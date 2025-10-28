恩納村における「スポーツDXによる地域コミュニティ活性化をめざした取組（マチスポ）に関する連携協定」の締結について

株式会社NTTSportict

沖縄県恩納村（村長 長浜善巳 ：以下、恩納村）とNTT西日本株式会社 沖縄支店（支店長 古堅誠：以下、NTT西日本）、株式会社NTTSportict（代表取締役社長 中村正敏：以下、NTTSportict）の三者は、2025年9月1日（月）に、恩納村における「スポーツDXによる地域コミュニティ活性化をめざした取組（マチスポ）に関する連携協定」（以下、連携協定）を締結し実証を開始します。

本連携協定に基づき、恩納村にある赤間総合運動公園内の赤間運動場（陸上競技場、人工芝サッカーピッチ）・サッカー場（天然芝））の2施設にスポーツDXソリューション（撮影・配信用のプラットフォームやスポーツAIカメラ）【別添１.】を試験的に導入し、スポーツ大会や試合の発信力の強化、生涯スポーツの振興による地域コミュニティの活性化をめざします。

なお、本連携協定に基づく取り組みとして動画配信プラットフォームを新たに作成いたしました。今後、両施設で実施されるサッカーの試合等は「ユウナスポーツ恩納A Iライブ」で配信される予定です。

＜動画配信プラットフォーム名称＞

ユウナスポーツ恩納AIライブ

U R L：https://vfc-utgtpcmpgav9.vfchannel.io/

赤間運動場 「サッカー場（天然芝）」（写真左）、「陸上競技場（人工芝サッカーピッチ）」（写真右）に設置されたA Iカメラ

1．連携協定の目的

恩納村では、住民の健康増進や地域交流の活性化に向けた施策を推進しています。

また、NTTSportictでは、スポーツDXによる新たな地域コミュニティを生み出すためのまちづくり「マチスポ」【別添２.】に取り組んでおり、現在、NTT西日本と連携し、全国の自治体に対して、マチスポの提案を進めています。

今回、3者がマチスポを軸としたスポーツDX分野で包括的な連携と協力関係を築き、それぞれが有する人的・物的資源を連携することで、地域の課題に適切に対応し、協働による事業を推進することにより恩納村におけるスポーツ振興を加速させていきます。

本連携協定は、NTTSportictが提供する「マチスポ」を活用し、スポーツ映像の配信を通じた情報発信や観戦機会の創出を図ることで、村のスポーツ振興や観光資源との連携に寄与することを目的としています。

なお、今回の恩納村での「マチスポ」の実証でサッカー場にスポーツDXソリューションが設置されるのは、沖縄本島内で初の取り組み（※）です。

（※）2025年9月NTTSportict調べ

2．連携協定の概要

村内主要施設にAIカメラを設置し、練習や競技の模様を自動で撮影・配信する等のスポーツDXソリューションを導入することで、スポーツ大会・試合の発信力を強化するとともに、生涯スポーツの振興による地域コミュニティの活性化を図ります。また、関係者による閲覧や競技者が配信映像を活用して技術向上をめざす等、身近で参加できる新たな地域コミュニティの形成を促進します。

3．役割分担

恩納村

マチスポ実証の運営主体、実証フィールドの提供、関係者への協力要請 等

NTT西日本

実証事業の検討・運営支援、本格導入に向けた技術支援 等

NTTSportict

実証事業の運営支援、スポーツDXソリューションの提供、導入施設への運用レクチャー、オンラインサポート 等

4．今後の展開

恩納村内の2施設に設置されたAIカメラを用いた実証実験を開始し、大会のライブ配信や日常的な練習などで活用していただきます。また、効果検証と併せて、設置場所の拡大や観光・教育分野との連携による利用シーンの拡大も視野に入れています。

これらの取り組みを通じて、スポーツ大会や練習の発信力を高めるとともに、生涯スポーツの振興と地域コミュニティの活性化を推進します。

【別添１.】スポーツDXソリューションについて

「赤間総合運動公園内にある赤間運動場（人工芝サッカーピッチ）・サッカー場（天然芝）」に設置された無人撮影カメラは、AIによる自動撮影や編集機能を備えています。現在、バスケットボール、バレーボール、ハンドボール、サッカー、ラグビーなど16競技の撮影に対応しており、さまざまなスポーツを撮影することができます。

※AI自動編集イメージ

参照：https://nttsportict.co.jp/serviceplan/

【別添２.】スポーツDXによるまちづくり「マチスポ」について

地域スポーツを活用したコンテンツを無理なく継続的に制作・運用できる仕組みとして、マチスポプラットフォーム（自動映像化＋コミュニティ）を活用し「地域スポーツによるまちづくり」施策を点から線、そして面へと拡大していきます。

A Iカメラ等によりスポーツ施設で行われる試合などを自動で撮影、映像コンテンツ化します。また、オンラインコミュニティプラットフォームでリモート観戦環境を提供し、地域固有コンテンツを発信していきます。試合を観戦しながら応援メッセージを書き込むこともできるので、地域コミュニティの輪が広がります。

マチスポHP▶︎ https://machispo.nttsportict.co.jp/

