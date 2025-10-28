少数株ドットコム株式会社

少数株ドットコム株式会社（代表取締役会長：山中 裕、本社：東京都練馬区、以下「当社」）は、当社の投資先企業間における「在籍型出向マッチングサービス」を開始いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

本サービスは、企業間での人材の流動化を促進し、各社が持つ専門性・スキル・経験を共有することで、人的資本経営の強化とサステナブルな経営体制の構築を目指すものです。

１．当サービス開始の背景と目的

近年、労働市場では「人材の囲い込み」から「人材のシェア」へと価値観が変化しています。特にスタートアップや中小企業においては、専門人材の確保が難しく、事業の成長段階に応じた柔軟な労働力活用が求められています。当社は投資先企業との対話を通じ、「人材の出向・受け入れによる共創モデル」を提案し、各社の経営資源の最適化を図る仕組みとして本サービスを立ち上げました。

２．サービスの特徴

●在籍型出向による柔軟な人材交流

社員が元の企業に在籍したまま一定期間ほかの投資先企業で業務を行う形式で、雇用を維持しつつ、新たなスキルやビジネス経験を得られる仕組みです。

●投資先企業間ネットワークの活用

当社が保有する投資ネットワークを活かし、企業文化や事業ステージのマッチングを支援。「人材」と「事業成長」を両立させる連携を促進します。

●人的資本経営支援プログラムとの連動

出向後のキャリアデータを蓄積・分析し、人的資本の可視化や組織成長へのフィードバックを行う仕組みも導入予定です。

３．当社代表コメント

日本経済における最大の課題は“人が動かないこと”です。企業間で人が循環することが、イノベーションと学びを生み出す原動力になります。投資先企業が互いに成長を支え合うエコシステムを、練馬から全国へ広げていきたいと考えています。

４．今後の展開

本サービスは、当社の投資先であるスタートアップ・中小企業から順次導入を進め、今後は一般企業や自治体との連携による地域単位での展開も視野に入れています。当社は引き続き、「金融×人材×ガバナンス」の三軸で持続可能な企業成長を支援してまいります。

■会社概要

会社名｜少数株ドットコム株式会社（ https://www.shosukabu.com ）

所在地｜東京都練馬区

代表者｜代表取締役会長 山中裕

事業内容｜会社法関連アドバイザリー、株主権保護コンサルティング、企業統治体制支援、フィナンシャルアドバイザリー、ベンチャー投資、AI関連事業、不動産事業

◆当社は、金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」（日本版スチュワードシップ・コード）に準拠し、投資先企業のモニタリングおよび建設的な対話を継続しています。

https://www.shosukabu.com/stewardship-code/

■当社の理念と投資方針当社は中長期保有のスタンスで企業価値向上にコミットし、短期的な売買益を目的とした投資は行いません。さらに当社は、短期的な利益追求を超えて、「ユダヤ人に勝てる日本を作る」ことを会社のミッションとして徹底しています。営利企業としての利益・売上拡大を前提としつつ、それ以上に、日本人が国際社会で対等に競い合える金融力・政治力・文化力を備えることに貢献することを至上命題としています。

この理念を社会的潮流へと育てるため、従業員・投資家・取引先・投資先企業など、あらゆるステークホルダーとの協業を重視し、短期的利益よりも長期的社会的利益を優先する取り組みを進めております。

以上