【参加費無料】 天光寺「波動と真言」特別セミナー

心と体を癒す黄金の密教ヒーリング(光輝療法)を体験できる無料の特別セミナーを開催します。

密教ヒーリング(四次元療法)では、修業を通じて、宇宙の根源の氣を取り入れることで、

「心・感情・精神」を癒し、負の力(マイナスのエネルギー)の影響を受けることなくヒーリングを行なう事が出来るのです。

そのためには、正しい教えや修業法が必要であり、その体系として密教の経典、印、真言があります。その正しい指導者として密教の僧侶がいるのです。

密教で実現される正しいヒーリング・瞑想・五感セラピー法を学ぶことによって、あなたも癒されてみませんか。

人間の五感「見る、聞く、味わう、嗅ぐ、触る」と彩色のビジョンと目という感覚器官を活用して、大日如来の宇宙の本体である絶対的真理を現すのが密教ヒーリングなのです。

[宇宙エネルギー] [愛の慈愛] [愛と癒しの波動]であり、体・心・魂(身・口・意)「生命エネルギー」のことです。

ご自身の潜在能力を開発して、ご自身の健康と夢を実現してください。

その独特な技術、施術、実技を会得し、他人を癒すことができる養成講座です。

波動と音魂(真言)で見えない世界を体感してください。

【セミナー詳細】

日時 : 2025年11月16日（日）

時間 : 受付開始13：15～

セミナー 13：30～16：30

場所 : ＡＢＬ築地ビル 3階 銀座第69ルーム

住所 : 〒104-0045 東京都中央区築地1丁目7-10

【アクセス】

東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩3分

東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩3分

参加費無料

お申込みはこちら(https://www.tenkouji.jp/seminar_2025_11_16/)

※セミナー終了後、お祓い、不登校などのご相談をお受けいたします。

【天光寺基本情報と問い合わせ先】

名称：臼杵山 真言宗 天光寺

所在地：東京都西多摩郡檜原村小沢4040番地

電話：042-519-9380

メール：info@tenkouji.jp

アクセス：JR武蔵五日市駅よりバスで約35分「小和田坂」下車 徒歩5分

公式サイト：https://www.tenkouji.jp

公式Instagram：@tenkouji_official