株式会社TeNとLeanGo事業提携を発表｜LandingHubとDejamにより高速表示LPを作成可能に

株式会社TeNTeN × LeanGo

株式会社TeN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：廣瀬 由典、以下「当社」）は、株式会社LeanGo（本社：東京都目黒区、代表取締役：平井 翔吏、以下「LeanGo」）との事業提携を開始したことをお知らせいたします。

本提携により、当社が提供する「LandingHub」と、LeanGoが提供するCVR改善ツール「Dejam」を連携し、LP（ランディングページ）の表示速度を高速化。顧客企業のデジタルマーケティングにおける短期的な成果最大化を、制作・運用・検証まで一気通貫で支援してまいります。

提携の背景

デジタル広告市場は、AIや新しい広告フォーマットの登場により急速に進化しています。運用の現場では、限られた期間での「短期的な数値改善」への対応がこれまで以上に求められています。

TeNは、最先端のトレンドと知見をもとに「単なる代理店」ではなく「伴走者」として、広告運用の側面から顧客企業の成果改善を支援してきました。自社プロダクトである「LandingHub」によりランディングページ（LP）の表示速度を高速化し、CVR最大化の土台づくりを提供しています。

このたび、LeanGo社との提携により、当社の高速表示基盤と、LeanGo社が提供するCVR改善ツール「Dejam」（LP制作／ABテスト／ヒートマップ分析）の強みを掛け合わせ、「高速表示が可能なLPの制作から、運用・検証までを一気通貫」で実現します。短期的な数値改善と継続的な成長の両立を、よりスピーディーかつ確実に支援してまいります。

両社コメント

株式会社TeN LandingHub 執行役員 杉村 理杉村 理（Osamu Sugimura）

LeanGo社とのパートナーシップを開始できることを大変嬉しく思います。

近年、広告市場の競争が激化する中、広告主や消費者にとって価値ある『高品質なLPをより多く提供する』ことは、業界全体の健全化にもつながる重要な要素となっています。

多くの企業が動画マーケティングを導入しており、動画はテキストや画像中心のLPに比べ、短時間で内容を伝えやすく、購買意欲を高めやすいメリットがあります。しかし一方で、動画コンテンツは表示速度の遅延による離脱リスクを伴うという課題があります。

ノーコードでWebサイト改善を支援するLeanGo様の「Dejam」と、弊社の高速化ツール「LandingHub」を組み合わせることで、表示速度の課題を解決しつつ、リッチで高品質なLPを提供することが可能です。

CVR改善に関するオールインワンマーケティングツール「Dejam」と弊社「LandingHub」により、広告主やマーケティング担当者の課題を解決し、CVR改善に貢献してまいります。

株式会社LeanGo 代表取締役CEO 平井 翔吏

TeN社との事業連携、もといプロダクト連携をとても嬉しく思います。

Dejamは常日頃から大量のアップデートを行なっており、現在は「LPや記事LPを作るならDejam 」という認知が増えてきております。

そのような背景の中でDejamを導入いただいている企業様から「LPの表示速度を向上したい」という機能リクエストがありました。

Dejamは標準機能として画像圧縮などを含む軽量化を実施しており、何も考慮をせずにLPを作るよりは表示速度は早いです。しかし早ければ早いほどいいのがLPの表示速度です。

TeN様と共に成長し、マーケティング業界の成長、マーケターの成果向上に寄与できるように推進します。

株式会社TeNについて

平井 翔吏（Shori Hirai）TeNについてTeN

株式会社TeNは、Webマーケティングを中心に、自社プロダクトやサービスを生み出し、そこで培った経験や技術を用いて「新しい誰かと新しい何か」を創造し続ける会社です。 自社の事業拡大や時代の流れに合わせ、商品やサービスを持つ「メーカー」として、またそれらに伴い販促物を制作する「プロダクション」としてあらゆるプロダクトを作り続けています。幅広い経験とテクノロジーを活かし、常に時代に即した新しいソリューションを提供しています。

会社名：株式会社TeN

代表者：廣瀬 由典

所在地：東京都渋谷区渋谷3-17-4 山口ビル7階

コーポレートサイト：https://ten.andco.group

「LP・ページ速度改善ツール」LandingHubについてLandingHub導入前後比較

LandingHubは、タグを1つ設置するだけでサイトスピードを大幅に改善できる画期的なツールです。 最短即日で導入可能という簡単さが支持されており、2021年のリリース以降、500社以上のWebサイトに導入されています。 特許取得済みの独自レイジーロード技術により、高速でスクロールした場合にも画面のちらつきを抑え、ユーザーにとってストレスのない快適なブラウジング体験を提供することが可能になっています。

LandingHub公式サイト：https://www.landinghub.net/

株式会社LeanGoについて

LeanGoについてLeanGo

LeanGoはCVR改善に特化したマーケティングファームです。

DejamというツールやセグメントCVR改善など、独自のメソッドを活かしたコンサルティングを実施します。

社名：株式会社LeanGo（読み：リーンゴー）

代表者：代表取締役 平井 翔吏

事業：CVR最大化に向けたツールの提供・実務支援など

設立：2020年4月1日

所在地：東京都目黒区八雲3-22-11

コーポレートサイト：https://leango.co.jp/

CVR改善ツール DejamについてDejam

DejamはCVR改善ツールです。つくる・最適化する・分析するを1プロダクトで完結します。

Dejamに関するお問い合わせ：https://leango.co.jp/dejam/

【主な機能】

・作る（記事LP、画像LP、フォーム）

・最適化する（ABテスト、WEB接客、自動最適化）

・分析する（ヒートマップ、自動解析）