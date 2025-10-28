経営者向け無料オンラインセミナー「今、考えておきたい経営者のライフプランと出口戦略」を12月10日（水）に開催

株式会社fundbook

M&A仲介を行う株式会社fundbook（本社：東京都港区、代表取締役： 渡邊和久、読み：ファンドブック、以下「当社」）は、経営者向け無料オンラインセミナーを2025年12月10日（水）に開催いたします。

会社が成長していく過程の中で、やがて次の世代へ経営を引き継ぐ時が訪れます。企業の経営者にとって、事業承継やその後の会社の成長、引退後の自身のライフプランをどのように考えるかは、避けては通れない課題です。

本セミナーでは、M&Aの基本や事例の紹介にとどまらず、M&A実施後に発生する税金や将来を見据えた資産承継のあり方についても触れ、経営者個人のライフプランと結び付けて詳しく解説します。

◼︎開催概要

タイトル ：今、考えておきたい経営者のライフプランと出口戦略

～M&Aで「自分の未来」と「会社の未来」をデザインする～

日時 ：2025年12月10日（水）13:00～15:00

開催方法 ：Zoomでのオンライン配信

参加費 ：無料（事前申込制）

定員 ：100名

参加対象者：企業のオーナーの方、経営者の方

※M&A仲介事業など競合事業者の方のお申し込みはご遠慮ください

※参加対象以外の方は参加をご遠慮いただく場合がございます

お申し込み：https://fundbook.co.jp/event/20251210-3/

主催 ：株式会社fundbook

協賛 ：アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.

事務局 ：fundbook イベント事務局

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◼︎スケジュール

13:00～13:20 第一部 日本と世界の経済動向から考える「企業の中長期的経営戦略」

スピーカー：株式会社fundbook 代表取締役 渡邊 和久

13:20～14:10 第二部 経営課題を解決する「M&A」という選択肢

スピーカー：株式会社fundbook 提携戦略本部長 横山 朗

14:10～14:40第三部 引退後に備える、経営者のライフプラン設計

スピーカー：株式会社fundbook 提携戦略本部長 横山 朗

14:40～15:00第四部 アメリカン・エキスプレスに学ぶ企業のビジネス支援と新しい決済のかたち

スピーカー：アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. 加盟店事業部門 副社長 谷川 美紀 様

※セミナー内容や時間は変更することがございます。

◼︎登壇者

渡邊 和久株式会社fundbook 代表取締役

東北大学教育学部卒。2010年に山形銀行へ入行し、中堅中小企業の法人営業に従事。同行営業支援部にて中小企業を対象とした事業承継・M&A業務を担当する。2018年にfundbookへ入社し、ガス・エネルギー専門チームの立ち上げに従事し、同業界の企業を中心に数多くのM&Aを支援。2023年10月、当社執行役員M&A推進本部長に就任。2024年4月、当社代表取締役に就任。

横山 朗株式会社fundbook 提携戦略本部長

大学卒業後、外資系製薬会社へ入社。在職中にMBAを取得し、ヘルスケア業界の経営者に貢献すべく2016年に株式会社日本M&Aセンターへ入社。医療・介護・ライフサイエンス分野専門のM&Aアドバイザーとして、60件以上のM&A成約を支援。2021年に株式会社fundbook ヘルスケアビジネス戦略本部の立上げを行い、現在に至る。M&Aのみならず親族承継支援など事業承継コンサルティングサービスも提供。

谷川 美紀 様アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. 加盟店事業部門 副社長

大学卒業後、大手旅行会社にてキャリアをスタート。2002年にアメリカン・エキスプレス入社。個人事業部門にて営業、マーケティングを経験し、2013年、営業部マーケティングのディレクターに就任。営業戦略の立案、営業ツールの開発、プロモーションの企画・実施、新商品の立ち上げに貢献。2014年、法人事業部に異動。中小企業セールスのディレクターとして、法人会員の拡大および中小企業顧客に対するソリューションの提供、B2B決済の拡大に尽力。2019年、同部門の副社長に就任。2024年、加盟店事業部に異動。現在にいたる。

◼︎株式会社fundbook 会社概要

設立 ：2017年8月7日

代表者 ：代表取締役 渡邊和久

事業内容 ：M&A仲介事業

本社 ：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

資本金等 ：20億円（資本剰余金含む）

URL ：https://fundbook.co.jp/

M&Aとは：https://fundbook.co.jp/what-is-ma/