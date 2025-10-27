『遊☆戯☆王VRAINS』より満を持して、「ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター」が立体化。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王VRAINS ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター 完成品フィギュア』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。
製品ページはこちら：
●MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王VRAINS ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-192668&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王VRAINS ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：8,580円(税込)
□発売日：2026年5月予定
□ブランド：メガハウス
【サイズ】全高約160mm
【素材】PVC、ABS
原型製作：株式会社ピンポイント
彩色：namoji
※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。
『MONSTERS CHRONICLE』シリーズにて『遊☆戯☆王VRAINS』より満を持して！
【ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター】が立体化！
シリーズ屈指の複雑なパーツ構成と彩色でリンク6の到達点を再現。
別売りの【アクセスコード・トーカー】【ヴァレルロード・ドラゴン】と並べて「立体図鑑」としてお手元でお楽しみください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI
【店舗情報】
