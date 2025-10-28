チアグランパス 新規メンバー募集のお知らせ

株式会社名古屋グランパスエイト

2020年度発足した「チアグランパス」。このたび、公式戦やホームタウンの様々なイベントで活動する「チアグランパス」の2026年度新規メンバー(7期生)を募集いたします。これに伴い、チアグランパスの一員として活動していただけるメンバーを選考するオーディションを実施いたします。

チアグランパスは、名古屋グランパスのPR活動はもとより、チアパフォーマンスによって名古屋グランパスとホームタウンの方々とのコミュニケーションを深める活動をしていきます。また、グランパスチアダンススクールの生徒や、将来チアリーダーを志す子どもたちのロールモデルとなるような、華やかで力強いパフォーマンスで活躍するチームを目指します。

応募ご希望の方は、下記の募集要項をご確認のうえ、募集オーディションへのエントリーをお願いします。

たくさんのご応募をお待ちしております。

◇チアメンバー募集オーディション 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54020/table/22_1_4fada6ccf2dd0926c4f5813c7ab97a37.jpg?v=202510290457 ]

★その他

契約期間：2026年１月１日～2027年6月30日

オーディション中の映像を、後日、名古屋グランパスにおける広報利用、商業利益目的とした活動、および一般メディアの報道に使用される場合がございます。あらかじめご了承ください。

＜オーディションに関するお問い合わせ先＞

名古屋グランパス チアオーディション事務局 （担当：松下）

E-mail：grampus@zat.co.jp 電話番号：052-261-2662