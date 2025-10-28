Google Cloud 主催「Security Summit ’25」に弊社エンジニアが登壇

クラウドエース株式会社

クラウドエース（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉積礼敏）は、2025 年 11 月 12 日（水）、 13 日（木）に開催される「Security Summit ’25」に弊社のエンジニアが登壇することをお知らせいたします。登壇では「AI ネイティブな防御への挑戦」と題し、Google SecOps や Gemini を活用したセキュリティ運用の自動化について、具体的な実例を交えてご紹介いたします。

Google Cloud が主催する「Security Summit ’25」は、AI を活用した次世代のセキュリティをテーマにしたイベントです。Google Cloud のソリューションを核とした具体的な課題解決の方法や、パートナー企業、お客様による実践的な事例など、組織をとりまく今日のセキュリティ課題を紐解きながら、将来に向けたサイバー防御強化のための具体的な道筋を提示するさまざまなセッションが用意されています。

登壇概要

「AI ネイティブな防御への挑戦：今日から始めるセキュリティ自動化」

AI ネイティブな防御の実現に向け、その最初の一歩を解説します。

Google SecOps のセキュリティエージェントから、Gemini を用いた独自エージェント開発まで AI エージェントを活用し、日々のアラート対応といった手作業を自動化。OSS も組み合わせ、誰でも簡単に始められる実例で、運用の大幅な効率化を具体的に紹介します。

登壇者：井上聖奈（いのうえ せいな）

クラウドエース株式会社 技術本部 第二開発部

2021 年入社。SRE として GKE 等を活用したインフラの設計・構築を手掛けた後、システムの信頼性追求を通じてセキュリティの重要性を認識。現在はサイバー セキュリティ チームにて、Security Command Center などを活用した脅威分析や対策支援に従事。Google Cloud 認定 Professional Security Engineer。

登壇日時：11月12日（水）15:40 - 16:10

イベント概要- イベント名：Security Summit ’25- 開催日時：- - Day1：2025 年 11 月 12 日（水） 13:00 - 17:15 （ネットワーキング：17:25 - 18:15 予定）- - Day2：2025 年 11 月 13 日（木） 10:00 - 16:20（予定）- 開催形式：- - Day1：ハイブリッド（Google 渋谷ストリームオフィス / オンライン配信）- - Day2：オンライン配信※会場参加は申込多数の場合、抽選となります。- 参加費用：無料（事前登録制）- 公式サイト：https://goo.gle/ss-cloudace- 招待コード：SS25_cloudace- お申し込み：上記公式サイトよりご登録ください。お申し込みの際に招待コードをご利用いただけます。

クラウドエース株式会社について

本社 : 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル 26 階

代表取締役社長 : 吉積 礼敏

ウェブサイト：https://cloud-ace.jp

事業内容：クラウドエースは Google Cloud の日本トップクラスの実績をもち、海外にも複数の拠点をもつシステム インテグレーターです。クラウドの導入設計や運用・保守、システム開発、生成 AI 活用までをワンストップで提供いたします。 Google Cloud 認定トレーナーが多数所属しており、高い技術力とサービス品質で、Google Cloud プレミア パートナーとマネージド サービス プロバイダ、Google Maps Platform のパートナーにも認定されています。製造、小売、情報通信、ゲームなどあらゆる業界において 1,000 社を超える顧客をサポートしてきた知見を活かし、ビジネスの成功に直結するクラウド活用を提案いたします。

※Google Cloud 、Google Maps Platform、Gemini は、 Google LLC の商標です。