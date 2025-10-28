薬局の“かかりつけ力”を高める医療DXを札幌開催の薬局学会で展示

アルフレッサ株式会社

医薬品の流通を担う社会インフラ企業であるアルフレッサ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：福神雄介、以下「アルフレッサ」）は、2025年11月1日（土）～2日（日）に札幌コンベンションセンターにて開催される「第19回日本薬局学会学術総会」に出展し、「薬局の未来を共に創る ～ 地域医療を支えるサービス ～」をテーマに、医療現場の業務効率化と患者の満足度向上に貢献するソリューションを紹介します。

ブースは「白樺の森」をモチーフに、来場者がリラックスできる空間を演出

■出展の背景～地域医療を支える薬局DXの必要性～

高齢化社会が進行する中、その対策の一環として地域包括ケアシステムの構築が進められており、薬局には医薬品の提供に加えて、健康相談や在宅医療支援など、「かかりつけ薬局」として地域住民の健康を支える役割が一層求められています※1。

また、電子処方箋やオンライン服薬指導の普及により、医療DXは薬局の業務効率化と患者満足度の向上を両立させる重要な鍵となっています※2。

アルフレッサは、医療現場の課題に寄り添い、薬局の「かかりつけ力」を高めるソリューションを提供しています。患者との継続的な関係構築や、薬剤師が対人業務に集中できる環境づくりを支援するとともに、予防・未病の観点から地域住民の健康づくりを支える薬局の新たな役割を後押しします。

■開催概要

名称：第19回日本薬局学会学術総会

会期：2025年11月1日（土）～2日（日）

会場：札幌コンベンションセンター 1F 大ホール（札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1）

当社ブース：03

大会運営委員長：田中 義寛（株式会社メディカルシステムネットワーク 代表取締役副社長）

■主な出展内容

処方箋送信サービス 「やくばと」

やくばと薬局予約は、処方箋を事前に送信することで薬局での待ち時間を短縮できるサービスです。全国130超の医療機関で導入されており、医療機関起点の処方箋送信により薬局の新規処方箋獲得を支援します。

薬局専用アプリ 「kakari」

患者様が自分の“かかりつけ薬局”を登録し、継続的に利用できるよう設計された薬局専用アプリです。電子版お薬手帳やオンライン服薬指導などを一つにまとめており、薬局とのコミュニケーションをよりスムーズにします。これにより、薬の管理や服薬相談をしやすくし、薬局における面処方応需の拡大をサポートします。

このほか、薬局業務の効率化に関する多様な展示を予定しています。

- 「健康食品まるわかりセミナー」のご紹介：健康食品に関する正確な知識と説明スキルを学ぶ実践型セミナーを提案- 医療機関向け総合サイト「alf-web」：「情報」と「オンライン発注」を備えた医療機関向け総合サービスサイト- 医薬品情報サイト「SAFE-DI」：添付文書、改訂情報、後発品、相互作用などを検索可能な医薬品情報サイト- 医薬品在庫管理システム「JustockEXIII」：調剤薬局のレセコンと連動し、出庫やオンライン発注、入庫処理を自動化

■アルフレッサ株式会社について

2004年の設立以来、アルフレッサは20年にわたり、病院や薬局に医療用医薬品を供給する卸売事業を中心に、人々の健康に貢献するさまざまなサービスを提供してきました。医療用医薬品に加え、医療機器、検査試薬、栄養食品などを国内外約1,000社のメーカーから仕入れ、病院・診療所や薬局に安心・安全にお届けしています。近年では、全国約170拠点のネットワークを活かし、各地域の事情に合わせたそれぞれの地域包括ケアシステムの構築をサポートしています。また、さまざまな情報サービスやソリューションツールを通じて、医療現場の業務効率化や医療の質向上に寄与する活動を行っています。

■会社概要

名称：アルフレッサ株式会社

表取締役社長：福神 雄介

事業内容：医療用医薬品、医療機器、医療用検査試薬、介護用品、健康食品、一般用医薬品等の卸売販売

設立：2004年10月

資本金：4,000百万円

従業員数：5,834人（2024年3月31日現在）

本社所在地：〒101-8512 東京都千代田区神田美土代町7番地

企業URL：アルフレッサ株式会社 (alfresa.co.jp)(https://www.alfresa.co.jp/)