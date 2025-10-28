気温で広告を出し分け！気象情報番組「ファミ天」の気象情報と連動したFamilyMartVision新広告メニューの実証実験を実施

株式会社ゲート・ワン

ファミリーマート店舗内（一部地域除く）のリテールメディアを運営する株式会社ゲート・ワン（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：藏田 一郎、以下当社）は、ニュースを中心とする情報配信事業を手がける株式会社共同通信デジタル（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊地知 晋一）と総合ニュース(経済、社会、政治、国際、スポーツなど)、全国の天気予報、12星座占いを提供してまいりました。

このたび、サントリー食品インターナショナル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小野 真紀子）のご協力のもと、気象情報番組「ファミ天」（以下、当番組）をさらにアップデートし、気象情報と連動した新広告メニューの実証実験を2025年10月28日（火）から2025年11月10日(月)まで実施いたします。



◆本検証の背景

天気は、人々の購買行動に大きな影響を与えると言われています。例えば、暑い日は冷たい飲料、寒い日は温かい飲料の需要が高まります。FamilyMartVisionでも、天気による人々の購買行動の変化を捉え、効果的なタイミングに適切な広告を配信することを目指しています。各エリアの気象条件に応じた2つの広告素材の出し分け配信機能により、天気に合わせた広告素材を3画面のうち1画面に最適なタイミングで配信することで、変化する消費者の心理や購買行動を捉えたコミュニケーション施策を実施いたします。

◆本検証の概要

今回の検証では、サントリー食品インターナショナル株式会社にご協力をいただき、下記【出し分け配信設定】で気温により各商材の広告素材の出し分け配信を行います。

【出し分け配信設定】

１.気温が15℃以上のエリア

【配信イメージ】

２.気温が15℃未満のエリア

【配信イメージ】

※当広告の気温指標は、配信エリアの平均気温に基づいています。実際の気温とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆本検証期間

2025年10月28日（火）～2025年11月10日(月)

※配信内容・配信期間・配信時間は予告なく変更される場合がございます。

※地域によって配信していない場合がございます。

※FamilyMartVison設置店舗に限ります。

▼気象情報番組「ファミ天」情報はこちら▼

https://gate-one.co.jp/news/info/49180/

▼FamilyMartVision設置店舗はこちら▼

https://gate-one.co.jp/map/

◆FamilyMartVisionとは

全国47都道府県にあるファミリーマートには、毎日1,500万人以上のお客さまが訪れます。株式会社ゲート・ワンは、このお客さまとの接点を持つファミリーマート店舗をメディアと捉え、全国のファミリーマート店内に設置される大画面のデジタルサイネージ「FamilyMartVision」から、旬なエンタメ情報や、アート、ニュース、地域情報等、来店されるお客さまへ、様々な魅力あふれる映像コンテンツを配信しています。加えて、エリア別や時間帯別のターゲティング配信や、サイネージの視認率や店頭での購買などの広告効果の可視化、株式会社データ・ワンの持つ購買データを活用したデジタル広告サービスとの連携をすることで、より高度な広告サービスを整備し、広告主となる企業へ新たな付加価値を提供してまいります。

◆株式会社ゲート・ワン概要

会社名：株式会社ゲート・ワン

代表者：代表取締役社長CEO 藏田 一郎

所在地：東京都港区芝浦三丁目1番21号

資本金：990百万円（資本準備金495百万円を含む）

設立：2021年9月24日

事業内容：デジタルサイネージへのコンテンツ配信を行うメディア事業

ホームページ：https://gate-one.co.jp

◆株式会社共同通信デジタル概要

会社名：株式会社共同通信デジタル

代表者：代表取締役社長 伊地知 晋一

所在地：東京都港区東新橋1-7-1

資本金：1億円

設立：2011年4月1日

事業内容：ニュース配信、スポーツデータ収集・配信、

デジタルサイネージ向けコンテンツ配信、広告事業など

ホームページ：https://corp.kyodo-d.jp/

◆サントリー食品インターナショナル株式会社概要

会社名：サントリー食品インターナショナル株式会社

代表者：代表取締役社長小野 真紀子

所在地：東京都港区芝浦三丁目1番1号 田町ステーションタワーN

資本金：168,384百万円

事業内容：国内・海外の食品事業

ホームページ：https://www.suntory.co.jp/softdrink/company/