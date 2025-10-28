エストニア発ベンチャーInvendor社と業務提携アジア初！※セルフチェックアウト型の無人倉庫で業務を効率化

小川グループ株式会社

小川電機株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：小川雄大）は、エストニア発のベンチャー企業 Invendor（インベンダー社、CEO：ヨーナス・ピュヴィ）と業務提携し、同社の無人倉庫ソリューションをアジアで初めて導入しました。守口営業所にて正式稼働を開始し物流現場のDX化による顧客利便性の向上、働き方改革の推進を目指します。当社は、Invendor製品の日本国内正規販売代理店として他企業様向けの導入支援・システムの提供も行ってまいります。

※Invendor（インベンダー社）による無人倉庫ソリューションの導入実績として

守口営業所内：セルフチェックアウト型の無人倉庫の様子

■物流・流通業界の変化に対応する新たな倉庫モデルを守口営業所から

物流・流通業界では近年、人手不足、業務効率化、ペーパーレス化など柔軟な調達環境の整備が急務となっています。

従来型の有人倉庫では、営業時間内に限定された運用が主流で、顧客の多様な調達ニーズや即時対応に限界がありました。また、現場スタッフへの負担増も課題とされており、より柔軟で効率的な運用体制が求められています。働き方改革の推進や

デジタルトランスフォーメーションの必要性も高まり、倉庫の在り方そのものが変化しています。

このような課題に対応するため、当社は「24時間利用可能なセルフサービス型倉庫」という新たな形を検討し、欧州で高い実績を持つInvendor社との提携に至りました。セルフチェックアウト型の無人倉庫システムはアジアで初めての導入事例となります。

同社のソリューションは世界15カ国以上で展開され、在庫管理・入出庫・決済をすべてセルフかつペーパーレスで完結できる仕組みです。顧客は24時間いつでも資材を受け取ることが可能となり、企業側も人的リソースの最適化と業務効率化を同時に実現できます。

最先端のシステムを導入した守口営業所は9月30日に関係者向けのデモンストレーションを実施し10月1日より正式運用を開始いたしました。1,000点以上の取扱商品を、24時間365日、セルフ方式で購入可能です。時間的制約を取り払い、顧客の現場対応力を高めます。

■顔認証による入館と専門端末でスムーズな購入・調達

当社の倉庫では、顔認証とNFC技術を用いたピックアップカード(※)による二要素認証を導入し、万全のセキュリティ対策を実施しています。入室後は専用端末を用いてご希望の商品付近に設置されたNFCタグをスキャンするだけでシステムへの登録が完了し、登録後はそのまま商品を持ち出すことができ従来必要だった伝票の記入やスタッフとのやり取りは不要で、そのまま商品を持ち出すことが可能です。短時間で必要な資材を受け取れるスムーズな調達体験を実現しています。

※NFC技術を使用したICカードです

無人店舗：商品購入方法

本システムは、業務の利便性を高めるだけでなく、企業の働き方改革を後押しする仕組みとしても期待されています。

倉庫対応にかかる従業員の業務負担を軽減することで、日中の接客や提案活動により集中できる環境を整え、生産性の高い働き方の実現を後押しします。

また、ユーザー側にとっても、「時間を気にせず資材を受け取りたい」「注文書の記入なしでスムーズに持ち出したい」といった現場の声に応える仕組みとなっており、企業と利用者の双方にとって、業務の効率化と負担軽減を可能にします。

小川電機はInvendor製品の日本国内正規販売代理店として、今後は他企業への導入支援・システム提供も進め、物流DXのさらなる推進を加速してまいります。

■代表取締役社長 小川雄大 コメント

「今回のセルフチェックアウト型倉庫の導入は、当社にとって働き方改革の一環であると同時に、日中の業務効率化と、お客様の利便性向上を目的としたものです。時間や場所にとらわれず、必要なときに必要なものを調達できる環境を提供することで、お客様の業務の生産性向上にも貢献できると考えております。また、アジアで初めてこのシステムを導入できたことを大変嬉しく思っており、今後は他支店や新規拠点への展開を通じて、より多くのお客様にこの新しい仕組みをご活用いただけるよう努めてまいります」

■インベンダー社社長 ヨーナス・ピュヴィ コメント

「このたび小川電機株式会社様と協業し、アジアで初めて当社の無人倉庫システムを導入いただけたことを大変光栄に思います。日本は品質と信頼性に対する要求が非常に高い市場であり、今回のプロジェクトは私たちにとっても大きな学びとなりました。今後も小川電機様と共に、より効率的でスマートな調達環境の実現に貢献してまいります。」

インベンダー社ヨーナス・ピュヴィ社長と当社代表取締役社長 小川雄大（右）

小川電機株式会社について

【会社概要】

会社名： 小川電機株式会社

所在地： 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目2番4号

代表者： 代表取締役社長 小川雄大

設立： 1963年3月21日

事業内容： 電設資材・住設機器、家電製品の総合卸商社

資本金： 9千万円

Webサイト： https://www.ogawa.co.jp

【お問い合わせ】

小川電機株式会社

〒545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目2番4号

経営企画室 広報担当 TEL：06‐6621‐0031