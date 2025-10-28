【ウェルカム買取査定ナビ】買取に楽器買取に関するアンケート｜売却理由から売却方法などを調査

東晶貿易株式会社

■ウェルカム買取査定ナビとは？

ウェルカム買取査定ナビ(https://welcome-kaitori.net/)は、買取を希望するすべての方に向けた、無料で利用できる【一括買取査定サービス】です。面倒な業者選びや交渉を一切せず、たった1回の申し込みで複数の優良買取業者から一斉に査定結果を受け取ることができます。

楽器の買取に関するアンケート調査を行った背景

コロナ禍を経て、自宅での趣味として楽器を始める人が増える一方で、使用しなくなった楽器の扱いに悩む人も少なくありません。

思い出や高額な購入費用が関係するだけに、「手放す」タイミングや方法を迷うケースが多いのが現状です。

そこでウェルカム買取査定ナビでは、楽器の売却に関する意識や実態を明らかにするため、売却理由や方法などについてアンケート調査を実施しました。

■調査対象

年齢：20～50代の男女

人数：72名

調査期間：2025年10月13日～2025年10月21日

調査方法：インターネット調査/サーベロイド(https://surveroid.jp/)

本調査の詳細は以下記事をご確認ください。

楽器買取に関するアンケート調査

楽器を買取に出した経験はありますか？

はい：72票

いいえ：293票

「楽器を買取に出した経験があるか」という質問では、「はい」72名（約20％）、「いいえ」293名（約80％）という結果となりました。

多くの人が楽器を手放さずに保管している現状がうかがえ、楽器買取の経験者はまだ少数派であることが分かります。高価な品や思い入れのある楽器ほど、「売る」ことへの心理的ハードルが高い傾向があると考えられます。

楽器を売却した理由は何ですか？

弾かなくなったから：25

新しいを楽器を購入する資金にしたかった：18

金銭的な理由で現金化したかった：17

置き場所がなくなったから：4

他の楽器を買いたかった：4

引っ越し・転居などで整理したかった：4

その他：0

「楽器を売却した理由」について尋ねたところ、最も多かったのは「弾かなくなったから」（25名）で、楽器を使用しなくなったことをきっかけに手放す人が多いことがわかりました。



次いで、「新しい楽器を購入する資金にしたかった」（18名）、「金銭的な理由で現金化したかった」（17名）が続き、経済的な目的での売却も一定数見られました。



また、「置き場所がなくなったから」「引っ越し・転居などで整理したかった」といった生活環境の変化による理由も少数ながら挙がっており、楽器買取がライフスタイルの転換点で活用されている実態がうかがえます。

どの種類の楽器を売却に出しましたか？

ギター：27

バイオリン：5

フルート：12

クラリネット：6

ドラム：5

トランペット：1

トロンボーン：0

シンセサイザー：5

その他：11

「どの種類の楽器を売却に出したか」という質問では、最も多かったのは**「ギター」27名（約38％）で、圧倒的多数を占める結果となりました。

続いて、「フルート」12名、「クラリネット」6名、「バイオリン」5名、「ドラム」5名、「シンセサイザー」5名と、管楽器や電子楽器など幅広いジャンルで売却経験が見られました。

一方で、「トランペット」1名、「トロンボーン」0名と回答が少ない楽器もあり、売却対象となる楽器の種類には偏りがあることがわかります。全体として、自宅練習が中心となる軽量・小型の楽器を手放す人が多い傾向が見受けられます。

楽器の売却方法（買取ってもらったお店等の種類）は？

店頭買取：40

出張買取：26

宅配買取：5

「楽器の売却方法（買取を依頼したお店やサービスの種類）」については、「店頭買取」40名（約56％）が最も多く、直接店舗へ持ち込むスタイルが主流であることがわかりました。

次いで、「出張買取」26名（約36％）が続き、自宅で手軽に売却できるサービスも一定の支持を集めています。

一方で、「宅配買取」5名（約7％）は少数にとどまり、楽器という繊細でサイズの大きな品目では、対面でのやり取りを重視する傾向が強いと考えられます。

まとめ

今回の調査から、楽器を売却する理由としては「弾かなくなった」「新しい楽器の購入資金にしたい」といった、ライフスタイルや趣味の変化に伴う前向きな理由が多いことが明らかになりました。

一方で、売却経験のある人はまだ少なく、楽器特有の「思い入れ」や「扱いの難しさ」から、手放すことに迷う人も多いようです。

しかし、近年は店頭買取・出張買取・宅配買取など多様な方法が整っており、自分の都合に合わせて安心して売却できる環境が広がっています。

もし不要になった楽器の扱いに悩んでいる方は、ぜひ一度「ウェルカム買取査定ナビ」で査定を依頼してみてください。

