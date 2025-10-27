『遊☆戯☆王VRAINS』より満を持して、「ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター」が立体化。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王VRAINS ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター 完成品フィギュア』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。

●MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王VRAINS ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-192668&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王VRAINS ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：8,580円(税込)

□発売日：2026年5月予定

□ブランド：メガハウス

【サイズ】全高約160mm

【素材】PVC、ABS

原型製作：株式会社ピンポイント

彩色：namoji

※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。

『MONSTERS CHRONICLE』シリーズにて『遊☆戯☆王VRAINS』より満を持して！

【ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター】が立体化！

シリーズ屈指の複雑なパーツ構成と彩色でリンク6の到達点を再現。

別売りの【アクセスコード・トーカー】【ヴァレルロード・ドラゴン】と並べて「立体図鑑」としてお手元でお楽しみください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

●MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王VRAINS ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-192668&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI

【店舗情報】

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)