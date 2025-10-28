物件購入後の転居前後での通勤時間に関する調査結果｜通勤時間の変化で感じることとは

株式会社MEMOCO

株式会社MEMOCO(https://memoco.co.jp/)（本社：東京都渋谷区、代表：熊田貴行）は、同社が品質管理および記事制作を請け負うスムナラ(https://sumnara.jp/)と合同で、物件購入経験者男女115名を対象に、「物件購入後の通勤時間の変化」についてのアンケート調査を実施しました。

調査概要

調査内容：「物件購入後の通勤時間の変化」についてのアンケート調査

調査期間：2025年1月29日(水)～2025年10月21日(火)

調査方法：インターネット調査（クラウドソーシングサービス）

調査人数：115人

調査対象：男性61人、女性54人

回答者について

出典：スムナラ回答者の性別

女性：約47%

男性：約53%

出典：スムナラ回答者の年代

20代：約13%

30代：約28%

40代：約34%

50代：約15%

60代以上：約10%

物件転居前後での通勤時間の変化

転居前と後で通勤時間がどのように変化したかについて調査しました。

出典：スムナラ- 通勤時間は短くなった：約48%- どちらかというと通勤時間は短くなった：約28%- どちらかというと通勤時間は長くなった：約14%- 通勤時間は長くなった：約10%7割以上が通勤時間短縮を実現

「通勤時間は短くなった」と「どちらかというと通勤時間は短くなった」を合わせると約76%に達します。この結果は、多くの購入者が通勤利便性を考慮して物件を選んでいることを示しています。通勤時間の短縮は生活の質を大きく向上させる要因であり、物件選びの優先順位が高い項目であることがわかります。多くの購入者が職場へのアクセスを重視し、通勤負担の軽減を実現しています。

通勤時間が長くなったケースの実態

一方で、約24%は通勤時間が長くなったと回答しています。これは物件選びにおいて通勤時間以外の要素を優先した結果と考えられます。具体的には居住環境の質、価格、物件の広さなどを重視したケースが該当します。通勤時間が長くなっても、総合的な生活の質が向上すれば許容範囲と判断する購入者がいることを示しています。トレードオフの関係を理解した上での合理的な選択と言えます。

通勤時間の変化に対する受け止め方

通勤時間の変化をどのように受け止めているかについて調査しました。

出典：スムナラ- プラスに受け止めている：約59%- どちらかというとプラスに受け止めている：約24%- マイナスに受け止めている：約9%- どちらかというとマイナスに受け止めている：約8%8割以上がポジティブに評価

「プラスに受け止めている」と「どちらかというとプラスに受け止めている」を合わせると約83%に達します。この高い満足度は、物件購入が生活の質向上に寄与していることを示しています。通勤時間の変化が生活全体に与える影響は大きく、多くの購入者が転居後の生活に満足していることがわかります。マイナス評価は約17%にとどまり、大半の購入者が物件選択に成功していると言えます。

プラス評価の具体的理由

プラスに受け止めている理由として最も多かったのは「時間の有効活用」に関するコメントです。「自分の時間が増える」「家族との団らんが増えた」「朝ゆっくり過ごせる」といった回答が目立ちます。通勤時間の短縮により生まれた時間を家族や趣味、休息に充てられることが高く評価されています。また「満員電車に乗る時間が減った」「通勤が楽になった」など、ストレス軽減を理由に挙げる回答も多く見られました。

通勤時間短縮のメリットとして挙げられた主な理由は以下の通りです。

「自分の時間が増える」

「家族との時間が増えた」

「通勤時間は無駄だから短い方がいい」

「満員電車に乗る時間が減った」

「朝ゆっくり過ごせる」

「余裕のある時間ができた」

「通勤が楽になった」

「ストレスが軽減された」

これらのコメントから、通勤時間の短縮が単なる移動時間の削減だけでなく、生活全体の質を向上させる重要な要素であることがわかります。特に家族との時間を重視する回答が多く、ワークライフバランスの改善につながっていることが伺えます。

通勤時間が長くなった場合の受け止め方

通勤時間が長くなったケースでも、ポジティブに受け止めている回答が見られます。「静かで落ち着いて生活できるエリアだから」「周辺の環境は良くなったから」「希望の職種に転職できたから」といったコメントが示すように、通勤時間以外の要素を重視した結果として受け入れています。また「スキマ時間で自己啓発ができる」という前向きな捉え方も見られ、通勤時間を有効活用する意識が伺えます。

一方でマイナス評価の理由としては「家で休む時間が減った」「疲れがたまっていると通勤が大変」「時間がかかるのでもったいない」といった回答が挙げられています。通勤時間の増加が身体的・精神的な負担となっているケースも存在します。

通勤時間短縮を重視した物件選び

調査コメントの中には「自宅から会社まで近い場所を探していた」「むしろ通勤時間を考えて、駅近物件にした」といった回答があります。これらは通勤利便性を最優先事項として物件を選んだケースです。通勤時間の重要性を事前に認識し、計画的に物件選びを行った結果、満足度の高い結果につながっています。物件購入において通勤時間を重視することの重要性を示しています。

少数派の意見：通勤手当の減少

興味深い回答として「通勤手当が減ったから」マイナスに受け止めているというコメントがありました。通勤時間は短くなったものの、それに伴う手当の減少が経済的な影響を与えているケースです。通勤時間の変化は時間的なメリットだけでなく、経済面での影響も考慮する必要があることを示唆しています。物件選びでは総合的な視点が重要であることがわかります。

通勤時間の変化と生活満足度の関係

本調査から、物件購入後の通勤時間の変化は生活満足度に大きく影響することが明らかになりました。77%が通勤時間短縮を実現し、83%がその変化をポジティブに評価しています。この高い満足度は、通勤時間が日常生活において重要な要素であることを裏付けています。

通勤時間を重視した物件選びの重要性

通勤時間の短縮により得られるメリットは多岐にわたります。時間の有効活用、ストレス軽減、家族との時間増加など、生活の質を総合的に向上させる効果があります。物件購入を検討する際は、価格や広さだけでなく通勤利便性も重要な判断材料として考慮すべきです。通勤時間は毎日の生活に直結する要素であり、長期的な視点で評価する必要があります。

総合的な視点での物件選び

一方で、通勤時間が長くなってもポジティブに受け止めているケースもあります。これは居住環境、価格、物件の質など、他の要素とのバランスを考慮した結果です。物件選びにおいては自分にとっての優先順位を明確にし、総合的に判断することが重要です。通勤時間だけでなく、生活全体の質を考えた選択が満足度の高い結果につながります。

まとめ

物件購入は人生における大きな決断の一つです。本調査結果が示すように、多くの購入者が通勤時間の変化に満足しており、生活の質が向上しています。これから物件購入を検討される方は、この調査結果を参考に、通勤時間を含めた総合的な視点で物件選びを進めることをお勧めします。

通勤時間は日々の生活に直接影響する重要な要素です。短縮により得られる時間的・精神的なメリットは大きく、家族との時間やプライベートの充実につながります。ご自身のライフスタイルや優先順位を明確にした上で、最適な物件選びを実現してください。