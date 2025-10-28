ハコベル、トラック予約/受付システム「トラック簿」のドライバー予約機能を搭載

ハコベル株式会社

ハコベル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：狭間 健志、以下：ハコベル）は、トラック予約/受付システム「トラック簿」に「ドライバー予約機能」を搭載しました。

本機能により、ドライバーの手元から入場予約ができるようになり、ミルクラン輸送やピストン輸送など、積卸の正確な予定時刻が運行当日に明らかになるような輸送形態でも入場予約機能を活用することができるようになります。

■機能追加の背景

トラック予約/受付システム「トラック簿」では、１.運送会社が自由に予約時間を確保する方法、２.導入施設側から運送会社へ予約時間を割り当てる方法、３.導入施設側が設定した枠の中から運送会社が自由に予約時間を確保する方法の3つの予約方法が存在してきました。これら多様な予約方法を備えることにより、導入施設側と運送会社側双方にとって利便性の高い運用を実現してきました。

しかし、ミルクラン輸送やピストン輸送など、荷積み先と配送先との間を1日に何度も往復するような輸送形態では、直前の配送が終わったタイミングで初めて正確な入場予定時間がわかるため、上記3つの予約方法ではうまく運用がしきれないケースがありました。このような輸送形態の場合は、配送を行っているドライバー自らが、その時々の配送終了タイミングに合わせて入場予約を取る運用が求められます。

■機能の概要

ドライバーは、スマートフォンのブラウザ上で「トラック簿」画面を開き、導入施設に入場する時間を予約することができるため、正確な入場予定時刻が運行当日でないとわからない、ミルクラン輸送やピストン輸送といった輸送形態でも、実態に即した入場予約を取ることができるようになりました。導入施設側もどのトラックが何時に到着するかが予めわかるため、荷揃えなどの庫内作業の効率化につなげることができます。また、ドライバーが予約を取る画面上には、トラック簿の特徴である、各施設ごとにカスタマイズした案内文章を入れることができるため、ドライバーが入力方法で困ったり、入力を間違えたりする事態を防ぐことができ、ドライバーフレンドリーな運用を提供します。

■今後の展望

トラック予約/受付システムは、物流効率化法で求められる「荷待ち時間の短縮」「荷役等時間の短縮」に寄与するシステムです。今後も、トラック予約/受付システム「トラック簿」の利便性を高めることで、さらに多くの企業に導入・活用をしていただき、物流業界全体の効率化に貢献してまいります。

■ハコベル「トラック簿」について

トラック予約/受付システム「トラック簿」は、3年連続成長率No.1のバース管理SaaSプロダクトです。施設に到着したトラックドライバー様の受付業務や呼出業務をデジタル化する「受付機能」や、バースへの接車時間を予約することで荷待ち時間を短縮する「予約機能」を持ち、施設で発生した荷待ち荷役等時間の実績把握・可視化も容易になります。

導入しやすい契約形態や柔軟なプランに加え、優れたコストパフォーマンスにより、荷待ち荷役等時間の把握・短縮やDXに取り組む企業様で導入されています。各拠点ごとの特性に柔軟に合わせられる汎用性と機能性を持ちながら、直感的に操作できる使いやすさを実現し、発着拠点の現場担当者様・トラックドライバー様に負担が少ない状態で荷待ち荷役等時間の把握・短縮に取り組めます。

https://www.hacobell.com/truckbook

■ハコベル株式会社について

ハコベル事業は「物流の『次』を発明する」をミッションに、印刷のプラットフォームを展開するラクスル株式会社の新規事業として2015年に開始いたしました。2022年8月に分社化、セイノーホールディングスの出資をうけ、セイノーホールディングス・ラクスルのジョイントベンチャーとして新たなスタートを切りました。2023~24年には山九・福山通運・日本ロジテム・日本郵政キャピタルにも資本参画いただき、2025年には環境エネルギー投資、SOMPO Growth Partners、ＪＡ三井リースからもご出資いただいております。

[ハコベルのサービス概要]

・運送手配マッチングサービス

ラストワンマイル・地場・幹線輸送においてテクノロジーを活用して荷主とドライバーを直接マッチングさせることで、高品質かつ低価格な配送の仕組みを提供しております。

・物流DXサービス

荷主様向けに、荷待ち荷役時間の把握・短縮を実現するトラック/予約受付システム「トラック簿」、貸切手配時の書面交付をデジタル化することで業務効率化や法対応を実現する「ハコベル配車管理」、輸送モードやチャータールートの最適計算をAIアルゴリズムで算出することで効率化や属人化解消を実現する「ハコベル配車計画」を提供しております。

DXサービス全体像

[企業情報]

商号：ハコベル株式会社

代表取締役社長CEO： 狭間 健志

設立：2022年8月1日

所在地：東京都中央区八丁堀2-14-1 住友不動産八重洲通ビル1・3F

事業内容：運送手配マッチングサービス、物流DXサービスを展開する物流プラットフォーム事業

URL： https://corp.hacobell.com/

サービスサイト：https://www.hacobell.com/

【本件に関するお問い合わせ】

ハコベル株式会社

TEL：03-6625-5214 Mail：pr@hacobell.co.jp