのサイクルを、科学・技術・工学・数学で横断して学ぶ方法。

製品詳細・販売先

■商品概要

・ブランド名：Stylophone『スタイロフォン』

・商品名：Stylosette『スタイロセット』

・本体サイズ：W102mm×H65mm×D15mm（約45g）

・対象年齢： 8才以上

■販売先

