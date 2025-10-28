ギフトにおすすめ！子どもから大人までコピックイラストが楽しめる、数量限定スターターセット「コピックチャオ スペシャルギフトBOX」11月14日発売

株式会社トゥーマーカープロダクツ

世界70カ国以上で販売されている画材ブランド「コピック」製品を製造・販売する株式会社トゥーマーカープロダクツ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：石井 剛太）は、冬のプレゼントにぴったりな「コピックチャオ スペシャルギフトBOX ~Twinkle~」、「コピック スペシャルギフト ポシェットバンドルセット」の2種類を2025年11月14日より数量限定で販売いたします。

子どもから大人まで楽しめる！「コピックチャオ スペシャルギフトBOX ~Twinkle~」

この度発売する「コピックチャオ スペシャルギフトBOX ~Twinkle~」は、人気のアルコールマーカー・コピックチャオを初めて手に取る方にもおすすめの特別なギフトセットです。

人物キャラクターが描きやすいカラーをイラストレーターの凜ももさんと厳選した「コピックチャオ（24色）」に加え、イラストの主線用に使えるドローイングペン「コピックマルチライナー（ブラウン）」、仕上げにも使える水性マーカー「コピック アクレア（ゴールド）」など、イラストを描くなら持っておきたい人気製品を一度に揃えることができるスターターセットです。

コピックチャオ スペシャルギフトBOX ~Twinkle~コピックチャオ スペシャルギフトBOX ~Twinkle~ セット内容品

さらに上記の定番製品に加え、コピックのアルコールマーカーの大きな特長である補充用インク「コピックインク」を使用することでカスタムカラーづくりにチャレンジできる製品も付属しています。

「自分でオリジナルインク色を作る」という楽しさを体験いただけるとともに、定番色では表現しにくいワンランク上の表現が身につきます。

描きおろしキャラクターとミニキャラ2種をあしらったカラーイラストぬり絵線画＆コピックの基本が学べるレッスンブック

描きおろしキャラクターとミニキャラ2種をあしらったカラーイラストとぬり絵線画、コピックの基本が学べるレッスンブックも同梱しておりますので、初めてコピックを手に取る方にも安心してお楽しみいただけます。

コピックをはじめてお試しいただく方にも、ワンランク上の表現がしたい方にも嬉しい、ギフトにもぴったりなスペシャルセットです。

商品概要

商品名 ：コピックチャオ スペシャルギフトBOX ~Twinkle~

価格 ：9,900円（税込）

サイズ（mm）：横175×縦160×奥行72mm

内容物：

・コピック チャオ 24色（凜ももセレクト）

・コピック マルチライナー ブラウン 0.05

・コピック アクレア ゴールド

・コピック インク（YR31、0、空ボトル）

・コピック スケッチ 空ペン

・基本が身につくコピックレッスンブック

・凜もも描きおろしイラスト カラーイラスト/2柄

・凜もも描きおろしイラスト ぬり絵線画/2柄

・コピック練習シート

・用紙（特選上質紙）

製品ページ：

https://copic.jp/limited/giftset2025/



YouTube PV

https://youtu.be/qfmUrTyAf9Y

発売日には凜ももさんによるイラストメイキング動画もYouTubeに公開します。

こちらもぜひご参考ください。

クリエイターについて凜もも

コピックを用いたアナログイラストで、「心にあたたかさを届けること」をテーマに女の子やオリジナルキャラクターを柔らかな色彩と透明感あるタッチで描く。

2020 年頃より活動を開始し、XやInstagramを中心としたSNSで作品を公開中。

贈り物や自分へのご褒美にも。「コピック スペシャルギフト ポシェットバンドルセット」

コピックチャオ スペシャルギフトBOX ~Twinkle~と同時に発売する「コピック スペシャルギフト ポシェットバンドルセット」は、プロのクリエイターにも愛用者の多い「コピックスケッチ ベーシック36色セット」と、収納や持ち運びに便利な専用ポーチ「コピック ポシェット」を組み合わせた限定のギフトセットです。ポシェットの色はブラック、ネイビーブルーの2種類からお選びいただけます。

高級感のあるギフトボックス仕様で、贈り物にはもちろん、自分へのご褒美にも最適。さらに、ギフトボックス仕様ですが“ちょっとお得”に手に入るのもうれしいポイントです。

すでにコピックを愛用している方にも、きっと喜んでいただける特別なひと箱です。

商品概要

商品名 ：

・コピック スペシャルギフト ポシェットバンドルセット ブラック

・コピック スペシャルギフト ポシェットバンドルセット ネイビーブルー

価格 ：19,800円 (税込)

サイズ（mm） ：横290×縦168×奥行118

内容物

・コピック スケッチ ベーシック36色セット

・コピック ポシェット ブラック/ネイビーブルー

・ギフトパッケージ入り

購入について

文具・画材店をはじめ、ロフト、ハンズなどのバラエティショップ、TSUTAYA、アニメイト、未来屋書店などのコピックお取り扱い店舗、Amazon、トゥールズオンラインなどのオンラインショップにて販売いたします。

コピックお取り扱い店舗：https://copic.jp/shop/

コピック初心者向け無料講習のご案内

2025年12月、2025年1月に、無料でコピックアルコールマーカーの基本の使い方が学べるオンライン講座「コピックスクールオンライン」を開催予定です。ご購入のセットを使って参加することができ、コピックスケッチ・コピックチャオの製品特長を知りたいという方にぴったりの使い方講座となっております。

開催日時や申込方法などはコピック公式サイトよりご確認ください。

コピック公式サイト：https://copic.jp/

コピックについて

コピックは「すべての人をクリエイティブに」をコンセプトにしたToo グループの画材ブランドです。カラーマーカーを中心に展開しており、用途を問わず世界70 カ国以上の地域で多くの方に愛用されています。

主要製品：コピックスケッチ、コピックチャオ、コピッククラシック、コピックマルチライナー、コピックインク、コピック アクレア