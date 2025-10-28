サントリーグローバルイノベーションセンター（株）が「CES 2026」に出展

サントリーホールディングス株式会社

サントリーグローバルイノベーションセンター（株）は、２０２６年１月に米国で開催される世界最大級のテクノロジー見本市「CES※１ 2026」に出展します。

※１ 例年１月に米国ネバダ州ラスベガスで開催される、電子機器を中心とした製品やサービスの展示イベント

■出展概要

期間：２０２６年１月６日（火）～１月９日（金）

場所：The Venetian Expo（Eureka Park #61415 Japan Tech）

■展示内容

仮称：MoHeat Evo（モヒート エヴォ）

概要：

対話の場の雰囲気を温度変化によって演出するデバイス（ヘッドホン）。デバイス装着者はＡＩエージェント※２との対話時などに、その反応を効果的な音響と温度とともに受け取ることで、よりリアルなコミュニケーションを楽しむことができる。現在、サントリーグローバルイノベーションセンター（株）と東京大学で共同研究を進めている試作段階の技術。

※２ 与えられた指示に基づき、自律的に問題解決やタスク実行を行うＡＩシステム

サントリーグローバルイノベーションセンター（株）は、サントリーグループの価値向上、事業成長のための研究・技術開発を担う機関です。新たなお客様価値の創出を目指し、先端技術や自然科学を探求しています。



https://www.suntory.co.jp/sic/

