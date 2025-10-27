祝・VTuberグループ『あおぎり高校』7周年！ 記念グッズの発売や1stアルバムの情報など一挙公開！

株式会社viviON

株式会社viviON（所在地：東京都千代田区、代表取締役：明石耕作）が運営するVTuberグループ『あおぎり高校』は、ファンの皆さまの温かい応援に支えられ、本日2025年10月27日(月)で7周年を迎えました。7周年を記念し、7周年にちなんだ「7つの特報」をお知らせいたします。

【特報1】「あおぎり高校購買部」で7周年記念グッズ発売&送料無料キャンペーン実施！

7周年を記念し、本日10月27日(月)より2025年11月10日(月)17時まで「あおぎり高校購買部」（viviON BLUE）にて、以下の3商品を期間限定で受注販売いたします。

■『あおぎり高校』 公式ジャージ

『あおぎり高校』メンバーの「体操着」ビジュアルとお揃いの公式ジャージが初登場！

各8,800円（税込）

・お届け予定：2026年3月中旬ごろ

■『あおぎり高校』 ヴィヴィオンリー みにぬいぐるみ

『あおぎり高校』から小さなぬいぐるみが登場！ デザイン原案からオリジナルで制作をしたファン必見のアイテムです。

各2,530円(税込)

・お届け予定：2026年3月中旬ごろ

■「音霊魂子」7周年記念グッズ

「音霊魂子」の活動7周年を記念したアクリルスマホスタンドなど全4種類の限定グッズ！

アクリルスマホスタンド 2,200円(税込)

ガジェットケース 1,650円(税込)

チェキ風カード＆缶バッジセット 1,100円(税込)

ステッカーセット 1,100円(税込)

全部入りセット 6,050円(税込)

・お届け予定：2026年1月下旬ごろ

また、通常10,000円以上で国内送料無料のところ、10月27日(月)～11月10日(月)17:00の期間中は7,000円（税込）以上お買い上げで国内送料無料となります。『あおぎり高校』の商品を含む、viviON BLUEの全商品が対象となりますので、この機会にぜひviviON BLUEをご利用ください。

▼「あおぎり高校購買部」はこちら https://vivionblue.com/collections/aogirihighschool

【特報2】「あおぎり高校おすすめメンバー診断」が開設！

「おもしろければ、何でもあり！」のスタイルでおのおのが思い描く理想のスクールライフを過ごしている13人のメンバー。新しくファンになってくださりどんなメンバーが自分に合っているかわからない方や、新たな推しを探している方、また以前からファンの方にも楽しんでいただけるメンバー診断を開設しました。12問の質問に答えるだけで、あなたにおすすめの『あおぎり高校』メンバーが分かるので、ぜひ診断しておすすめのメンバーのチャンネルをお楽しみください。

▼「あおぎり高校おすすめメンバー診断」はこちら https://www.aogirihighschool.com/shindan

【特報3】公式ファンサイト「あおぎり高校の放課後」会員特典がアップデート！

クリエイター支援プラットフォーム「Ci-en」にて運営している公式ファンサイト「あおぎり高校の放課後」の会員特典に、以下の3つの要素を追加し、さらに豪華にアップデートします！

入会特典：「あおぎり高校公式デジタルファンキット」

入会するとSNS用アイコンリングとバナー画像をプレゼントいたします。

入会特典：「あおぎり高校公式ファンサーバー特別chご招待」

入会すると10月31日(金)にオープンする、あおぎり高校公式ファンサーバー内で“別なチャンネル閲覧を含む”サーバー招待があります。

継続特典：「あおぎり高校の放課後メンバーズカード」

6か月会員継続した方に実物の会員証カードをプレゼントいたします。

▼詳細はこちら https://ci-en.net/creator/24401/article/1618575

【特報4】Discordにて公式ファンサーバー開設！

10月31日(金)より、OPENRECと共同運営の『あおぎり高校』公式ファンサーバー（Discord）がオープンします。公式情報の発信や配信開始告知はもちろん、あおぎり高校をよりDEEPに楽しめるチャンネルを多数ご用意。どなたでも無料でご参加いただけます。 さらに、OPENRECとCi-enの有料会員の方は、会員限定の特別なチャンネルへご招待いたします。

【特報5】OPENRECにて『あおぎり高校』公式チャンネル開設&新番組「あおぎり高校のDEEPな課外授業(V)」制作決定！

10月31日(金)より、OPENRECにて公式チャンネル『あおぎり高校のDEEPな課外授業』を新たに開設します。新番組「あおぎり高校のDEEPな課外授業(V)」の視聴やDiscord公式サーバーでの特別なチャンネル参加権など盛りだくさんなコンテンツが含まれるサブスクプランを開始します。

【特報6】メジャー1stアルバム『あおバム』が2026年1月21日(水)にリリース！

『あおぎり高校』のメジャーデビュー1stアルバム『あおバム』のリリース日が、2026年1月21日(水)に決定いたしました。本日より順次予約受付を開始します。

『あおバム』は、MVの再生回数が100万回を突破した配信デビューシングル「お前のまともはまともじゃない」をはじめとした連続配信リリース楽曲5曲に加え、完全新曲を複数収録予定。

1stアルバムの発売を記念して、メンバーが登壇するリリースイベントの開催が決定。期間中に対象店舗でCDを購入された方がイベント参加への抽選に応募することができます。店舗ごとでイベントに出演するメンバーが異なるので、法人別オリジナル特典の情報と合わせて詳細はホームページにてご確認ください。

▼メジャー1stアルバム『あおバム』発売ティザー映像 https://youtu.be/ZUKJRojwM8s

▼ご予約はこちら https://aogiri.lnk.to/aobumPR

▼詳細はこちら https://aogirihighschool.com/news/133

【特報7】アパレルブランド「アキバ感電デンキ」とのコラボレーションが決定！

アキバのアングラで時代の空気に逆行し尖って変わったアパレル、バラエティショップ「アキバ感電デンキ」とのコラボレーションが決定しました。アパレル商品の販売を予定しています。続報をお待ちください。

■7周年を迎えて 運営からのコメント

『あおぎり高校』の活動がついに7周年を迎えました。これもひとえに応援してくださる皆さまのおかげです。本当にありがとうございます！

7年というのは小学1年生から追ってくれている人だったら、中学生に。中学高校大学生のころから追ってくれている人だったら、早ければもう社会人になっている年数です。

20代からがむしゃらに突っ走ってきた古参のスタッフもついに三十路を過ぎてしまいました。

来年、2026年4月になれば、viviONに移籍しての活動も満3年が経とうとしています。

振り返ってみると、クリエイトリング時代は2020年から2022年の3年間がメインになりますので、いよいよviviONの『あおぎり高校』が板についてきた感じもします。

ファンのみなさんはどの時代から『あおぎり高校』を応援してくださっていましたか？

さて、そんなこんなで紆余曲折がありまくりなVTuberグループ『あおぎり高校』。7周年の先に見据えるは大台の10周年です。

移り変わりの激しいVTuber業界で、ここまで活動を続けることができたのは、ファンのみなさん、視聴者のみなさんあってのことです。

「昔は見てたんだよなぁ～」という方でも、ふらっと戻ってきやすいような、そんな場所をこれからも目指していきたいと思っています。

特報では出せませんでしたが、来年以降のプロジェクトも徐々に準備している最中です。

引き続き、「おもしろければ、何でもあり！」のモットーは変わりなく、『あおぎり高校』とその所属メンバーたちの応援を、何卒よろしくお願いいたします。

来年はようやくやりますよ、ついに。

お楽しみに！

『あおぎり高校』は、今後も「おもしろければ、何でもあり！」をモットーに、皆さまに楽しんでいただけるコンテンツをお届けしてまいります。ぜひご期待ください。

■VTuberグループ『あおぎり高校』

「おもしろければ、何でもあり！」をモットーに活動するVTuberグループ。

都内のどこかに存在していて、所属メンバーはおのおのが思い描く理想のスクールライフを送っています。

『あおぎり高校』公式サイト：https://www.aogirihighschool.com/

所属VTuber：音霊魂子、石狩あかり、山黒音玄、栗駒こまる、千代浦蝶美、我部りえる、エトラ、春雨麗女、ぷわぷわぽぷら、萌実、月赴ゐぶき、うる虎がーる、八十科むじな (2025年10月時点)

■株式会社viviON

ユーザーとクリエイターが楽しみながら幸せに生きていける社会にする為に、総合二次元コンテンツサービスを展開しております。

株式会社viviONでは、一緒に働いてくれる方を募集しています。

https://vivion.jp/recruit/

2027年卒 新卒採用も実施中！

https://vivion.jp/recruit_fresh/