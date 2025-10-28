車載エンタメの“革命児”！「OTTOCAST ScreenAI」発売開始Android 15搭載 × ワイヤレスCarPlay／Android Auto。置くだけで使える新世代ディスプレイ

深圳路知音科技有限公司

株式会社OTTOCAST(所在地：中国、代表者：チョウ セツキン)は、新世代ポータブルディスプレイ「OTTOCAST ScreenAI」を発売しました。2025年11月30日まで、お得なキャンペーンを実施します。

本商品は、ディスプレイのない車や中古車でも、配線工事なしで設置でき、ワイヤレスCarPlay／Android Auto に対応。高解像度ディスプレイと分割表示機能で、ナビもエンタメも一画面でスムーズに楽しめます。さらに、最新のAndroid 15を搭載し、お気に入りのアプリを自由にダウンロードして、自分だけのエンタメ空間をカスタマイズできます。

「OTTOCAST ScreenAI」｜置くだけ・つなぐだけで大画面ナビ＆エンタメ

■今だけお得なキャンペーン実施中！

購入ページ ： https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FPCZ4D94

タイムセール価格： 35,080円

クーポン適用後 ： 29,818円

クーポンコード ： EUU8889P

キャンペーン期間： 2025年11月30日まで

Screen AIの購入ページを見る :https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FPCZ4D94

Android 15 システム × 人気アプリ標準搭載

最新のAndroid 15を搭載し、動画・音楽・ナビなど多彩なアプリを車内でも快適に操作可能。

お気に入りのアプリを自由にダウンロードして、自分だけのエンタメ空間をカスタマイズできます。

YouTube／Netflixなどの動画アプリ、Googleマップ／Yahoo！カーナビなどのナビアプリ、

Amazon Music／YouTube Musicなどの音楽アプリにも対応。

渋滞中や長距離ドライブでも、充実した車内時間をお楽しみいただけます。

圧倒的な高精細 × 鮮やかなIPSディスプレイ

■1920×720 高精細フルHD液晶

一般的な1600×600や720×480よりも鮮明でクリア。

反射を抑え、操作もスムーズ。

■IPSパネル × 全貼合仕様

鮮やかで自然な色彩を忠実に再現。

どの角度から見ても美しく、視認性抜群。

■大画面 × ワイド表示

幅265mm × 高さ105mmの広々サイズ。

地図や動画も見やすく、ドライブ体験をさらに快適に。

ワイヤレスで広がる車内エンタメワイヤレス接続 × 音声操作で、ストレスフリードライブを実現

■ CarPlay／Android Autoをワイヤレス化

一度設定すれば、次回から自動で接続。

快適なワイヤレス接続で、ナビ・音楽・通話・メッセージなどをストレスなく利用可能。

■ 音声アシスタント対応（Siri／Google）

「Hey Siri」「OK Google」でハンズフリー操作。

目的地の検索やメッセージ送信も、声だけでスマートに。視線移動を最小限に抑え、安全にドライブをサポート。

■ 動画 × ナビの分割表示に対応！

2つのアプリを同時に操作できる便利なマルチタスク機能。

「Android 15 × OTTOCAST ScreenAI」なら、

片側にCarPlay／Android Auto、もう片側にYouTubeやNetflixなどを同時表示可能。

ナビ操作をしながらエンタメも楽しめるため、

長距離ドライブやファミリー利用にも最適。

実用性と楽しさを両立した、新しい車内エンタメ体験を実現します。

※2つの動画アプリを同時に再生することもできます。

分割表示｜動画 × ナビを同時に

■ Gemini音声コントロール技術搭載

音楽やYouTubeなどのアプリを声だけでかんたん起動。

ハンドルから手を離さず、安全で快適なドライブをサポートします。

■ 自然な対話で操作できるAIアシスタント

「Hey Google」と話しかけるだけで、まるで会話しているように操作可能。

ニュースの検索や天気の確認なども、自然な言葉でスムーズに応答。

通信＆ローカル再生も自由にいつでもどこでも、快適に楽しめる接続性。

■Wi-Fi対応(テザリング／車載Wi-Fi／モバイルルーター)

■MicroSD(TF)対応・最大256GB

動画や音楽を保存してオフライン再生。トンネルや山道でも中断なく楽しめる最適化設計。

※通信やアプリの利用可否は地域・サービス仕様に準じます。

貼って固定して電源を入れるだけ！3ステップで簡単に設置が完了！

取り付け料金はゼロ、車の部品を取り外す必要は一切ありません。

■上下左右に微調整

日差しや視線に合わせて最適な視界を確保。

■強力固定

高い粘着性でしっかり保持。落下リスクを低減。

さらに進化したドライブ体験へ - Ottoscreenシリーズ比較

▼Amazon割引コード使用の手順

ステップ１.

製品ページの「今すぐ買う」ボタンをクリックします。

ステップ２.

注文を確認するのページ上で、「ギフトカード、バウチャーまたはクーポンコードを入力してください」の場所で、割引コードを入力すればよろしいです。

OTTOCAST(オットキャスト)は、10年以上にわたりマルチスクリーン相互接続技術を研究開発し、先端技術を採用した高品質な車載用電子機器を生産しています。

現在は日本・アメリカ・ヨーロッパを中心に、30カ国以上で展開するAmazonトップグローバルセラーです。

「OTTOCAST ScreenAI」も、充実したサポート体制で安心してご利用いただけます。

■1年間の製品保証

購入日から1年間、故障や不具合は無償で修理または交換。

■専用アプリ「OttoPilot」

動画チュートリアルやFAQで操作をサポート。ログ送信機能で不具合報告も簡単。

OTTOCASTは「快適で安全なカーライフ」を目指し、製品とサービスの品質向上に取り組んでいます。