少数株ドットコム株式会社

少数株ドットコム株式会社（代表取締役会長：山中 裕、本社：東京都練馬区）は、「竹中平蔵・中林美恵子・原英史の著作を読む勉強会」を開催しますので、下記の通りお知らせいたします。

本勉強会は練馬政治研究会との共催となり、政治・経済・社会構造の変化に関心を持つ一般参加者を対象に、民主主義と資本主義の現状や日本の政策課題を多角的に議論する場として実施します。

１．「竹中平蔵・中林美恵子・原英史の著作を読む勉強会」開催概要

～「挑戦を受ける民主主義と資本主義」「日本の宿題」から学ぶ日本の未来～

日 時｜2025年11月上旬（詳細は後日発表）

会 場｜洋食店「オムライスランド」

東京都練馬区東大泉6丁目34-28 大泉凌雲閣マンションB101

※同時にZoomでのオンライン配信も行いますので、会場参加が難しい方はこちらをご選択ください。

主 催｜少数株ドットコム株式会社及び練馬政治研究会

対 象｜一般参加者（学生・社会人を含む）

参加費｜無料（事前申込制）

お申込み｜info@shosukabu.comまでメールにてお問い合わせください。

２．勉強会の内容

本勉強会では、竹中平蔵氏・中林美恵子氏・原英史氏らが提示する、「日本社会が直面する制度改革」「資本主義の再構築」「民主主義の再設計」といった課題を題材に、参加者同士の意見交換を通じて、次世代の政策・経済モデルを考える契機とします。

AI時代、地政学リスク、財政・人口構造の変化など、世界が急速に変貌するなかで、「日本がどのように舵を取るべきか」を学び、議論する実践的な場を提供します。

３．当社代表コメント

民主主義と資本主義は、どちらも完成された仕組みではなく、時代とともに更新されていくものです。竹中先生らの著書を通じて、私たち一人ひとりが“これからの日本”をどう作っていくかを考える機会にしたいと思います。

■会社概要

会社名｜少数株ドットコム株式会社（ https://www.shosukabu.com ）

所在地｜東京都練馬区

代表者｜代表取締役会長 山中裕

事業内容｜会社法関連アドバイザリー、株主権保護コンサルティング、企業統治体制支援、フィナンシャルアドバイザリー、ベンチャー投資、AI関連事業、不動産事業

◆当社は、金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」（日本版スチュワードシップ・コード）に準拠し、投資先企業のモニタリングおよび建設的な対話を継続しています。

https://www.shosukabu.com/stewardship-code/

■当社の理念と投資方針当社は中長期保有のスタンスで企業価値向上にコミットし、短期的な売買益を目的とした投資は行いません。さらに当社は、短期的な利益追求を超えて、「ユダヤ人に勝てる日本を作る」ことを会社のミッションとして徹底しています。営利企業としての利益・売上拡大を前提としつつ、それ以上に、日本人が国際社会で対等に競い合える金融力・政治力・文化力を備えることに貢献することを至上命題としています。

この理念を社会的潮流へと育てるため、従業員・投資家・取引先・投資先企業など、あらゆるステークホルダーとの協業を重視し、短期的利益よりも長期的社会的利益を優先する取り組みを進めております。

