¡Ú¸ý¥³¥ß¤Ï»ñ»º¤Ë¤Ê¤ë¡ÛWeBridge¡¢Google¥¯¥Á¥³¥ßÉ¾²Á¸þ¾å»Ù±ç¤ò¶¯²½

³ô¼°²ñ¼ÒWeBridge¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Çò°æ½Óµ×¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¡¦Å¹ÊÞ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë½¸µÒ»Ù±ç»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖGoogle¥¯¥Á¥³¥ßºÇÅ¬²½¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»Ù±çÂÎÀ©¤òÀµ¼°¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Google¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ÊGBP¡Ë¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¡Ö¸ý¥³¥ß´ÉÍý¡×¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥ì¥Ó¥åーÂ¥¿Ê¡×¡Ö¥ê¥¹¥¯ÂÐ±þ¡×¤Î3ÎÎ°è¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¹½ÃÛ¤·¡¢±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò¶¯²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÇØ·Ê¤È²ÝÂê¡Û
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÉáµÚ¤È¾ðÊó¼èÆÀ¼êÃÊ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¥µー¥Ó¥¹ÁªÄê¤ÎºÝ¤Ë»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¾ðÊó¸»¤È¤·¤Æ¡ÖÂè»°¼Ô¤ÎÀ¼¡á¸ý¥³¥ß¡×¤Î½ÅÍ×À¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËGoogle¥Þ¥Ã¥×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¥ì¥Ó¥åー¤Ï¡¢ÍèÅ¹¹ÔÆ°¤ä¹ØÇã°Õ»×·èÄê¤ËÄ¾·ë¤·¡¢´ë¶È¤ÎÇä¾å¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¿®Íê¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹Í×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢É¾²Á¤ÎÊÐ¤ê¡¦»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëµ½Ò¡¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥ì¥Ó¥åー¤Î³È»¶¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÐºö¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¤Þ¤À¾¯¿ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢WeBridge¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î5,000·ïÄ¶¤Î½¸µÒ»Ù±ç¼ÂÀÓ¤«¤éÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡Ö¸ý¥³¥ßÉ¾²Á¤ÎºÇÅ¬²½¡×¤òËÜ³Ê»Ù±ç¶¯²½¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»Ù±çÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¡Û
WeBridge¤Ç¤Ï¡¢¸ý¥³¥ß¤Î¼èÆÀ¤«¤éÊ¬ÀÏ¡¢²þÁ±¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¯¥Á¥³¥ßÉ¾²Á¸þ¾å¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë¼ÂÁ©Åª¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ¥¯¥Á¥³¥ß´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ
Google¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ý¥³¥ß¤òÄê´ü¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢AI¥Äー¥ë¤È¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¤è¤ëW¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¾²Á·¹¸þ¤ä¥ー¥ïー¥ÉÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÍ×ÁÇ¤Î¹½Â¤¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢´ë¶È¤´¤È¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿ÂÐ½èÊý¿Ë¤òÄó°Æ¡£ÊÖ¿®Ê¸¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ÎÄó¶¡¤äÂå¹ÔÂÐ±þ¤â¹Ô¤¤¡¢¥ì¥Ó¥åー¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÀ¿¼Â¤ÊÂÐ±þ¡×¤ò·ÑÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥¯¥Á¥³¥ß¤Î³ÍÆÀ»Ù±ç
Í¥ÎÉ¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¼«Á³¤Ê·Á¤Ç¸ý¥³¥ß¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ñ·×»þ¡¦¼õ¿Ç¸å¡¦¹ØÇã¸å¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë±þ¤¸¤¿Åê¹ÆÆ³Àþ¤òÀß·×¡£QR¥³ー¥É¡¦SMS¡¦¥¢¥×¥êÏ¢·È¤Ê¤É¡¢¥Á¥ã¥Í¥ëÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÉéÃ´¤Ê¤¯Åê¹Æ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¼ÒÆâ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸þ¤±¤Î¡Ö¸ý¥³¥ßÂ¥¿Ê¥Èー¥¯¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤Ê¤É¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÊ»¤»¤ÆÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¥ì¥Ô¥å¥Æー¥·¥ç¥ó¥ê¥¹¥¯ÂÐ±þ»Ù±ç
»ö¼ÂÌµº¬¤Î¸ý¥³¥ß¡¦¥¹¥Ñ¥à¡¦·ù¤¬¤é¤»¥ì¥Ó¥åーÅù¤ËÂÐ¤·¡¢Google¥Ý¥ê¥·ー¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ºï½ü¿½ÀÁÂå¹Ô¤ä¡¢ÂÐ±þÍúÎò¤ÎÀ°È÷¡¦ÊÝÂ¸»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤ÎÎ©¾ì¤ò¼é¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²áÅÙ¤ËÈ¿±þ¤»¤ºÎäÀÅ¤Ë¿®Íê¤òÃÛ¤¯»ÑÀª¤Î³ÎÎ©¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é°ìÏ¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¡¦Å¹ÊÞ¤¬¡Ö¸«¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤ò¼«¤é´ÉÍý¤¹¤ë¡×ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¸ý¥³¥ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¿®Íê¤ÈÍèÅ¹Î¨¤òÆ±»þ¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
MEO¡Ê¥íー¥«¥ë¸¡º÷ºÇÅ¬²½¡Ë¤äSEO¡Ê¸¡º÷½ç°ÌÂÐºö¡Ë¤È¤ÎÏ¢Æ°¤â¶¯²½¡£¸¡º÷·ë²Ì¾å¤Ç¤ÎÉ½¼¨µ¡²ñ¤È¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÉ¾²Á¤ÎÃßÀÑ¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿¡Ö¸¡º÷¡ßÃÏ¿Þ¡ß¥ì¥Ó¥åー¡×¤Î¥È¥ê¥×¥ëÀïÎ¬¤Ç¡¢¥íー¥«¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î½¸µÒ¤òºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
WeBridge¤Ïº£¸å¤â¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¼ÂÌ³±¿ÍÑ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¸ý¥³¥ß¡×¤ò´ë¶È¤Î¿®ÍÑ»ñ»º¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
