京都先端科学大学が第９回KUAS京都先端セミナーを開催　京都から問う　観光の未来～

写真拡大 (全4枚)

京都先端科学大学


京都先端科学大学（京都市右京区、学長：前田正史）は、11月5日（水）に第9回「KUAS京都先端セミナー」を開催します。 「KUAS京都先端セミナー」は、本学教員と各分野の専門家・文化人との対話を通じて、社会に幅広い学びの機会を提供することを目的とする公開イベントです。歴史・科学・文化・経済など多様な分野を取り上げ、未来へのメッセージを発信しています。


第9回となる今回は「京都から問う　観光の未来」をテーマに、本学人文学部のアレックス・カー教授と、京都市観光協会 事務局次長（本学特任教授）の赤星周平氏が登壇。京都発の持続可能な観光の未来像を語ります。



■イベント概要


【日時】　11月5日（水）　18:30 （18:00開場）



【会場】　ホテルグランヴィア京都 5階　 「竹取の間」


　　　　　〒600-8216　京都市下京区烏丸通塩小路下ル JR京都駅烏丸中央口　　　　　



【登壇者】








【形態】　対面・オンライン同時開催（参加無料） 　※来場定員　先着約１５０名



【お申し込み】　下記URL、またはQRコードからお申し込みください。



URL：https://forms.office.com/r/d7BNVTqDh7



QRコード：