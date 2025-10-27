「池袋ハロウィンコスプレフェス2025」3日間で16万1千人が池袋に来場！　～日本のコスプレ文化を楽しむ海外来場者が増加～

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴ（本社:東京都中央区、代表取締役社長:夏野剛）、豊島区、株式会社サンシャインシティ、株式会社アニメイト、株式会社ハコスタが参画する池袋ハロウィンコスプレフェス実行委員会は、12年目を迎えたコスプレイヤーの大規模ハロウィンイベント「池袋ハロウィンコスプレフェス2025 Powered by dwango」を2025年10月24日（金）から26日（日）の3日間開催し、イベントには16万1千人が来場しました。

スペシャルセレモニーイベントの様子パレード

イベント初日24日（金）は「池ハロナイト」として、サンシャインシティを舞台に夕方から夜にかけて開催され、コスプレイヤーやカメラマンたちが夜景を生かした撮影会や交流会を楽しみました。今年新たに加わった地下駐車場の撮影会場は、多くの来場者で賑わいました。

25日（土）・26日（日）は朝10時からイベントがスタートし、池袋の東口エリア広域を舞台に、撮影可能エリアの中池袋公園、サンシャインシティ、イケ・サンパーク、東池袋中央公園には日本全国からコスプレイヤーが集結しました。25日（土）に行われた「池ハロスペシャルセレモニー」では、豊島区長・高際みゆき、ドワンゴ取締役・横澤大輔、アニメイトホールディングス専務取締役・丹羽康弘、サンシャインシティ代表取締役社長・脇英美が人気キャラクターのコスプレで登場しました。その後、イベントの目玉で、約400名のコスプレイヤーによるパレードが開催され、サンシャイン60通りからHareza池袋前までのルートを、マーチングバンドの生演奏とともにコスプレイヤーたちが練り歩きました。池袋の街を華やかに彩る圧巻の光景に、雨天にもかかわらず両脇に集まった多くのギャラリーからは歓声があがりました。

中池袋公園のメインステージでは、参加者がコスプレを披露する「ニコニココスプレクション」や「親子でハロウィン」、コスプレをきっかけに結婚した夫婦による「新コスさんいらっしゃい！」など、幅広い層が楽しめるステージ企画が多数行われ、お気に入りのキャラクターを見つけて喜ぶ子供たちの姿も多く見受けられました。

東池袋中央公園では、本イベント初となる「池袋ハロウィンフードフェス」を開催し、ハロウィンチュロスやモンスターラテなど、ハロウィンにちなんだフードを楽しむ来場者やコスプレイヤーで賑わいました。

さらに、海外からの来場者数は昨年を上回り、特にカメラマンとしての参加者が増加。日本のコスプレ文化を撮影して楽しむ姿が多くみられたほか、人力車や抹茶ドリンクなど日本を感じられるプログラムを楽しむ様子も見られ、国際色豊かなイベントとしての魅力が一層高まっています。

池袋ハロウィンコスプレフェスは、今後もコスプレという日本を代表するサブカルチャーをより多くの方に安心安全に楽しんでいただくとともに、さらなる地域活性化に取り組んでまいります。

海外からの来場者人力車ハロウィンフードフェス

開催概要

池袋ハロウィンコスプレフェス2025 Powered by dwango

開催日時：2025年10月24日（金）～26日（日）

└10月24日（金）16時30分～22時30分

（池ハロナイト）

└10月25日（土）・26日（日） 両日10時～18時

会場：池袋エリア

主催：池袋ハロウィンコスプレフェス実行委員会

共催：豊島区 / 豊島区商店街連合会 / サンシャインシティ

後援：一般社団法人豊島区観光協会 / 東京商工会議所 豊島支部

運営制作：株式会社アニメイト / 株式会社ドワンゴ / 株式会社ハコスタ

協賛：【ゴールド協賛】 ズートピア２

【シルバー協賛】 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 / We Are FLAI /

Proxima Beta Pte. Ltd / 鳴潮 / 株式会社第一興商 / 株式会社カカクコム /

株式会社バンタン

【クローク協賛】 全薬工業株式会社 / 森永製菓株式会社 / ニチバン株式会社

【協賛】 学校法人角川ドワンゴ学園 / うるまハロウィンコスプレフェス2025

協力：acosta! / COSPLAY MODE / 世界コスプレサミット / バンタンコスプレ部 /

池袋インバウンド推進協力会 / 一般社団法人Hareza池袋エリアマネジメント /

株式会社コスパ / ニコニコ

公式サイト：https://ikebukurocosplay.jp/

公式X：https://x.com/niconico_cos