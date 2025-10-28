もっと福岡を知る・楽しむ地域PRメディアへ。オウンドメディア「にしいとevery」名称変更のお知らせ

株式会社サワライズ

福岡市西区姪浜で不動産、飲食、インテリア、医療介護、スクールなどのまちづくりに関わる多角的な事業を展開する株式会社サワライズ（本社：福岡県福岡市西区、代表取締役：柴田 耕治）は、オウンドメディア・公式LINEの名称を「にしいとevery」に変更いたしました。

「にしいとevery」は、福岡市西区・糸島市を中心にグルメやお出かけ、イベント情報などを掲載している情報発信サイトです。

より福岡の街や人に寄り添う情報発信サイトにすべく、「gokant」から拠点の福岡の“西”エリアと”糸”島エリアを用いて「にしいとevery」へと名称変更を行いまいた。

にしいとevery オウンドメディア(https://gokant-go.sawarise.co.jp/)

にしいとevery LINE公式アカウント(https://lin.ee/mEnabH8)

※LINE公式アカウントではお得な情報を発信中。

プレゼントキャンペーンなども開催しております。

「にしいとevery」掲載記事

【にしいとevery】福岡市西区おすすめスポット20選【にしいとevery】博多弁の早口言葉

にしいとeveryでは、休日のお出かけにおすすめなスポットのご紹介をはじめ、「博多弁」を解説している福岡ならではの記事なども掲載しています。

【にしいとevery】福岡市西区おすすめスポット20選(https://gokant-go.sawarise.co.jp/recommend-spot/)

【にしいとevery】博多弁の早口言葉(https://gokant-go.sawarise.co.jp/dialect-tongue-twister/)