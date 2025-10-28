カロミルアドバイスで「AIアドバイス」「AIアドバイスチャット」のカスタマイズ提供開始

ライフログテクノロジー株式会社

食事・運動・体重管理アプリケーション（以下アプリ）「カロミル」の開発・提供をするライフログテクノロジー株式会社（東京都中央区、代表取締役：棚橋繁行、以下当社）は、栄養指導ツール「カロミルアドバイス」において、生成AIを活用した「AIアドバイス」「AIアドバイスチャット」を導入企業ごと、指導対象者ごとにカスタマイズし提供する機能をリリースしました。本機能により、AIとの双方向コミュニケーションや自動アドバイスを導入企業ごとに最適化し、よりパーソナライズされたサポートを提供します。

健康管理サービス市場は拡大傾向にあり、利用者からは「一人ひとりの状況に合わせた指導」や「自社方針に沿ったアドバイス」へのニーズが高まっています。一方で、パーソナライズすることにより指導者の対応時間が増えることも懸念されており、効率的なアプローチ方法が求められています。

当社が提供する栄養指導ツール「カロミルアドバイス」でも、エンドユーザーが記録した食事データを元に自動で食事アドバイスを生成する「AIアドバイス」機能を展開してきましたが、導入企業からは各社の指導方針などを反映させたカスタマイズ要望が寄せられていました。

●「AIアドバイス」「AIアドバイスチャット」のカスタマイズ機能について

今回のリリースを通じ、カロミルアドバイスが提供する「AIアドバイス」「AIアドバイスチャット」の両機能でアドバイスを自動生成するAIへの指示(プロンプト)を簡単にカスタマイズできるようになります。

プロンプトは、導入企業ごとのカスタマイズに加え、指導対象者ごとのカスタマイズも可能です。導入企業ごとのベースとなるプロンプトを設定したうえで、指導対象者の嗜好やアレルギー、利用目的に合わせたプロンプトを設定できるため、効率よく導入企業ごと・指導対象者ごとに、最適にパーソナライズされたアドバイスが生成されます。

両機能は、カロミルアドバイスの管理画面上で使用できるほか、カロミルアドバイスと連携した指導対象者のアプリ画面上での表示が可能です。

食事に関するアドバイスはAIに任せ、運動や痩身に関する専門的な指導を指導者から行うなど、指導者の工数削減を実現します。

・AIアドバイス

指導者や対象者に対して、自動でカスタマイズされたアドバイスを提示。過去1週間の食事や体重、運動記録を元に最適化されたフィードバックを提供。

・AIアドバイスチャット

指導者や対象者が、生成AIと双方向でコミュニケーションできるチャット機能。食事や運動に関する質問に対し、自動応答が可能。

＜本機能を通じて提供する価値＞

・指導者に代わる食事・栄養の専門知識の提供

直近に記録された食事内容を踏まえ、管理栄養士の監修のもと開発された生成AIによるアドバイスが表示されるため、質を担保されたアドバイスが提供できます。

・業務工数削減

パーソナライズされたアドバイスを作成するには、指導者が対象者に合わせたアドバイスに作り変える必要がありましたが、対象者ごとにアレルギーや嗜好を反映したアドバイス生成を指示できるため、業務工数削減が可能です。

・付加価値提供

指導者不足や業務工数削減のために諦めていた食事指導を実現することで、新しいサービスやプランの提供を開始できます。

●提供形態とプラン

「カロミルアドバイス」法人向けスタンダードプランのオプション機能として提供します。お客様のニーズに応じて、カスタマイズの範囲、提供価格の異なる2種類のカスタマイズプランを用意しました。

・ライトプラン

指導者自身がプロンプトを調整し、アドバイス内容やチャット応答を自由にカスタマイズ設定可能。即時に反映されるセルフサービス型です。

・プレミアムプラン

当社エンジニアが企業方針やデータに基づきフルカスタマイズ。専門知見を活かした高度な最適化が可能で、伴走型サポートを提供します。

当社は、生成AI技術を活用した「カロミルアドバイス」の高度化を通じて、利用者に寄り添った健康管理支援を強化し、法人・個人双方に新しい価値を提供してまいります。

【健康管理アプリ「カロミル」について】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8UVHRdcydcg ]

食事・運動・体重管理アプリです。食事記録に関しては、写真１枚で毎日の食事を記録し、AI（人工知能）の画像解析技術によって自動で栄養価を割り出し登録します。カロリーだけでなく、たんぱく質、脂質、炭水化物、塩分、糖質、食物繊維、ビタミン、ミネラルなど28種類の栄養素の計算・記録もできるので、ダイエットのみならず、栄養バランスを考慮した健康管理が可能です。また、食事記録だけでなく運動・バイタルの管理機能もそなえ、「健康のトータルマネジメント」を実現しています。会員数は580万人を超えました（2025年10月時点）。

【カロミルアドバイスについて】

https://advice.calomeal.com/

指導対象者（顧客）の「カロミル」アプリと連携し、食事や栄養指導がすべてオンライン上で完結できる、指導者向けのウェブツールです。指導対象者（顧客）の食事データの記録・蓄積が自動化されるだけでなく、AIが食事内容を自動で解析・栄養計算し、指導者の栄養計算など食事指導にかかる手間が大幅に削減されます。

【ライフログテクノロジー株式会社について】

https://www.calomeal.com/

管理栄養士、エンジニア、データサイエンティスト、人工知能の研究者で構成されたヘルスケア関連のテクノロジー企業です。2016月2月に創業以来、東京、宮崎の2拠点と、全国からリモートワークで活動するスタッフと共にヘルスケアアプリ「カロミル」の開発・運営を行っています。自社アプリの開発だけでなく、様々な業種の企業や大学、医療研究機関などと健康管理や食生活に関する共同研究、新たなサービスの立上げを行っています。

◆サービスに関するお問い合わせ先◆

ライフログテクノロジー株式会社

info@calomeal.com

社 名： ライフログテクノロジー株式会社（Life Log Technology, Inc）

所在地： 〒103-0027東京都中央区日本橋三丁目2番14号 新槇町ビル別館第一 1階

設 立： 2016年2月

資本金：9億5,459万円（資本準備金含む）

代表者： 代表取締役 棚橋繁行