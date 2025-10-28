270A/320A遮断可能な太陽光発電装置パワーコンディショナー向け高容量リレーFTR-R1シリーズのエンジニアリング・サンプルを提供開始

FCLコンポーネント株式会社

FCLコンポーネント株式会社（本社：東京都品川区、代表執行役社長：小松 健次）は、パワーコンディショナーのインバーター向けに高容量パワーリレーFTR-R1シリーズを開発し、エンジニアリング・サンプルのご提供を開始いたします。

FTR-R1シリーズ（左：FTR-R1A、右：FTR-R1）

中国を中心とした電力需要の増加を背景に、太陽光発電システムの需要増加と高電圧化が進んでいます。パワーコンディショナー（PCS）は、太陽光パネルで発電された直流 (DC) 電気を、家庭や建物で使用できる交流 (AC) 電気に変換するとともに最大電力点追従 (MPPT) 制御により発電を最大化します。さらにシステム異常時に出力を遮断し、事故を未然に防ぐ機能を担っています。

FCLコンポーネントのFTR-R1シリーズは、高電圧化するPCSのインバーターに適したDC/AC変換用高容量パワーリレーです。

接点容量270A、1,000VACのFTR-R1と 320A、1,000VACのFTR-R1Aの2タイプをラインナップし、両タイプとも欧州太陽光発電規格VDE0126に準拠した4.1mmの接点ギャップを確保しています。さらに、コイル定格電流での始動から保持電流へ移行することにより、使用時の消費電力を抑えることができます。

また、多くのインバーター用リレーと異なり、FTR-R1シリーズは、当社独自設計によりヒートシンクを使用せずに放熱性能を高め、リレーの小形化を実現しました。これにより外部から侵入したゴミやホコリ等でヒートシンク間がショートし発火する危険を防止します。

FTR-R1シリーズは、他にも産業機器のインバーター、無停電電源装置（UPS）、EV充電ソリューション、各種制御回路システムなど幅広い用途でお使いいただけます。

現在エンジニアリング・サンプル（ES）のご要望を承っています。詳細はお問い合わせください。

FCLコンポーネントは、今後もグリーンエネルギーの普及に貢献する高信頼/高性能リレーの拡充を図ってまいります。

スケジュール

エンジニアリング・サンプル：受付中（納品時期は個別にご回答いたします）

量産：未定（後日発表）

販売価格

未定

仕様概略

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118951/table/29_1_733f4a154ceff196deee65db38c08e32.jpg?v=202510290457 ]

【FCLコンポーネント株式会社について】

FCLコンポーネント株式会社は、産業用オートメーション、自動車、EV/グリーンエネルギー、ヘルスケア、IoT通信など様々な最終市場向けに、リレー、入出力デバイス、無線モジュール、センサーなどの電子部品やモジュールを開発、製造、販売する部品/機器メーカーです。URL: https://www.fcl-components.com/