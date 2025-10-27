『遊☆戯☆王VRAINS』より満を持して、「ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター」が立体化。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王VRAINS ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター 完成品フィギュア』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。



●MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王VRAINS ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-192668&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王VRAINS ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：8,580円(税込)


□発売日：2026年5月予定


□ブランド：メガハウス


【サイズ】全高約160mm


【素材】PVC、ABS



原型製作：株式会社ピンポイント


彩色：namoji



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。














『MONSTERS CHRONICLE』シリーズにて『遊☆戯☆王VRAINS』より満を持して！


【ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター】が立体化！


シリーズ屈指の複雑なパーツ構成と彩色でリンク6の到達点を再現。



別売りの【アクセスコード・トーカー】【ヴァレルロード・ドラゴン】と並べて「立体図鑑」としてお手元でお楽しみください。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI



【店舗情報】


